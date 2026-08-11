Rengöringsdukar till MultiCleaner (KV 4)
Enkelt: rengöringsduken med kardborrefäste gör att du enkelt kan ta bort smuts från alla typer av plana ytor med en MultiCleaner.
Den tvättbara rengöringsduken är lätt att fästa och ta bort från MultiCleaner tack vare kardborrefästet.
Egenskaper och fördelar
Kardborrefäste
- Med ett kardborrefäste går det extra snabbt och lätt att byta rengöringsduk.
Tvättbart
- Rengöringsduken kan användas flera gånger
Passatr till MultiCleaner
- Rengöringsduken passar för rengöring av alla plana ytor med en MultiCleaner.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|110 x 265 x 20
Användningsområden
- Släta hårda ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakelplattor
- Glasbord
- Kakel