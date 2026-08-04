Čistilni voziček FlexoMate
Nadgradite svojo posadko! Naš profesionalni čistilni voziček FlexoMate zagotavlja večjo hitrost in učinkovitost v procesu čiščenja. Prilagodljiv in modularen voziček je primeren za obsežna čistilna opravila kot tudi za raznolike zahteve strank. S svojo ergonomsko zgradbo in po višini nastavljivim ročajem zmanjša fizični napor ter razbremeni ramena in zapestja.
Čistilni voziček FlexoMate Swift
Swift je osnovna različica Flexomate. Ta čistilni voziček je popoln za nepremičnine s približno 35 pisarnami – in je še posebej močan v majhnih prostorih.
Čistilni voziček FlexoMate Expert
Dovolj prostora za najpomembnejša čistila in še malo več. Izberite FlexoMate Expert za nepremičnine s približno 10 sanitarijami in 10-15 pisarnami.
Čistilni voziček FlexoMate ExpertPro
Idealno za nepremičnine s 15–20 sanitarnimi prostori, 2–3 čajnimi kuhinjami in približno 15–20 pisarnami: FlexoMate ExpertPro lahko opremite z vsem, kar potrebujete za zahtevna dela.