Generatorji in črpalka za odpadno vodo

Električni mišičnjaki Ni priključka za elektriko? Veliko umazane vode? Opremite se za popolno neodvisnost. Z našimi bencinskimi generatorji in črpalka za umazano vodo rešite svoj problem na profesionalen način. Naši bencinski generatorji PGG 3/1, 6/1 in 8/3 so prva izbira za neodvisno oskrbo z električno energijo in uporabo visokotlačnih čistilnikov s hladno in vročo vodo na gradbiščih, na komunalnih področjih, v kmetijstvu in gozdarstvu, vrtnarstvu in obrti. Naša črpalka za umazano vodo WWP 45 pa reši vsako težavo z velikimi količinami vode v gradbenih jamah, kleteh, podzemnih garažah ali jaških s kabli.