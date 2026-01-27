Den roterande tvättborsten inklusive det utbytbara tillbehöret Universal är utrustad med en frigöringsspak för snabbt och enkelt byte av tillbehör utan att komma i kontakt med smuts och har dessutom ett genomskinligt hölje för en imponerande rengöringsupplevelse. Högtryckstvättborsten rekommenderas för grundlig rengöring av en mängd olika ytor som t.ex. färg, glas och plast. Rengöringsmedel kan appliceras via högtryckstvätten vid behov. Tack vare den nya växellådan har WB 120 högre effekt än tidigare modeller – för en effektiv och grundlig rengöring. Den roterande tvättborsten passar alla högtryckstvättar från Kärcher i prestationsklasserma K 2 till K 7. De utbytbara tillbehören Car & Bike och Home & Garden som båda finns tillgängliga separat är särskilt designade för både känsliga och tåliga ytor och är kompatibla med både borsten WB 120 och den tidigare modellen, WB 100.