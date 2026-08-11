Sugmunstycke, litet 170 mm till WV 6
Ett mindre sugmunstycke på 170 mm. Perfekt för mindre fönster eller fönster med spröjs. Passar till fönstertvätten WV 6.
Med en bredd på 170 mm, är detta sugmunstycke som passar till WV 6 perfekt för att göra rent mindre fönster eller fönster med spröjs.
Egenskaper och fördelar
Lång suglist i silikon
- Den långa suglisten i silikon gör fönstertvätten ännu mer följsam och flexibel och gör det lätt att suga upp spillvattnet längst ner på fönstret.
Smal form
- Passar för alla små ytor
Lätt att byta
- Sugmunstycket är lätt att byta.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|172 x 98 x 41
Användningsområden
- Spröjsade fönster
- Släta hårda ytor
- Speglar
- Kakelplattor