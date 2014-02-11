Mesečna_Januar1

obročno plačevanje

prodaja rabljenih strojev

edi 4

Home & Garden

Več o izdelkih

Professional

Več o izdelkih

Izkoristi KÄRCHER professional akcijo!

Cene veljajo do odprodaje zalog. 
Akcija velja tudi v naših Karcher centrih (Ljubljana, Koper, Maribor in Murska sobota)

Januar je čas za svež začetek

90 LET INOVACIJ, PREDANOSTI IN USTVARJANJA SPREMEMB
90 let

    90 let inovacij za čistejši vsakdan

    Kärcher letos praznuje 90. obletnico! To družinsko podjetje, ki ga je 2. januarja 1935 v Stuttgartu ustanovila majhna delavnica ogrevalne tehnike inovatorja Alfreda Kärcherja, se je skozi desetletja razvilo v svetovno znano blagovno znamko čistilne tehnike.

    V okviru praznovanja 90. obletnice bodo Kärcherjeve ekipe po vsem svetu izvedle 90 čistilnih projektov na javnih površinah, kot so trgi, parki, plaže, rečne obale in zgodovinske stavbe. Poleg tega smo za vas pripravili posebne izdaje naprav v vseh kategorijah z edinstvenim dizajnom in dodatnimi funkcijami.

    POGLEJ SI VEČ

    En klik do več informacij

    Bodite na tekočem z našimi najnovejšimi izdelki, koristnimi nasveti in triki za pravilno uporabo prek naših kanalov. Sledite nam na Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube.

    Vas zanimajo najnovejše novice in akcijske ponudbe? Tukaj se prijavite na naš newsletter.

    Oficiální internetový obchod Kärcher
    Nakup neposredno od proizvajalca
    Doprava Kärcher
    Dostava le 6,99 EUR
    Zákaznické centrum Kärcher
    Kontakt: 082 015 590
    Servis Kärcher
    Servis
    guinness

    podaljšana garancija signature line

    podaljšana garancija črpalke

    WD

    garancija