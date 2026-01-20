Čistilniki zraka
Notranjost je nova zunanjost. Ne glede na to, ali delamo od doma, se sproščamo ali spimo: velik del časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je dobro zagotoviti, da je zrak v notranjosti svež. Vendar ni neobičajno, da je zunanji zrak bolj onesnažen kot zrak v hiši. Zmogljivi čistilci zraka Kärcher AF so odlična rešitev, saj ne le zanesljivo filtrirajo cvetni prah in droben prah, ki se znajdejo v notranjosti, ko odprete okno, temveč tudi učinkovito ter tiho odstranijo viruse, gospodinjski prah in neprijetne vonjave iz zraka v prostoru. Svež in čist zrak je še posebej pomemben za alergike. Čistilniki zraka resnično naredijo razliko - in to opazite z vsakim vdihom.
Zakaj je pametno uporabljati čistilec zraka v vašem domu.
Če ste se kdaj spraševali, kako pomemben je zrak, preprosto poskusite zadržati dih za nekaj sekund. Da se dobro počutimo in lahko delamo, se učimo ali se učinkovito regeneriramo, mora biti zrak, ki ga dihamo, čist. Kärcher ponuja različne čistilnike zraka za različne bivalne situacije in z inteligentnim samodejnim načinom delovanja naprava vedno prilagaja svojo zmogljivost trenutni kakovosti zraka.
Učinkovito čiščenje zraka - za čist zrak.
Čistilniki zraka Kärcher delujejo z visoko učinkovito filtracijo HEPA 13 z naravnim aktivnim ogljem in antibakterijskim premazom - ta iz zraka v prostoru filtrira 99,95 % vseh delcev, večjih od 0,3 µm. Naši čistilniki zraka torej pomagajo proti neprijetnim vonjavam ali sporam plesni ter odstranjujejo bakterije, aerosole, kemične hlape, droben prah, cvetni prah in alergene.
Tiho delovanje - za prijetno uporabo.
Čistilniki zraka AF so opremljeni z visokokakovostnimi, izjemno tihimi ventilatorji in motorji ter zvočno optimiziranim pretokom zraka. Na kratko: lahko se osredotočite na pomembne stvari v življenju, brez motečih zvokov.
Visok pretok zraka - za hitro čiščenje zraka.
Zmogljivi, zelo učinkoviti, a tihi motorji zagotavljajo visoko zmogljivost in hitro izmenjavo zraka čistilcev zraka AF. Za svobodno dihanje brez skrbi.
Lastnosti Kärcher čistilcev zraka
Kaj zmorejo Kärcherjevi čistilniki zraka?
Naši čistilniki zraka Kärcher lahko zahvaljujoč HEPA 13 in antibakterijskemu filtru z aktivnim ogljem filtrirajo široko paleto različnih onesnaževal iz zraka v vseh notranjih prostorih:
Patogeni in aerosoli
Kemični hlapi
Drobni prah
Alergeni
Neprijetne vonjave
Spore plesni
Področja uporabe
Dnevna soba in spalnica
Prah se hitro nabira, zlasti v prostorih, kjer preživite veliko časa. Kompaktni čistilniki zraka AF učinkovito filtrirajo fin prah, cvetni prah in bakterije iz zraka, ne da bi zavzeli preveč prostora.
Kuhinja
Saj poznate težavo – vonj po kosilu je še vedno prisoten nekaj ur kasneje. Zračni filtri serije AF temu naredijo konec.
Delovno območje
Če delate od doma v lastni pisarni, potrebujete prijetno delovno okolje. Zračni filter Kärcher zagotavlja čist zrak v prostoru, kar posledično poveča koncentracijo.
Garaža
Vaš lasten DIY kotiček v garaži je odlična stvar - vendar to običajno pomeni, da obstaja verjetnost prahu in kemičnih hlapov. Z zračnimi filtri AF lahko domači mojstri znova zadihajo.
Klet in podstrešje
Kleti in podstrešja so znana po tem, da so prašna. Če želite tukaj obesiti perilo ali shraniti hrano, boste hvaležni učinkovitim filtrom, ki so vgrajeni v čistilnike zraka Kärcher.
Pogosta vprašanja
Dodatki
Redna menjava filtra HEPA 13 zagotavlja stalno visoko zmogljivost in s tem dobro kakovost zraka.
Profesionalni čistilnik zraka
Profesionalni čistilniki zraka Kärcher so primerni za večje prostore, kot so zaprte pisarne, izobraževalne ustanove, restavracije in kavarne, saj zagotavljajo svež in čist zrak v prostorih do 100 kvadratnih metrov.
Oglejte si profesionalne čistilnike zraka