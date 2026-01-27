WB 120 Car & Bike
Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.
Med hjälp av en frigöringsspak kan det innovativa, utbytbara tillbehöret Car & Bike bytas ut snabbt och enkelt utan att du behöver komma i kontakt med smuts. Det transparenta höljet ger dessutom en utmärkt rengöringsupplevelse. Tack vare den smarta fästanordningen med kardborre kan tygsektionen av det tvådelade tillbehöret tas bort efter rengöringen och maskintvättas i 60 °C. Högtrycksborsten med mjuk mikrofiberduk är perfekt för skonsam rengöring av bilar och motorcyklar. Rengöringsmedel kan appliceras via högtryckstvätten vid behov. Tack vare den nya växellådan har WB 120 högre effekt än tidigare modeller – för en effektiv och grundlig rengöring. Den roterande tvättborsten kan fästas till alla högtryckstvättar från Kärcher i prestationsklasserna K 2 till K 7. De utbytbara tillbehören Universal och Home & Garden som finns tillgängliga separat är lämpliga för alla jämna ytor eller särskilt anpassade för tåliga ytor och är kompatibla med både WB 120 och den tidigare modellen, WB 100.
Egenskaper och fördelar
Roterande borsthuvud
- Skonsam och effektiv rengöring
Snabbt tillbehörsbyte med den integrerade frigöringsspaken.
- Snabbare och enklare tillbehörsbyte utan kontakt med smuts.
Innovativt mikrofibertillbehör med kardborrefäste
- Det första utbytbara och tvättbara textiltillbehöret till en roterande högtryckstvättborste.
Särskilt skonsam rengöring
- Perfekt för rengöring av känsliga ytor som t.ex. färg.
Kan tas av och tvättas
- Maskintvättbara upp till 60 °C.
Applicering av rengöringsmedel via högtryckstvätten
- Kraftfull och effektiv rengöring
Transparent hölje
- Effektiv rengöring.
Kompatibel med trädgårdsslangadapter
- Snabbare anslutning av alla Kärchers borstar till trädgårdsslangen utan att använda högtryckstvätten.
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|75 % polyester, 25 % polyamid
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|296 x 142 x 140
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
Tillbehör
