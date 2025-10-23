Čistilnik za terase
Zahvaljujoč vrtljivim valjčnim krtačam in vgrajeni distribuciji vode Kärcherjev čistilnik teras previdno, a temeljito odstrani umazanijo, ne glede na to, ali je terasa izdelana iz lesa, WPC desk ali gladkih kamnitih ploščic.
Vaš spremljevalec za čiščenje terase.
Naredimo konec drgnjenju, ki jemlje energijo: zahvaljujoč čistilniku za terase vam nikoli več ne bo treba ročno čistiti lesenih tal na zunanjih površinah. Prav tako lahko očistite oddaljena mesta v kratkem času in brez potrebe po električni povezavi: za brezžični čistilnik terase ne potrebujete ločenega vira napajanja in lahko uživate v največji možni prilagodljivosti in svobodi gibanja. Rotirajoče valjčne krtače in voda enakomerno čistijo ter iz lesa odstranijo tudi trdovratno in zakoreninjeno umazanijo. Količino vode lahko enostavno prilagodite, kar pomeni, da porabite le toliko vode, kot jo dejansko potrebujete. Umazanija se zrahlja in spere v enem koraku. V kombinaciji z združljivimi valjčnimi krtačami čistilnik za terase optimalno in brez truda očisti tudi umazanijo s kamnitih ploščic na zunanjih površinah.
UREDITE PRIZORIŠČE ZA POLETJE, PRESKOČITE DRAMO.
Ne potrebujete več električne vtičnice in nadležnih podaljškov, da temeljito očistite svojo teraso ali balkon in hkrati zaščitite tla. Novi čistilnik za terase PCL 3-18 lahko z enim polnjenjem baterije očisti do 20 kvadratnih metrov lesenih, WPC ali kamnitih ploščic. In sami lahko izberete, koliko vode boste porabili.
Temeljito in enakomerno čiščenje
Inovativne, vzvratno vrtljive valjčne krtače zagotavljajo temeljito in enakomerno čiščenje lesenih teras.
2 v 1 funkcija
Dve integrirani vodni šobi zrahljata in odplakneta umazanijo v enem koraku.
Ni potrebe po napajanju
Čistilnik za terase je na voljo z 18 V Kärcher Battery Power
zamenljivo baterijo - za bolj prilagodljivo uporabo brez potrebe po napajalniku ali kot žična naprava za čiščenje večjih površin.
Lahko se uporablja na različnih zunanjih površinah
Zahvaljujoč možnosti menjave brez orodja lahko krtače za les, ki so vključene v obseg dobave, v hipu zamenjate s krtačami za čiščenje gladkih kamnitih ploščic.
Poudarki
Pomlad za pomladjo: terasa nujno potrebuje generalno čiščenje. Sonce, dež, sneg in led so pustili svoje sledi, organsko rastje, mah in druga umazanija pa kvarijo površino. Na srečo lahko metla in vedro ostanejo tam, kjer so; v omari. Čiščenje zdaj ni samo občutno hitrejše, ampak tudi veliko bolj temeljito in enostavno: s Kärcherjevim čistilnikom terase.
Pogosta vprašanja o čistilniku terase
Platforma za baterije Kärcher Battery Power
Baterijski čistilnik za terase PCL 3-18 je izdelek, ki temelji na 18 V baterijski platformi Kärcher Battery Power. Odkrijte celotno paleto izdelkov in preverite, kateri drugi izdelki so združljivi z vašo baterijo 18 V Battery Power.