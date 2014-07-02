Sugslang 2,5 m med böj
2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. Utan PDFC-modul. Standard för NT 27/1/Me Advance och NT 48/1.
2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. Utan PDFC-modul. Passar NT 27/1/Me Advance och NT 48/1.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (m)
|2,5
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 460 x 75