Čistilniki preprog
Kärcherjeve čistilnike preprog odlikuje robustnost, zmogljivost in vsestranskost, saj so primerni tako za temeljno kot vmesno čiščenje preprog in odstranjevanje madežev s tekstilnih površin. Z ustreznim priborom boste s Kärcherjevimi čistilniki preprog globinsko očistili tudi blazine in avtomobilske sedeže.
Globinski sesalniki
Talne obloge, oblazinjeno pohištvo, pisarniški stoli, avtomobilski sedeži – močni in priročni čistilniki za pršenje in naknadno sesanje očistijo vse tekstilne površine ter v enem delovnem koraku zmehčajo in odstranijo umazanijo. Z močnimi sesalnimi turbinami za minimalno preostale vlage.
Čistilniki preprog
Kärcherjevi stroji za čiščenje preprog omogočajo varčno globinsko čiščenje velikih preprog. Primerni so tako za običajno pršenje in naknadno sesanje kot tudi za nov postopek vmesnega čiščenja.
Razvlažilnik zraka
Kärcherjevi razvlažilniki so učinkoviti in zmogljivi ter hkrati zelo kompaktni in tihi. Poskrbijo za hitro sušenje po škodi zaradi vode ali hitro ponovno pohodnost preprog po končanem čiščenju. Z držalom in integriranim navijanjem kabla.