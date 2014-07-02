Sugslang 2,5 m med böj

2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. Utan PDFC-modul. Standard för NT 27/1/Me Advance och NT 48/1.

2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. Utan PDFC-modul. Passar NT 27/1/Me Advance och NT 48/1.

Specifikationer

Tekniska data

Längd (m) 2,5
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Antal (Del(ar)) 1
Färg Svart
Vikt (kg) 0,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,7
Mått (L × B × H) (mm) 560 x 460 x 75
Videos
Tillbehör