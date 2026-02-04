Det innovativa tvättborsttillbehöret som är gjort av mjuk mikrofiber fästs på borstrondellen med ett kardborrefäste och kan tvättas separat i maskin i upp till 60 °C. Det utbytbara tillbehöret Car & Bike för den roterande tvättborsten WB 120 är lämplig för särskilt skonsam rengöring av bilar och motorcyklar. Tillbehöret är även kompatibelt med den tidigare modellen, borsten WB 100.