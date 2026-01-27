Högtryckstvätt K2 Premium
Säg hejdå till smuts och välkomna ett skinande resultat. Med den kraftfulla högtryckstvätten K2 Premium håller du enkelt ditt hus, dina trädgårdsmöbler och mindre trädgårdsytor i toppskick.
Gör smuts på bilar, trappsteg, trädgårdsredskap och utemöbler till ett minne blott: K2 Premium högtryckstvätt med enkelt spolrör och rotojetmunstycke med roterande punktstråle är den idealiska lösningen för enstaka städuppgifter runt ditt hus. De mjukrullande hjulen gör K2 högtryckstvätt lätt att transportera dit den behövs. Quick Connect-systemet erbjuder ytterligare bekvämlighet eftersom dess snabbkoppling gör att den fyra meter långa högtrycksslangen lätt kan snäppas in och ut ur enheten och spolhandtaget. Alla medföljande tillbehör kan enkelt förvaras på själva maskinen.
Egenskaper och fördelar
Integrerad sugslang för rengöringsmedelSmidigt och lätt att använda rengöringsmedel. Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.
Enkel och praktisk förvaringFörvara slang, spolrör, spolhandtag och kabel på ett effektivt och snyggt sätt.
Stora hjulFör säker och bekväm transport, även på trädgårdsgångar och andra ojämna underlag. Lättmanövrerad.
Quick Connect-system
- Högtrycksslangen är lätt att hantera, kan snabbt klickas i och ur maskinen och spolhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Strömförsörjning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryck (bar/MPa)
|Max. 110 / Max. 11
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 360
|Ytkapacitet (m²/h)
|20
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,4
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6
|Mått (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 790
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- One-jet spolrör
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 4 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Integrerat vattenfilter
Videos
Användningsområden
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Terrass
- För rengöring av små bilar
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar