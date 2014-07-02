Sugslang C-35 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.

4 m sugslang utan böj och adapter. Med bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. Tillvalsslang för NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 och alla modeller av NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 och NT 611.

Specifikationer

Tekniska data

Längd (m) 4
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Antal (Del(ar)) 1
Färg Svart
Vikt (kg) 0,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,8
Mått (L × B × H) (mm) 430 x 430 x 110
Tillbehör