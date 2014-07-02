Sugslang C-35 4 m
Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.
4 m sugslang utan böj och adapter. Med bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. Tillvalsslang för NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 och alla modeller av NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 och NT 611.
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (m)
|4
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|430 x 430 x 110