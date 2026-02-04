Sopmaskin KM 70/30 C BP 2SB
Sopmaskinen KM 70/30 för rengöring av hårda ytor inomhus och utomhus - filter med sugfunktion, batteridriven sopvalsdrift och sidoborstdrift minimerar damm och maximerar bekvämligheten.
Den manuella sopmaskinen KM 70/30 C 2SB är en effektiv och effektiv lösning för rengöring av hårda ytor inom- och utomhus. Sopvals, sidoborste och fläkt är batteridrivna och ökar avsevärt arbetskomforten: användarna kan sopa hörn och svåråtkomliga områden utan ansträngning. Det platta veckade filtret med aktiv sug minskar dammbildningen även vid borttagning av stora mängder fint damm och håller arbetsmiljön ren. Sopvalsens höjd kan justeras i sex steg för att anpassa dess rengöringsprestanda till olika ytor. Den praktiska förvaringen för ytterligare utrustning, såsom hinkar och plockare, gör arbetet lättare. Underhållet är också enkelt, inga verktyg behövs för att byta sidoborsten och filtret. Det 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet levererar tillräcklig kraft i varje situation. Det utbytbara batteriet kan tas bort för enkel transport. Batteriet och batteriladdaren ingår inte i leveransen utan måste köpas till om man inte redan har det.
Egenskaper och fördelar
Utbytbart lithium-ion batteriBatteridriften kan väljas i förhållande till ytan som rengörs Långa drifttider och hög produktivitet tack vare snabb uppladdning samt möjlighet till stödladdning under korta arbetspauser. Visar återstående drifttid samtidigt som man sopar
Plattveckat filter med aktivt insugMinska mängden uppvirvlat damm och möjliggör en behagligare arbetsmiljö Filterbyte utan verktyg. Manuell filterrengöring säkerställer bäst sopresultat, även med fint damm
Praktisk förvaringsytaYtterligare rengöringsredskap kan medföras på maskinen. Ökar effektiviteten och besparar ansträngning Grov smuts kan samlas upp och avlägsnas med enkelhet
Handtag som kan fällas och justeras i tre lägen
- Fällbart körhandtag skapar en platsbesparande förvaring
- Justerbart för olika användningshöjd
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Drivning
|för hand
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|3920
|Arbetsbredd (mm)
|480
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|700
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|980
|Behållarkapacitet (l)
|45 / 20
|Filteryta (m²)
|0,6
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Spänning (V)
|36
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (h)
|Max. 2 (7,5 Ah) / Max. 1,6 (6,0 Ah)
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|33,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|40,2
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Findammfilter
Standardutrustning
- Elektrisk borstdrift
- Justerbar huvudsopvals
- Manuell filterrengöring
- Nedfällbart handtag
- Sopskyffelteknik
- Sug
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Steglöst justerbar sidoborste
- Bärhandtag
Videos
Användningsområden
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- For cleaning car parks and service stations
- For cleaning areas such as school yards and in the municipal environment
- Also ideal for smaller workshops and in agriculture