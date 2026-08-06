Tillbehörsset RCV 5

Tillbehörssatsen till robotdammsugaren RCV 5 består av en huvudborste, en torkduk, 2 sidoborstar och 2 filter.

Tillbehörsuppsättningen gör att robotdammsugaren RCV 5 kan rengöra som en ny enhet. Setet innehåller reservdelar, som är lätta att byta. Detta förlänger livslängden på RCV 5 och säkerställer en optimal rengöringsprestanda som första dagen. Tillbehörssatsen till robotdammsugaren RCV 5 består av en huvudborste, en torkduk, 2 sidoborstar och 2 filter.

Specifikationer

Tekniska data

Antal (-del) 6
Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 190 x 125 x 82
Kompatibla maskiner
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