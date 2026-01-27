Så här ser modern högtrycksrengöring ut: den hjälpsamma applikationsrådgivaren stödjer användaren via Kärchers Home & Garden app med praktiska tips för varje rengöringssituation – för ännu bättre rengöringsresultat med K3 Premium Power Control högtryckstvätt. En annan praktisk funktion: trycket kan ställas in direkt på spolrören och kontrolleras på displayen på spolhandtaget G 120 Q Power Control. Detta säkerställer att det ideala trycket används på varje yta. Bytet från högtrycksläge till rengöringsmedelsläge kan göras utan att byta spolrör – och rengöringsmedlet appliceras snabbt och bekvämt från den integrerade rengöringstanken. K3 Premium Power Control från Kärcher imponerar också med en slangvinda för bekväm hantering, ett teleskophandtag som kan förlängas för smidig transport och förvaring, ett stativ för ökad stabilitet, hållare för tillbehör, spolhandtag och kabel , samt Kärcher Quick Connect-system. Stativet kan även användas som ett andra bärhandtag.