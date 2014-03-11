Sesalniki
Sesanje od A do Ž Kärcherjevi mokri, suhi in krtačni sesalniki nudijo optimalne rešitve za industrijo, obrt, avtomobilizem, čiščenje stavb in delavnice. Odlikuje jih visoka kakovost in dolga življenjska doba, inovativna tehnika filtriranja ter izjemno udobna uporaba.
Sesalniki za suho/mokro sesanje
Nepogrešljivi. Sesalniki za mokro/suho sesanje so kos vsaki umazaniji. Suha, mokra ali tekoča umazanija, ustrezna Kärcherjeva naprava posesa preprosto vse.
Sesalniki za suho sesanje
Kompaktni in tihi: Kärcherjevi majhni prenosni sesalniki za suho sesanje so posebej prilagojeni potrebam profesionalnih uporabnikov.
Sistemi za odsesavanje
Ringler je že 40 let priznan proizvajalec malih mobilnih industrijskih sesalnikov, stacionarnih sistemov za odsesavanje s cevmi in sesalnikov prahu z individualno zasnovanimi enotami za zajemanje.