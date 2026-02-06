Čistilniki tal s sesalno funkcijo
Revolucionarno čiščenje za vaš dom. Izkusite čiščenje tal naslednje generacije s čistilniki tal 3 v 1 Xtra!Clean. Ti čistilniki združujejo inovativnost, trajnost in izjemno kakovost v eni sami napravi, zasnovani za sesanje, brisanje in sušenje – vseh vrst tal – tudi preprog. Odkrijte, kako vam lahko naša najsodobnejša tehnologija olajša vsakdanje življenje, prihrani vam dragocen čas in pusti vaš dom bleščeč kot nov. Nič več zamudnega čiščenja – te naprave zagotavljajo brezhibne rezultate z neprimerljivo učinkovitostjo.
FCV 4
Pametna rešitev
- Površinska zmogljivost pribl. 200 m² na polnjenje baterije
- Štirje načini čiščenja: Suhi način, Napredni! Močni način, Samodejni način s senzorjem za umazanijo Dynamic! Control, Stopnišče! Pomožni način stopnic
- Zmogljiv BLDC motor
- Učinkovit sistem!Clean samočistilni in Pure!Roll roller pralen pri 60°C
FCV 3
Prilagodljiva rešitev
- Površinska zmogljivost pribl. 130 m² na polnjenje baterije
- Trije načini čiščenja: standardni način, suhi način, napredni!Power način
- Učinkovit sistem! Čisto samočiščenje.
FCV 2
Kompaktna rešitev
- Površinska zmogljivost pribl. 110 m² na polnjenje baterije
- Dva načina čiščenja: standardni način, suhi način
- Učinkovit sistem! Čisto samočiščenje.
Prednosti
3-v-1 Xtra!Clean: največja čistoča za najmanj truda
Ti čistilniki tal s sesalno funkcijo vam prihranijo čas in trud zahvaljujoč funkciji 3-v-1 Xtra!Clean. Brisanje, sesanje in sušenje: inovativna tehnologija 3 v 1 zagotavlja globinsko čiščenje vseh vrst tal, tudi preprog. Trdovratna umazanija in velike količine tekočine izginejo v hipu, medtem ko delo opravite v polovično krajšem času in vam ostane več časa za stvari, ki so resnično pomembne.
Hygienic!Spin tehnologija za higiensko čiščenje
Uživajte v resnično čistem in higieničnem domu: Kärcherjevi čistilniki tal s sesalno funkcijo imajo vrhunsko tehnologijo Hygienic!Spin, ki v laboratorijskih testih dokazano odstrani do 99 odstotkov bakterij**; ponaša se z do 500 vrtljaji valja na minuto in sistemom z 2 rezervoarji, ki zagotavlja, da je na tla vedno sveža voda. Brez širjenja umazanije naokoli – le bleščeče čista tla brez madežev.
** Na podlagi testov neodvisnega testnega laboratorija.
Dynamic!Control – pametni senzor umazanije
Naš čistilnik tal s sesalno funkcijo FCV 4 premisli namesto vas: njegov pametni senzor za umazanijo samodejno zazna stopnjo umazanije in optimalno prilagodi sesalno moč in količino vode. To pomeni, da boste vsakič dosegli popolne rezultate čiščenja – brez ročnega prilagajanja.
Z velikim 3,2-palčnim zaslonom Vision!Clean imate lahko ves čas pregled, saj so vse ključne informacije na voljo na prvi pogled, vključno s preostalim časom delovanja, načinom čiščenja in stanjem sistema.
Primerno za uporabo na vseh tleh – tudi na preprogah
Od občutljivega parketa do ploščic in preprog – naši čistilniki tal s sesalno funkcijo lahko obvladajo katero koli vrsto tal in z lahkoto poberejo tudi velike količine tekočine. Ne glede na to, ali se lotevate odstranjevanja polite kave ali zasušenih madežev, bodo vaša tla brezhibno čista.
Advanced!Power način – največja učinkovitost čiščenja
Z do 100 odstotkov večjo sesalno močjo in 20 odstotkov večjo porazdelitvijo vode kot v samodejnem načinu ali standardnem načinu, način Advanced!Power zlahka odstrani tudi najbolj trdovratno, zasušeno umazanijo. Zahvaljujoč tej zmogljivi tehnologiji so vaša tla suha v hipu, tako da lahko po njih takoj hodite.
Stair!Assist način pomoči
S pametnim načinom Stair!Assist je čiščenje stopnic in težko dostopnih mest otročje lahko. Zahvaljujoč optimiziranim prednastavitvam in funkciji pametnega samodejnega zagona/ustavitve čistilnik tal FCV 4 čisti brez napora, ko ga držite v katerem koli položaju – tudi pod kotom 90°. Za največjo prilagodljivost in čistočo tam, kjer je to najbolj potrebno.
System!Clean samočiščenje
Učinkovita samočistilna funkcija z do 550 vrtljaji valja na minuto – za hitro in priročno čiščenje brez stika z umazanijo. Hkrati praktično shranjevanje naprave in dodatkov prihrani prostor, hkrati pa priročno polni baterijo.
Pure!Roll: trajnostno in higiensko
Globinsko čiščenje brez napora: za dodatno udobje je valj FCV 4 Pure!Roll pralen v pralnem stroju pri 60 °C. To zagotavlja trajno higiensko svežino in hkrati varčuje z viri.
Duo!Pure filter sistem: čist zrak, popolna zmogljivost
Večstopenjski filtrirni sistem Kärcherjevega čistilnika tal s sesalno funkcijo zanesljivo ščiti motor pred vlago; njegova vrhunska filtracija učinkovito zajame tudi najmanjše delce v zraku, zahvaljujoč visoko učinkovitemu ploščatemu nagubanemu filtru. Ta sistem zagotavlja optimalno filtracijo zraka in zdravo notranjo klimo, še posebej v suhem načinu.
BLDC motor: močan, tih in vzdržljiv
Zahvaljujoč najnovejši tehnologiji brezkrtačnega motorja ima čistilnik tal s sesalno funkcijo FCV 4 izjemno dolgo življenjsko dobo, večjo energijsko učinkovitost in prijetno tiho delovanje – kot nalašč za vsakodnevno uporabo.
Efficient Comfort!Cell Li-Ion baterija: daljši čas delovanja, trajnostno delovanje
Naši čistilniki tal s sesalno funkcijo so opremljeni z baterijo s časom delovanja do 45 minut za enostavno čiščenje tudi velikih površin; za dolgo življenjsko dobo in manjšo porabo električne energije lahko baterijo tudi enostavno zamenjate, ko je potreben servis.