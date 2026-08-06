Tillbehörslåda husdjur
Husdjurslådan innehåller optimalt anpassade tillbehör för rengöring av husdjur, som smutsiga tassar och päls.
Lådan med tillbehör innehåller ett munstycke med konisk stråle, vilket är särskilt lämpat för attt tvätta av husdjur som t ex hundar, eller bara deras tassar. Med i lådan följer också en borste för djurpäls med för att lättare kunna borsta ur smuts i pälsen. Efter rengöring kan husdjuret torkas av med den medföljande mikrofiberduken. Alla tillbehören passar i tillbehörslådan som kan fästas på OC 3.
Egenskaper och fördelar
Tillbehörslåda
- Tillbehörslådan kan fästas direkt på maskinen.
Konad stråle
- Ger en extra mjuk duschstråle.
Rengöringsborste för husdjur
- Tar bort smuts från djurets päls
Speciell mikrofiberduk
- För att torka djuret efter rengöring.
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Följande ingår
- Förvaringslåda
- Rengöringsborste för husdjur
- Husdjurshandduk
- Konspraymunstycke
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Användningsområden
- Husdjur/hundar