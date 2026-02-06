Čistilniki tal s sesalno funkcijo so naprave za čiščenje tal, posebej zasnovane za mokro brisanje. Sesalna funkcija posesa tla in sam valj, pri čemer odstrani tudi velike količine grobe umazanije in dlak, ki se nato prenesejo v rezervoar za umazano vodo, ne da bi bilo potrebno predhodno sesanje. Čistilniki tal s sesalno funkcijo imajo tudi suhi način (brez puščanja vode) in dvostopenjski filtrirni sistem z ravnim nagubanim filtrom, ki je idealen za uporabo na preprogah. Vendar ti čistilniki niso zasnovani tako, da bi delovali kot vsestranski sesalniki in niso primerni za čiščenje oblazinjenega pohištva ali preprog z globokimi dlakami.