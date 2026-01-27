Med hjälp av en frigöringsspak kan det innovativa, utbytbara tillbehöret Car & Bike bytas ut snabbt och enkelt utan att du behöver komma i kontakt med smuts. Det transparenta höljet ger dessutom en utmärkt rengöringsupplevelse. Tack vare den smarta fästanordningen med kardborre kan tygsektionen av det tvådelade tillbehöret tas bort efter rengöringen och maskintvättas i 60 °C. Högtrycksborsten med mjuk mikrofiberduk är perfekt för skonsam rengöring av bilar och motorcyklar. Rengöringsmedel kan appliceras via högtryckstvätten vid behov. Tack vare den nya växellådan har WB 120 högre effekt än tidigare modeller – för en effektiv och grundlig rengöring. Den roterande tvättborsten kan fästas till alla högtryckstvättar från Kärcher i prestationsklasserna K 2 till K 7. De utbytbara tillbehören Universal och Home & Garden som finns tillgängliga separat är lämpliga för alla jämna ytor eller särskilt anpassade för tåliga ytor och är kompatibla med både WB 120 och den tidigare modellen, WB 100.