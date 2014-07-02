Čistilniki preprog

Kärcherjeve čistilnike preprog odlikuje robustnost, zmogljivost in vsestranskost, saj so primerni tako za temeljno kot vmesno čiščenje preprog in odstranjevanje madežev s tekstilnih površin. Z ustreznim priborom boste s Kärcherjevimi čistilniki preprog globinsko očistili tudi blazine in avtomobilske sedeže.