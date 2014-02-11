90 let inovacij za čistejši vsakdan

Kärcher letos praznuje 90. obletnico! To družinsko podjetje, ki ga je 2. januarja 1935 v Stuttgartu ustanovila majhna delavnica ogrevalne tehnike inovatorja Alfreda Kärcherja, se je skozi desetletja razvilo v svetovno znano blagovno znamko čistilne tehnike.

V okviru praznovanja 90. obletnice bodo Kärcherjeve ekipe po vsem svetu izvedle 90 čistilnih projektov na javnih površinah, kot so trgi, parki, plaže, rečne obale in zgodovinske stavbe. Poleg tega smo za vas pripravili posebne izdaje naprav v vseh kategorijah z edinstvenim dizajnom in dodatnimi funkcijami.