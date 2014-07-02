Spraymunstycke
För rengöring av stoppade möbler och bilklädslar. Arbetsbredd: 110 mm.
Handmunstycke för våtdammsugare. Idealisk för grundrengöring av klädslar, t.ex. fåtöljer, soffor, och bilsäten. Arbetsbredd 110 mm. Passar till SE 3001, SE 4001 and SE 4002.
Egenskaper och fördelar
Spray och sugfunktion
- För rengöring djupt in i fibrerna
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|153 x 113 x 75
Användningsområden
- Klädsel/stoppning