WB 120 Roterande tvättborste
Den roterande tvättborsten inklusive det utbytbara tillbehöret Universal är utrustad med en frigöringsspak för snabbt och enkelt byte av tillbehör utan att komma i kontakt med smuts och har dessutom ett genomskinligt hölje för en imponerande rengöringsupplevelse. Högtryckstvättborsten rekommenderas för grundlig rengöring av en mängd olika ytor som t.ex. färg, glas och plast. Rengöringsmedel kan appliceras via högtryckstvätten vid behov. Tack vare den nya växellådan har WB 120 högre effekt än tidigare modeller – för en effektiv och grundlig rengöring. Den roterande tvättborsten passar alla högtryckstvättar från Kärcher i prestationsklasserma K 2 till K 7. De utbytbara tillbehören Car & Bike och Home & Garden som båda finns tillgängliga separat är särskilt designade för både känsliga och tåliga ytor och är kompatibla med både borsten WB 120 och den tidigare modellen, WB 100.
Egenskaper och fördelar
Roterande borsthuvud
- Skonsam och effektiv rengöring
Snabbt tillbehörsbyte med den integrerade frigöringsspaken.
- Snabbare och enklare tillbehörsbyte utan kontakt med smuts.
Applicering av rengöringsmedel via högtryckstvätten
- Kraftfull och effektiv rengöring
Transparent hölje
- Effektiv rengöring.
Kompatibel med trädgårdsslangadapter
- Snabbare anslutning av alla Kärchers borstar till trädgårdsslangen utan att använda högtryckstvätten.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|309 x 153 x 135
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
Användningsområden
- Fordon
- Uterum
- Motorcyklar och skotrar
- Garagedörrar
- Persienner/jalusier
- Insynsskyddselement
- Fönsterbleck
- Balkonginklädnader
- Trädgård/terrass/balkongmöbler