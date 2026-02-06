Čistilniki tal s sesalno funkcijo

Revolucionarno čiščenje za vaš dom. Izkusite čiščenje tal naslednje generacije s čistilniki tal 3 v 1 Xtra!Clean. Ti čistilniki združujejo inovativnost, trajnost in izjemno kakovost v eni sami napravi, zasnovani za sesanje, brisanje in sušenje – vseh vrst tal – tudi preprog. Odkrijte, kako vam lahko naša najsodobnejša tehnologija olajša vsakdanje življenje, prihrani vam dragocen čas in pusti vaš dom bleščeč kot nov. Nič več zamudnega čiščenja – te naprave zagotavljajo brezhibne rezultate z neprimerljivo učinkovitostjo.

Kärcher FCV 4 vacuum mop

FCV 4

Pametna rešitev

  • Površinska zmogljivost pribl. 200 m² na polnjenje baterije
  • Štirje načini čiščenja: Suhi način, Napredni! Močni način, Samodejni način s senzorjem za umazanijo Dynamic! Control, Stopnišče! Pomožni način stopnic
  • Zmogljiv BLDC motor
  • Učinkovit sistem!Clean samočistilni in Pure!Roll roller pralen pri 60°C

     

Kärcher FCV 3 vacuum mop

FCV 3

Prilagodljiva rešitev

  • Površinska zmogljivost pribl. 130 m² na polnjenje baterije
  • Trije načini čiščenja: standardni način, suhi način, napredni!Power način
  • Učinkovit sistem! Čisto samočiščenje.
Kärcher FCV 2 vacuum mop

FCV 2

Kompaktna rešitev

  • Površinska zmogljivost pribl. 110 m² na polnjenje baterije
  • Dva načina čiščenja: standardni način, suhi način
  • Učinkovit sistem! Čisto samočiščenje.

Prednosti

Effortless vacuuming, mopping and drying

3-v-1 Xtra!Clean: največja čistoča za najmanj truda

Ti čistilniki tal s sesalno funkcijo vam prihranijo čas in trud zahvaljujoč funkciji 3-v-1 Xtra!Clean. Brisanje, sesanje in sušenje: inovativna tehnologija 3 v 1 zagotavlja globinsko čiščenje vseh vrst tal, tudi preprog. Trdovratna umazanija in velike količine tekočine izginejo v hipu, medtem ko delo opravite v polovično krajšem času in vam ostane več časa za stvari, ki so resnično pomembne.

FCV 4 Hygienic Spin

Hygienic!Spin tehnologija za higiensko čiščenje

Uživajte v resnično čistem in higieničnem domu: Kärcherjevi čistilniki tal s sesalno funkcijo imajo vrhunsko tehnologijo Hygienic!Spin, ki v laboratorijskih testih dokazano odstrani do 99 odstotkov bakterij**; ponaša se z do 500 vrtljaji valja na minuto in sistemom z 2 rezervoarji, ki zagotavlja, da je na tla vedno sveža voda. Brez širjenja umazanije naokoli – le bleščeče čista tla brez madežev.

** Na podlagi testov neodvisnega testnega laboratorija.

Kärcher vacuum mop with smart dirt sensor

Dynamic!Control – pametni senzor umazanije

Naš čistilnik tal s sesalno funkcijo FCV 4 premisli namesto vas: njegov pametni senzor za umazanijo samodejno zazna stopnjo umazanije in optimalno prilagodi sesalno moč in količino vode. To pomeni, da boste vsakič dosegli popolne rezultate čiščenja – brez ročnega prilagajanja.
Z velikim 3,2-palčnim zaslonom Vision!Clean imate lahko ves čas pregled, saj so vse ključne informacije na voljo na prvi pogled, vključno s preostalim časom delovanja, načinom čiščenja in stanjem sistema.

Kärcher vacuum mops for every type of floor

Primerno za uporabo na vseh tleh – tudi na preprogah

Od občutljivega parketa do ploščic in preprog – naši čistilniki tal s sesalno funkcijo lahko obvladajo katero koli vrsto tal in z lahkoto poberejo tudi velike količine tekočine. Ne glede na to, ali se lotevate odstranjevanja polite kave ali zasušenih madežev, bodo vaša tla brezhibno čista.

