BATERIJSKA PLATFORMA KÄRCHER BATTERY POWER

Nimate povezave z električno energijo? Se želite izogniti neredu kablov na vašem vrtu? To ne predstavlja nobenega problema za nove baterijske vrtne in čistilne naprave s sistemom izmenljivih baterij Kärcher Battery Power. Zahvaljujoč dvema različnima baterijskima platformama (18 V ali 36 V) vam lahko ponudimo pravo napravo za vse zahteve glede zmogljivosti in katero koli uporabo. Največja prilagodljivost s preverjeno kakovostjo Kärcher.

Vesolje baterijskih naprav Kärcher: galaktična moč. Neskončne možnosti.

Vesolje baterijskih naprav Kärcher. 18-voltna Kärcherjeva baterija je primerna za vse 18-voltne naprave podjetja Kärcher. Pa ne samo za naprave za domačo uporabo, temveč tudi za profesionalne naprave. Za še večjo moč ponujamo 36 V platformo Kärcher Battery Power. 36 V akumulatorske baterije lahko uporabite tako za domače kot profesionalne naprave.

Tehnologija v realnem času

Neprimerljiva tehnologija Kärcher v realnem času uporabnikom zagotavlja najboljše možne informacije. Za razliko od običajnih LED prikazovalnikov ta tehnologija omogoča podroben prikaz stanja delovanja in ravni napolnjenosti.

Real Time display remaining running time

Preostali čas delovanja v minutah

Uporabniki nenehno dobivajo posodobljene informacije o preostalem času delovanja med uporabo in zato vedo do minute natančno, kdaj je treba baterijo zamenjati ali napolniti.

Battery display Battery capacity as a percentage

Napolnjenost baterije v odstotkih

Napolnjenost baterije v odstotkih je mogoče hitro prebrati.

Battery Charge level in minutes

Preostali čas polnjenja

Preostali čas polnjenja je med postopkom polnjenja prikazan na zaslonu. To zagotavlja, da lahko uporabniki natančno vedo, kdaj lahko znova začnejo z delom.

Naprave baterijske platforme

18 V platforma

36 V platforma
Baterijski ročni čistilniki

Priključite cev in že je pripravljen za uporabo: z inovativnim srednjetlačnim ročnim čistilnikom na baterijski pogon z 18 V izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power za hitro, vsestransko vmesno čiščenje doma in okoli njega, brez potrebe po električni povezavi.

Baterijski odstranjevalniki plevela

Noben plevel ne more uspeti proti temu baterijskemu odstranjevalniku plevela. Suh mah in plevel lahko brez truda odstranimo na površini, ne da bi povzročali bolečine v hrbtu.

Baterijski visokotlačni čistilniki

Znano visokotlačno čiščenje Kärcher z neznanim konceptom pogona: neomejena čistoča z baterijo K 2 zahvaljujoč izmenljivi bateriji z baterijske platforme Kärcher Battery Power.

Baterijske kosilnice

Manevrske kosilnice 18 V so primerne predvsem za majhne do srednje velike trate. Za večje trate pa so idealna izbira močne kosilnice s 36 V.

Baterijski večnamenski sesalniki

Brez kabla. Brez omejitev. Z izmenljivo baterijo Kärcher Battery Power in različnimi baterijskimi večnamenskimi sesalniki lahko kadar koli sesate mokro in suho umazanijo - tudi tam, kjer ni vtičnic.

Baterijske kosilnice z nitjo

Baterijske kosilnice z nitjo zagotavljajo lepe vogale in popoln rob trate. Od enostavnega do zmogljivega - Kärcher ponuja pravo rešitev za vsako področje uporabe.

Baterijski obrezovalniki žive meje

Kot nalašč za oblikovanje in obrezovanje žive meje in grmovja. Zahvaljujoč baterijskemu delovanju je obrezovalnik tih, praktičen in brez motečih kablov.

Baterijski puhalniki in sesalniki listja

V nevihti osvojite jesenski vrt. Kärcherjevi baterijski puhalniki in sesalniki listja zagotavljajo urejene poti in vrtove v kratkem času.

Baterijske škarje za travo in grmičevje

Obrezovanje robov trate je enostavna naloga zahvaljujoč baterijskim škarjam za travo. S preprosto menjavo rezila, škarje postanejo odlične za natančno obrezovanje grmovja.

Baterijske verižne žage

Z enostavnim napenjanjem verige, samodejnim mazanjem verige in zmogljivim rezalnim učinkom baterijske verižne žage Kärcher dosežejo odlične rezultate s priročnim delovanjem.

Baterijske škarje za veje

Vzdrževanje dreves brez napora tudi pri težko dostopnimi vejami. Brez težav za Kärcher baterijske škarje za veje in visokokakovostnem obhodnem rezu.

Baterijski sesalniki za pepel in suho sesanje

Za priročno sesanje pepela z dolgotrajno sesalno močjo: baterijski sesalnik AD 2. Primeren za izmenljivo baterijo Kärcher 18 V, za enostavno odstranjevanje pepela z dolgotrajno sesalno močjo zaradi funkcije ReBoost.

Batteries and chargers

Baterije in polnilniki

Potrebujete več moči? Tu najdete ustrezne hitre polnilnike in baterije različnih zmogljivosti. Tako da vrtno orodje in naprave Kärcher Battery Universe ostanejo vedno polne energije.