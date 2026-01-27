Högtryckstvätt K3 Premium Power Control

Premiumversionen av K3 Power Control högtryckstvätt inkluderar även en slangvinda. Applikationsrådgivaren ger tips via Kärchers Home & Garden app – för mer effektiva rengöringsresultat.

Så här ser modern högtrycksrengöring ut: den hjälpsamma applikationsrådgivaren stödjer användaren via Kärchers Home & Garden app med praktiska tips för varje rengöringssituation – för ännu bättre rengöringsresultat med K3 Premium Power Control högtryckstvätt. En annan praktisk funktion: trycket kan ställas in direkt på spolrören och kontrolleras på displayen på spolhandtaget G 120 Q Power Control. Detta säkerställer att det ideala trycket används på varje yta. Bytet från högtrycksläge till rengöringsmedelsläge kan göras utan att byta spolrör – och rengöringsmedlet appliceras snabbt och bekvämt från den integrerade rengöringstanken. K3 Premium Power Control från Kärcher imponerar också med en slangvinda för bekväm hantering, ett teleskophandtag som kan förlängas för smidig transport och förvaring, ett stativ för ökad stabilitet, hållare för tillbehör, spolhandtag och kabel , samt Kärcher Quick Connect-system. Stativet kan även användas som ett andra bärhandtag.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt K3 Premium Power Control: Kärchers Home & Garden-app
Kärchers Home & Garden-app
Högtryckstvätt K3 Premium Power Control: Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrör
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrör
Högtryckstvätt K3 Premium Power Control: Slangvinda för bekväm användning
Slangvinda för bekväm användning
Rengöringsmedelstank
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryck (bar/MPa) 20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
Flödeshastighet (l/h) Max. 380
Ytkapacitet (m²/h) 25
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Effekt (kW) 1,6
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 5,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 7,9
Mått (L × B × H) (mm) 340 x 281 x 677

Följande ingår

  • Högtrycksspolhandtag: G 120 Q Power Control spolhandtag
  • Vario Power Jet
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 7 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Integrerad högtrycksslangupprullare
  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: Tank
  • Integrerat vattenfilter
Högtryckstvätt K3 Premium Power Control
Högtryckstvätt K3 Premium Power Control
Högtryckstvätt K3 Premium Power Control
Användningsområden
  • Cyklar
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
  • Motorcyklar och skotrar
Tillbehör
Rengöringsmedel