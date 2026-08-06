Lådan med tillbehör innehåller ett munstycke med konisk stråle, vilket är särskilt lämpat för attt tvätta av husdjur som t ex hundar, eller bara deras tassar. Med i lådan följer också en borste för djurpäls med för att lättare kunna borsta ur smuts i pälsen. Efter rengöring kan husdjuret torkas av med den medföljande mikrofiberduken. Alla tillbehören passar i tillbehörslådan som kan fästas på OC 3.