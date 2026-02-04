Utbytbar Car & Bike borste till WB 100 & WB 120
Perfekt för rengöring av bilar och motorcyklar: Det utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike till den roterande tvättborsten.
Det innovativa tvättborsttillbehöret som är gjort av mjuk mikrofiber fästs på borstrondellen med ett kardborrefäste och kan tvättas separat i maskin i upp till 60 °C. Det utbytbara tillbehöret Car & Bike för den roterande tvättborsten WB 120 är lämplig för särskilt skonsam rengöring av bilar och motorcyklar. Tillbehöret är även kompatibelt med den tidigare modellen, borsten WB 100.
Egenskaper och fördelar
Innovativt mikrofibertillbehör med kardborrefäste
- Det första utbytbara och tvättbara textiltillbehöret till en roterande högtryckstvättborste.
Särskilt skonsam rengöring
- Perfekt för rengöring av känsliga ytor som t.ex. färg.
Kan tas av och tvättas
- Maskintvättbara upp till 60 °C.
Extra tillbehör
- Mer flexibilitet för den roterande tvättborsten.
Kompatibilitet
- Kan användas med den roterande tvättborsten WB 120 och den tidigare borstmodellen, WB 100.
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|75 % polyester, 25 % polyamid
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 39
Videos
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar