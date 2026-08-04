Čistilni voziček FlexoMate

Nadgradite svojo posadko! Naš profesionalni čistilni voziček FlexoMate zagotavlja večjo hitrost in učinkovitost v procesu čiščenja. Prilagodljiv in modularen voziček je primeren za obsežna čistilna opravila kot tudi za raznolike zahteve strank. S svojo ergonomsko zgradbo in po višini nastavljivim ročajem zmanjša fizični napor ter razbremeni ramena in zapestja.