Vaš spremljevalec za čiščenje terase.

Naredimo konec drgnjenju, ki jemlje energijo: zahvaljujoč čistilniku za terase vam nikoli več ne bo treba ročno čistiti lesenih tal na zunanjih površinah. Prav tako lahko očistite oddaljena mesta v kratkem času in brez potrebe po električni povezavi: za brezžični čistilnik terase ne potrebujete ločenega vira napajanja in lahko uživate v največji možni prilagodljivosti in svobodi gibanja. Rotirajoče valjčne krtače in voda enakomerno čistijo ter iz lesa odstranijo tudi trdovratno in zakoreninjeno umazanijo. Količino vode lahko enostavno prilagodite, kar pomeni, da porabite le toliko vode, kot jo dejansko potrebujete. Umazanija se zrahlja in spere v enem koraku. V kombinaciji z združljivimi valjčnimi krtačami čistilnik za terase optimalno in brez truda očisti tudi umazanijo s kamnitih ploščic na zunanjih površinah.