Robot za čiščenje oken

Mokro čiščenje s tehnologijo finih šob in visokokakovostnim detergentom Kärcher.

Naš ultrazvočni pršilni sistem zagotavlja, da se detergent enakomerno porazdeli po okenski šipi. Zahvaljujoč izjemno fini razpršilni meglici so ostanki vode in grde kapljice stvar preteklosti. To optimizira vlaženje čistilnih blazinic in zagotavlja sijoč rezultat brez madežev.

Pri RCW 4 se krpa za brisanje navlaži neposredno in neprekinjeno prek natančnega sistema črpalke, tako da tudi na prostem ni odnašanja pršila. Posebej razvit detergent ne le zagotavlja bleščeče čista okna, ampak jih tudi dlje časa ohranja čista, saj dež hitreje odteka in tako odloži ponovno umazanijo.