Področja uporabe

Dnevna soba in spalnica

Prah se hitro nabira, zlasti v prostorih, kjer preživite veliko časa. Kompaktni čistilniki zraka AF učinkovito filtrirajo fin prah, cvetni prah in bakterije iz zraka, ne da bi zavzeli preveč prostora.

Kuhinja

Saj poznate težavo – vonj po kosilu je še vedno prisoten nekaj ur kasneje. Zračni filtri serije AF temu naredijo konec.

Delovno območje

Če delate od doma v lastni pisarni, potrebujete prijetno delovno okolje. Zračni filter Kärcher zagotavlja čist zrak v prostoru, kar posledično poveča koncentracijo.

Garaža

Vaš lasten DIY kotiček v garaži je odlična stvar - vendar to običajno pomeni, da obstaja verjetnost prahu in kemičnih hlapov. Z zračnimi filtri AF lahko domači mojstri znova zadihajo.

Klet in podstrešje

Kleti in podstrešja so znana po tem, da so prašna. Če želite tukaj obesiti perilo ali shraniti hrano, boste hvaležni učinkovitim filtrom, ki so vgrajeni v čistilnike zraka Kärcher.