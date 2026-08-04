Ročno čiščenje
Oprema za ročno čiščenje je za vsakodnevno vzdrževalno čiščenje tal, površin ali oken nujna, še posebej na območjih, ki so težko dostopna s stroji. Z visokokakovostno, ergonomsko opremo za ročno čiščenje vam zagotavljamo prilagojene rešitve za učinkovite, profesionalne postopke čiščenja in najvišje standarde.
Sistem vozičkov in žlic
Različna osnovna oprema, modularna in ergonomska struktura ter robustna vzdržljivost naših čistilnih vozičkov omogočajo učinkovito in ekonomično vzdrževalno čiščenje.
Suho čiščenje tal in površin
Naši kakovostni izdelki zelo olajšajo kemično čiščenje površin in tal. Zahvaljujoč uporabnemu pomočniku je čiščenje opravljeno v hipu – brez truda in preprosto.
Mokro čiščenje tal
Prava oprema za ekonomično in učinkovito mokro čiščenje tal – še posebej na težko dostopnih območjih s stroji.
Površinsko mokro čiščenje
Ergonomsko oblikovani izdelki za ročno mokro čiščenje površin. Odlikuje ga vrhunska kakovost za odlično pobiranje umazanije. Zagotavlja zanesljivo čistočo.
Čiščenje oken
Vrhunska kakovost za profesionalce. Čiščenje stekla brez madežev zahteva ergonomsko obliko, varne priključne dele in vsestranske komponente. Za varno in ekonomično delo.
Posoda
Več časa za pomembne stvari: popolnoma usklajeni čistilni pripomočki za ročno čiščenje. Za večjo učinkovitost in hitrost v trenutku.
KÄRCHER X TTS: 2 močni znamki, nešteto možnosti
Kljub vsem prednostim, ki jih prinaša uporaba strojev in detergentov Kärcher, še vedno obstajajo opravila, ki jih lahko opravite le ročno. Da bi tudi ta opravila opravili higienično in učinkovito, so sedaj del Kärcherjevega portfelja čistilni vozički, vedra, krpe in zabojniki za odpadke podjetja TTS Cleaning. Že večkrat so se izkazali pri čiščenju objektov, hotelov, pa tudi na praktično vseh drugih področjih uporabe. Inovativna, ergonomska in trajnostna čistilni dodatki italijanskega podjetja so na voljo povsod, kjer so izdelki Kärcher tudi naprodaj.