Rengöringsdukar till MultiCleaner (KV 4)

Enkelt: rengöringsduken med kardborrefäste gör att du enkelt kan ta bort smuts från alla typer av plana ytor med en MultiCleaner.

Den tvättbara rengöringsduken är lätt att fästa och ta bort från MultiCleaner tack vare kardborrefästet.

Egenskaper och fördelar
Kardborrefäste
  • Med ett kardborrefäste går det extra snabbt och lätt att byta rengöringsduk.
Tvättbart
  • Rengöringsduken kan användas flera gånger
Passatr till MultiCleaner
  • Rengöringsduken passar för rengöring av alla plana ytor med en MultiCleaner.
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 2
Färg Vit
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 110 x 265 x 20
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Släta hårda ytor
  • Fönster och glasytor
  • Speglar
  • Kakelplattor
  • Glasbord
  • Kakel