FCV 4 stone floor

Advanced!Power način – največja učinkovitost čiščenja

Z do 100 odstotkov večjo sesalno močjo in 20 odstotkov večjo porazdelitvijo vode kot v samodejnem načinu ali standardnem načinu, način Advanced!Power zlahka odstrani tudi najbolj trdovratno, zasušeno umazanijo. Zahvaljujoč tej zmogljivi tehnologiji so vaša tla suha v hipu, tako da lahko po njih takoj hodite.

The Kärcher vacuum mop makes light work of stair cleaning

Stair!Assist način pomoči

S pametnim načinom Stair!Assist je čiščenje stopnic in težko dostopnih mest otročje lahko. Zahvaljujoč optimiziranim prednastavitvam in funkciji pametnega samodejnega zagona/ustavitve čistilnik tal FCV 4 čisti brez napora, ko ga držite v katerem koli položaju – tudi pod kotom 90°. Za največjo prilagodljivost in čistočo tam, kjer je to najbolj potrebno.

Kärcher vacuum mop with self-cleaning function in the charging station

System!Clean samočiščenje

Učinkovita samočistilna funkcija z do 550 vrtljaji valja na minuto – za hitro in priročno čiščenje brez stika z umazanijo. Hkrati praktično shranjevanje naprave in dodatkov prihrani prostor, hkrati pa priročno polni baterijo.

Vacuum mop roller machine washable at 60 °C

Pure!Roll: trajnostno in higiensko

Globinsko čiščenje brez napora: za dodatno udobje je valj FCV 4 Pure!Roll pralen v pralnem stroju pri 60 °C. To zagotavlja trajno higiensko svežino in hkrati varčuje z viri.

Operation of the filter system for clean air

Duo!Pure filter sistem: čist zrak, popolna zmogljivost

Večstopenjski filtrirni sistem Kärcherjevega čistilnika tal s sesalno funkcijo zanesljivo ščiti motor pred vlago; njegova vrhunska filtracija učinkovito zajame tudi najmanjše delce v zraku, zahvaljujoč visoko učinkovitemu ploščatemu nagubanemu filtru. Ta sistem zagotavlja optimalno filtracijo zraka in zdravo notranjo klimo, še posebej v suhem načinu.

FCV 4 motor

BLDC motor: močan, tih in vzdržljiv

Zahvaljujoč najnovejši tehnologiji brezkrtačnega motorja ima čistilnik tal s sesalno funkcijo FCV 4 izjemno dolgo življenjsko dobo, večjo energijsko učinkovitost in prijetno tiho delovanje – kot nalašč za vsakodnevno uporabo.

Vacuum mop with LED display for the Li-Ion battery indicator

Efficient Comfort!Cell Li-Ion baterija: daljši čas delovanja, trajnostno delovanje

Naši čistilniki tal s sesalno funkcijo so opremljeni z baterijo s časom delovanja do 45 minut za enostavno čiščenje tudi velikih površin; za dolgo življenjsko dobo in manjšo porabo električne energije lahko baterijo tudi enostavno zamenjate, ko je potreben servis.

Dodatna oprema in čistilna sredstva

Pogosta vprašanja

Tako FC kot FCV spadata v kategorijo čiščenja tal in ponujata odlično zmogljivost brisanja, vendar sta napravi zasnovani z drugačnim poudarkom. FC je izjemno prilagodljiv, lahek in tih zaradi svoje patentirane tehnologije strgala, zaradi česar je popolna rešitev za čiščenje trdih tal. Naši FCV-ji olajšajo tudi največje nerede, kot so velike količine grobe umazanije, zahvaljujoč močnemu sesanju in tehnologiji 3-v-1 Xtra!Clean (sesanje, brisanje, sušenje). V suhem načinu lahko naše FCV-je uporabljate celo na preprogah.

Zahvaljujoč tehnologiji Hygienic!Spin in globinskemu čiščenju naši čistilniki tal s sesalno funkcijo odstranijo do 99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij s trdih površin za higieničen in čist dom, kar dokazujejo zunanji laboratorijski testi. Skrbno zasnovan sistem z 2 rezervoarji zagotavlja stalno oskrbo s svežo vodo, hkrati pa ločeno zbira umazano vodo; valji se vrtijo s hitrostjo do 500 obratov na minuto, kar zagotavlja brezhibne rezultate čiščenja (20 % čistejši kot pri običajni čistilni krpi). Valj FCV 4 je prav tako mogoče prati v pralnem stroju pri 60 °C, zaradi česar je higienična in trajnostna rešitev.

