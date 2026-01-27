Gör smuts på bilar, trappsteg, trädgårdsredskap och utemöbler till ett minne blott: K2 Premium högtryckstvätt med enkelt spolrör och rotojetmunstycke med roterande punktstråle är den idealiska lösningen för enstaka städuppgifter runt ditt hus. De mjukrullande hjulen gör K2 högtryckstvätt lätt att transportera dit den behövs. Quick Connect-systemet erbjuder ytterligare bekvämlighet eftersom dess snabbkoppling gör att den fyra meter långa högtrycksslangen lätt kan snäppas in och ut ur enheten och spolhandtaget. Alla medföljande tillbehör kan enkelt förvaras på själva maskinen.