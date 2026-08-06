Tillbehörsset RCV 5
Tillbehörssatsen till robotdammsugaren RCV 5 består av en huvudborste, en torkduk, 2 sidoborstar och 2 filter.
Tillbehörsuppsättningen gör att robotdammsugaren RCV 5 kan rengöra som en ny enhet. Setet innehåller reservdelar, som är lätta att byta. Detta förlänger livslängden på RCV 5 och säkerställer en optimal rengöringsprestanda som första dagen. Tillbehörssatsen till robotdammsugaren RCV 5 består av en huvudborste, en torkduk, 2 sidoborstar och 2 filter.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (-del)
|6
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|190 x 125 x 82