Čistilniki tal s sesalno funkcijo so naprave za čiščenje tal, posebej zasnovane za mokro brisanje. Sesalna funkcija posesa tla in sam valj, pri čemer odstrani tudi velike količine grobe umazanije in dlak, ki se nato prenesejo v rezervoar za umazano vodo, ne da bi bilo potrebno predhodno sesanje. Čistilniki tal s sesalno funkcijo imajo tudi suhi način (brez puščanja vode) in dvostopenjski filtrirni sistem z ravnim nagubanim filtrom, ki je idealen za uporabo na preprogah. Vendar ti čistilniki niso zasnovani tako, da bi delovali kot vsestranski sesalniki in niso primerni za čiščenje oblazinjenega pohištva ali preprog z globokimi dlakami.

Filtrirni sistem Duo!Pure zanesljivo ščiti motor pred vlago in zagotavlja odlično filtracijo z visoko učinkovitim ploščatim naboranim in gobastim filtrom. Idealno za uporabo v načinu Dry na preprogah.

Vsi naši čistilniki tal s sesalno funkcijo so opremljeni s samočistilno funkcijo System!Clean, ki je enostavna za uporabo. Po vsaki uporabi je priporočljivo samočiščenje, da preprečimo rast bakterij in neprijetne vonjave. Poleg tega redno izpiranje ščiti ventile in dele, ki prenašajo umazanijo, kar ima za posledico daljšo življenjsko dobo izdelka.

Pametni senzor umazanije FCV 4 se aktivira v samodejnem načinu. Samodejno prilagodi sesalno moč in količino vode glede na stopnjo umazanosti, da čim bolj podaljša čas delovanja.

Način Stair!Assist FCV 4 olajša čiščenje stopnic in tesnega prostora v vseh položajih, tudi če je ročaj pod kotom 90°.

Baterijo čistilnika lahko stranka preprosto zamenja s standardnim orodjem, kar podaljša življenjsko dobo izdelka in zmanjša količino elektronskih odpadkov. Zamenljive baterije Comfort!Cell so na voljo kot rezervni deli.

Po izklopu čistilnik nadaljuje s sesanjem še nekaj sekund, da zagotovi, da se umazanija posesa in prenese v zabojnik za odpadke ter da ob dvigu naprave na tleh ne ostanejo ostanki umazanije.

Kärcherjevi čistilniki tal s sesalno funkcijo lahko uporabljate na vseh tleh, ne glede na to, ali so lesena, kamnita, ploščice, plastika ali preproga. Valji ne povzročajo nobenih poškodb, kot so praske na površinah. Naprave ne držite pri miru na enem mestu; namesto tega naj se vedno premika.

Detergent RM 536 (številka naročila 6.295-944.0) je idealen za čiščenje vseh običajnih trdih tal – na voljo je tudi trajnostna in veganska formula (številka naročila 6.296-286.0), ki ne vsebuje mikroplastike, silikona ali barvil in je zato posebej primerna za gospodinjstva z otroki ali hišnimi ljubljenčki.

Detergent RM 534 (kataloška številka 6.295-941.0) je idealen za čiščenje neprepustnih lesenih tal (npr. parket, laminat).

Za čiščenje naoljenih/voskanih lesenih tal, detergent RM 535 (številka naročila 6.295-942.0).

Za čiščenje kamnitih tal, detergent RM 537 (številka naročila 6.295-943.0).

Uporabite lahko naslednje detergente:

  • Večnamensko čistilo RM 536, nar. 6,295-944,0
  • Čistilo za kamnita tla RM 537, št. 6,295-943,0
  • Nega tal za tesnjena lesena tla RM 534, št. 6,295-941,0
  • Nega naoljenega/povoskanega lesa RM 535, št. 6,295-942,0
  • Naravno čistilo za tla RM 538N, nar. 6,296-286,0

Uporabljajte samo detergente Kärcher, za najboljše možne rezultate čiščenja pazite na pravilno doziranje.

Uporaba drugih detergentov lahko poškoduje napravo in razveljavi garancijo.

Uporaba detergentov drugih proizvajalcev ali uporaba prevelike količine detergenta lahko povzroči prekomerno nastajanje pene in lahko povzroči, da se naprava samodejno izklopi, preden rezervoar za umazano vodo doseže najvišjo raven napolnjenosti.

Čistilniku tal s sesalno funkcijo ni treba odstraniti vodnega kamna, saj se vodni kamen tvori le pri temperaturah nad 70 °C. Kislina sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje tudi vašo napravo.