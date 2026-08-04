Ročno čiščenje

KÄRCHER X TTS: 2 močni znamki, nešteto možnosti

Kljub vsem prednostim, ki jih prinaša uporaba strojev in detergentov Kärcher, še vedno obstajajo opravila, ki jih lahko opravite le ročno. Da bi tudi ta opravila opravili higienično in učinkovito, so sedaj del Kärcherjevega portfelja čistilni vozički, vedra, krpe in zabojniki za odpadke podjetja TTS Cleaning. Že večkrat so se izkazali pri čiščenju objektov, hotelov, pa tudi na praktično vseh drugih področjih uporabe. Inovativna, ergonomska in trajnostna čistilni dodatki italijanskega podjetja so na voljo povsod, kjer so izdelki Kärcher tudi naprodaj.