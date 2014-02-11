Izkoristi KÄRCHER professional akcijo!
Cene veljajo do odprodaje zalog.
Akcija velja tudi v naših Karcher centrih (Ljubljana, Koper, Maribor in Murska sobota)
90 let inovacij za čistejši vsakdan
Kärcher letos praznuje 90. obletnico! To družinsko podjetje, ki ga je 2. januarja 1935 v Stuttgartu ustanovila majhna delavnica ogrevalne tehnike inovatorja Alfreda Kärcherja, se je skozi desetletja razvilo v svetovno znano blagovno znamko čistilne tehnike.
V okviru praznovanja 90. obletnice bodo Kärcherjeve ekipe po vsem svetu izvedle 90 čistilnih projektov na javnih površinah, kot so trgi, parki, plaže, rečne obale in zgodovinske stavbe. Poleg tega smo za vas pripravili posebne izdaje naprav v vseh kategorijah z edinstvenim dizajnom in dodatnimi funkcijami.POGLEJ SI VEČ
En klik do več informacij
Bodite na tekočem z našimi najnovejšimi izdelki, koristnimi nasveti in triki za pravilno uporabo prek naših kanalov. Sledite nam na Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube.
Vas zanimajo najnovejše novice in akcijske ponudbe? Tukaj se prijavite na naš newsletter.