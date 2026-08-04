Ročno čiščenje

Oprema za ročno čiščenje je za vsakodnevno vzdrževalno čiščenje tal, površin ali oken nujna, še posebej na območjih, ki so težko dostopna s stroji. Z visokokakovostno, ergonomsko opremo za ročno čiščenje vam zagotavljamo prilagojene rešitve za učinkovite, profesionalne postopke čiščenja in najvišje standarde.

Kärcher Sistem vozičkov in žlic

Sistem vozičkov in žlic

Različna osnovna oprema, modularna in ergonomska struktura ter robustna vzdržljivost naših čistilnih vozičkov omogočajo učinkovito in ekonomično vzdrževalno čiščenje.

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Kärcher Suho čiščenje tal in površin

Suho čiščenje tal in površin

Naši kakovostni izdelki zelo olajšajo kemično čiščenje površin in tal. Zahvaljujoč uporabnemu pomočniku je čiščenje opravljeno v hipu – brez truda in preprosto.

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Kärcher Mokro čiščenje tal

Mokro čiščenje tal

Prava oprema za ekonomično in učinkovito mokro čiščenje tal – še posebej na težko dostopnih območjih s stroji.

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Kärcher Površinsko mokro čiščenje

Površinsko mokro čiščenje

Ergonomsko oblikovani izdelki za ročno mokro čiščenje površin. Odlikuje ga vrhunska kakovost za odlično pobiranje umazanije. Zagotavlja zanesljivo čistočo.

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Kärcher Čiščenje oken

Čiščenje oken

Vrhunska kakovost za profesionalce. Čiščenje stekla brez madežev zahteva ergonomsko obliko, varne priključne dele in vsestranske komponente. Za varno in ekonomično delo.

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Kärcher Posoda

Posoda

Več časa za pomembne stvari: popolnoma usklajeni čistilni pripomočki za ročno čiščenje. Za večjo učinkovitost in hitrost v trenutku.

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KÄRCHER X TTS: 2 močni znamki, nešteto možnosti

Kljub vsem prednostim, ki jih prinaša uporaba strojev in detergentov Kärcher, še vedno obstajajo opravila, ki jih lahko opravite le ročno. Da bi tudi ta opravila opravili higienično in učinkovito, so sedaj del Kärcherjevega portfelja čistilni vozički, vedra, krpe in zabojniki za odpadke podjetja TTS Cleaning. Že večkrat so se izkazali pri čiščenju objektov, hotelov, pa tudi na praktično vseh drugih področjih uporabe. Inovativna, ergonomska in trajnostna čistilni dodatki italijanskega podjetja so na voljo povsod, kjer so izdelki Kärcher tudi naprodaj. 

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