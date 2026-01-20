Čistilniki zraka

Notranjost je nova zunanjost. Ne glede na to, ali delamo od doma, se sproščamo ali spimo: velik del časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je dobro zagotoviti, da je zrak v notranjosti svež. Vendar ni neobičajno, da je zunanji zrak bolj onesnažen kot zrak v hiši. Zmogljivi čistilci zraka Kärcher AF so odlična rešitev, saj ne le zanesljivo filtrirajo cvetni prah in droben prah, ki se znajdejo v notranjosti, ko odprete okno, temveč tudi učinkovito ter tiho odstranijo viruse, gospodinjski prah in neprijetne vonjave iz zraka v prostoru. Svež in čist zrak je še posebej pomemben za alergike. Čistilniki zraka resnično naredijo razliko - in to opazite z vsakim vdihom.

Zakaj je pametno uporabljati čistilec zraka v vašem domu.

Če ste se kdaj spraševali, kako pomemben je zrak, preprosto poskusite zadržati dih za nekaj sekund. Da se dobro počutimo in lahko delamo, se učimo ali se učinkovito regeneriramo, mora biti zrak, ki ga dihamo, čist. Kärcher ponuja različne čistilnike zraka za različne bivalne situacije in z inteligentnim samodejnim načinom delovanja naprava vedno prilagaja svojo zmogljivost trenutni kakovosti zraka.

Učinkovito čiščenje zraka - za čist zrak.

Čistilniki zraka Kärcher delujejo z visoko učinkovito filtracijo HEPA 13 z naravnim aktivnim ogljem in antibakterijskim premazom - ta iz zraka v prostoru filtrira 99,95 % vseh delcev, večjih od 0,3 µm. Naši čistilniki zraka torej pomagajo proti neprijetnim vonjavam ali sporam plesni ter odstranjujejo bakterije, aerosole, kemične hlape, droben prah, cvetni prah in alergene.

Tiho delovanje - za prijetno uporabo.

Čistilniki zraka AF so opremljeni z visokokakovostnimi, izjemno tihimi ventilatorji in motorji ter zvočno optimiziranim pretokom zraka. Na kratko: lahko se osredotočite na pomembne stvari v življenju, brez motečih zvokov.

Visok pretok zraka - za hitro čiščenje zraka.

Zmogljivi, zelo učinkoviti, a tihi motorji zagotavljajo visoko zmogljivost in hitro izmenjavo zraka čistilcev zraka AF. Za svobodno dihanje brez skrbi.

Lastnosti Kärcher čistilcev zraka

Kaj zmorejo Kärcherjevi čistilniki zraka?

Naši čistilniki zraka Kärcher lahko zahvaljujoč HEPA 13 in antibakterijskemu filtru z aktivnim ogljem filtrirajo široko paleto različnih onesnaževal iz zraka v vseh notranjih prostorih:

Pictogram for pathogens & aerosols

Patogeni in aerosoli

Pictogram for chemical vapours

Kemični hlapi

Pictogram for fine dust

Drobni prah

Pictogram for allergens

Alergeni

Pictogram for unpleasant odours

Neprijetne vonjave

Pictogram for mould spores

Spore plesni

Področja uporabe

Dnevna soba in spalnica
Prah se hitro nabira, zlasti v prostorih, kjer preživite veliko časa. Kompaktni čistilniki zraka AF učinkovito filtrirajo fin prah, cvetni prah in bakterije iz zraka, ne da bi zavzeli preveč prostora.

Kuhinja
Saj poznate težavo – vonj po kosilu je še vedno prisoten nekaj ur kasneje. Zračni filtri serije AF temu naredijo konec.

Delovno območje
Če delate od doma v lastni pisarni, potrebujete prijetno delovno okolje. Zračni filter Kärcher zagotavlja čist zrak v prostoru, kar posledično poveča koncentracijo.

Garaža
Vaš lasten DIY kotiček v garaži je odlična stvar - vendar to običajno pomeni, da obstaja verjetnost prahu in kemičnih hlapov. Z zračnimi filtri AF lahko domači mojstri znova zadihajo.

Klet in podstrešje
Kleti in podstrešja so znana po tem, da so prašna. Če želite tukaj obesiti perilo ali shraniti hrano, boste hvaležni učinkovitim filtrom, ki so vgrajeni v čistilnike zraka Kärcher.

Pogosta vprašanja

Vsi Kärcherjevi čistilniki zraka uporabljajo posebej razvito zasnovo filtrov. Ta je sestavljen iz predfiltra, filtrirnega materiala HEPA 13 in plasti aktivnega oglja. Poleg tega imajo vsi zračni filtri antibakterijsko prevleko in tako iz zraka odstranjujejo onesnaževala in neprijetne vonjave.

Koronavirusi imajo premer približno 0,1 µm, ti so prisotni v zraku v domu kot del večjih delcev. Filtri odstranijo do 99,95 % delcev te velikosti (0,3 µm in več).

Čistilniki zraka se razlikujejo glede na velikost naprave, velikost filtra, dosežen pretok zraka in porabo energije.

Čistilnike zraka lahko upravljate ročno v 3 (AF 20) ali 5 hitrostih ventilatorja (AF 30 in AF 50). Vse enote imajo pametni samodejni način, ki učinkovito uravnava hitrost ventilatorja glede na zaznano kakovost zraka. V načinu mirovanja se ventilator nastavi na najtišjo raven in luči enot se ugasnejo. Poleg tega imajo vsi čistilniki zraka ročno nastavljiv časovnik, ki samodejno izklopi enote po vnaprej nastavljenem času. Čistilnika zraka AF 30 in AF 50 imata tudi okolju prijazen ekološki način.

Čas delovanja filtra je odvisen od tega, koliko ga dnevno uporabljate, in kakovosti zraka v domu. Čistilnik zraka prikazuje, koliko časa je še ostalo filtru, in signalizira, ko je treba filter HEPA 13 zamenjati. Povprečna življenjska doba filtra je približno 1 leto. Iz higienskih razlogov je priporočljiva letna menjava filtra.

Ali boste kupili čistilnik zraka AF 20, 30 ali 50, je odvisno od velikosti prostora in mesta uporabe. Če vašim zahtevam ustrezata dva modela, priporočamo izbiro večjega čistilnika zraka, saj ima večji pretok zraka in zato prostor hitreje očisti onesnaževal.

Dodatki

Redna menjava filtra HEPA 13 zagotavlja stalno visoko zmogljivost in s tem dobro kakovost zraka.

Profesionalni čistilnik zraka

Profesionalni čistilniki zraka Kärcher so primerni za večje prostore, kot so zaprte pisarne, izobraževalne ustanove, restavracije in kavarne, saj zagotavljajo svež in čist zrak v prostorih do 100 kvadratnih metrov.

Oglejte si profesionalne čistilnike zraka

 