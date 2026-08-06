Med sugslangen för mobil rengöring kan du även ansluta tvätten till alternativa vattenkällor som exempelvis brunnar och vattenbehållare. Lossa tanken från tvätten, anslut slangens krankoppling till anslutningsgängan och sänk ned den andra slangänden med filter i vattnet. När du sedan trycker in spolhandtaget sugar tvätten vatten. Filtret ser till att inget smutsigt vatten kommer in i tvätten. Filtret kan tas ut för rengöring och sköljas under rinnande vatten. Sugslangen är två meter lång och erbjuder därigenom stor räckvidd.