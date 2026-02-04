Den manuella sopmaskinen KM 70/30 C 2SB är en effektiv och effektiv lösning för rengöring av hårda ytor inom- och utomhus. Sopvals, sidoborste och fläkt är batteridrivna och ökar avsevärt arbetskomforten: användarna kan sopa hörn och svåråtkomliga områden utan ansträngning. Det platta veckade filtret med aktiv sug minskar dammbildningen även vid borttagning av stora mängder fint damm och håller arbetsmiljön ren. Sopvalsens höjd kan justeras i sex steg för att anpassa dess rengöringsprestanda till olika ytor. Den praktiska förvaringen för ytterligare utrustning, såsom hinkar och plockare, gör arbetet lättare. Underhållet är också enkelt, inga verktyg behövs för att byta sidoborsten och filtret. Det 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet levererar tillräcklig kraft i varje situation. Det utbytbara batteriet kan tas bort för enkel transport. Batteriet och batteriladdaren ingår inte i leveransen utan måste köpas till om man inte redan har det.