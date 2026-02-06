Robot za čiščenje oken
Gor, dol, levo, desno – Kärcherjevi roboti za čiščenje oken poskrbijo za vse. Samodejno, vse do robov na težko dostopnih mestih, ohranjajo vaša okna čista in vsakič zagotavljajo WOW rezultat. RCW 2 je z dvema vrtljivima diskoma izjemno hiter in s finimi ultrazvočnimi pršilnimi šobami zagotavlja čiste rezultate. RCW 4 lahko zaradi senzorske tehnologije zazna tudi stekla brez okvirja. Avtonomno čiščenje oken zagotavlja ekstra velika čistilna krpa, ki jo nenehno vlaži 6 pršilnih šob.
ČIŠČENJE OKEN S PRITISKOM NA GUMB – POPOLNOMA AVTOMATSKO, POPOLNOMA PRIROČNO
Vemo, da je čas dragocen.
Zato naši roboti ne delujejo samo avtonomno, ampak tudi hitro. S časom čiščenja le 2,5 minute na kvadratni meter (RCW 2: 3 min/m²) bodo okna čista v hipu. RCW uporabljajo sistematično načrtovanje poti za čiščenje celotne površine okna.
Mokro čiščenje s tehnologijo finih šob in visokokakovostnim detergentom Kärcher.
Naš ultrazvočni pršilni sistem zagotavlja, da se detergent enakomerno porazdeli po okenski šipi. Zahvaljujoč izjemno fini razpršilni meglici so ostanki vode in grde kapljice stvar preteklosti. To optimizira vlaženje čistilnih blazinic in zagotavlja sijoč rezultat brez madežev.
Pri RCW 4 se krpa za brisanje navlaži neposredno in neprekinjeno prek natančnega sistema črpalke, tako da tudi na prostem ni odnašanja pršila. Posebej razvit detergent ne le zagotavlja bleščeče čista okna, ampak jih tudi dlje časa ohranja čista, saj dež hitreje odteka in tako odloži ponovno umazanijo.
Varnost za vašega robota, vaša okna in vašo okolico.
Močna sesalna sila ohranja robota varno pritrjenega na okno. Stekla z naklonom do 45 stopinj lahko zanesljivo očistite. Tudi v primeru izpada ali prekinitve električne energije vgrajena zasilna baterija poskrbi, da robot za čiščenje oken ostane na oknu še 40 minut in ne nenadoma odpade. Priložena varnostna vrv je še posebej uporabna za uporabo na prostem na višini. Tega lahko na robota pritrdite s kavljem in ga pritrdite na primer na notranjo nogo mize ali karniso in tako preprečite, da bi padel na pločnik ali cesto.
Nova rešitev pionirja električnega čiščenja stekel.
Kot vodilni na trgu pri čiščenju oken smo svoje strokovno znanje že dokazali s Kärcherjevimi čistilniki za okna in našimi posebej razvitimi detergenti za rezultate brez madežev. Z našimi novimi roboti za čiščenje oken delamo odločilni naslednji korak. S to inovativno kombinacijo izdelkov vam ponujamo celovito rešitev za bleščeče čista okna in vse gladke površine ter pokrivamo celoten spekter čiščenja. Ne oskrbujemo vas le z izdelki, ampak tudi z vsem strokovnim znanjem, ki ga potrebujete za doseganje brezhibnih rezultatov.
RCW 4 – ZA VSE VERTIKALNE STEKLENE POVRŠINE, Z OKVIRJI ALI BREZ
Robot za čiščenje oken RCW 4 nadomešča ročno čiščenje velikih in težko dostopnih oken ter zagotavlja jasen pogled. Tudi steklene površine brez okvirjev so očiščene hitro in zanesljivo zahvaljujoč sistematični navigaciji s štirimi senzorji. Za najboljše rezultate se blazinica za brisanje iz mikrovlaken navlaži z detergentom s šestimi pršilnimi šobami na črpalko. To neposredno vlaženje preprečuje nastajanje kapljic in odnašanje vetra.
Prednosti, ki naredijo razliko
Večnamenski senzorji:
Štirje multifunkcijski senzorji poleg okenskih okvirjev in drugih ovir zaznavajo tudi robove steklenih površin brez okvirjev.
Pršilne šobe:
Za optimalne rezultate čiščenja šest pršilnih šob neprekinjeno vlaži krpo za brisanje s pravo količino vode.
Posoda za detergent:
RCW 4 ima 150 ml rezervoar z indikatorjem nivoja polnjenja.
Podloga za brisanje iz mikrovlaken
Podloga za brisanje nudi odlično pobiranje umazanije in vpijanje vlage. Uporablja se lahko na obeh straneh in ga je enostavno pritrditi na napravo zahvaljujoč sistemu kavljev in zank. Po uporabi ga lahko higiensko in enostavno operete v pralnem stroju.
Stanje gumba za VKLOP/IZKLOP in LED:
Intuitivno in preprosto upravljanje. Barva LED označuje trenutno stanje naprave.
Varnostni sistem:
Zahvaljujoč zasilni bateriji lahko robot za čiščenje oken ostane na oknu 40 minut tudi brez napajanja. 4 metre dolga varnostna vrv drži robota na mestu v primeru padca.
Glasovni izhod:
Različni načini čiščenja in stanje naprave se sporočajo prek glasovnega izhoda.
Izgled:
Kompaktna in lahka oblika z ergonomskim ročajem za maksimalno udobje.
Dolg napajalni kabel:
Popolna prilagodljivost tudi pri velikih in težko dostopnih oknih zahvaljujoč 5 metrov dolgemu napajalnemu kablu.
Nedrseči pogon:
Nedrseči pogon zagotavlja enakomerno gibanje brez zdrsa.
Sesalna turbina:
S sesalno močjo 3.000 Pa je robot za čiščenje oken varno pritrjen na steklo.
RCW 2 – MAJHEN IN VODLJIV ZA JASEN POGLED
Čiščenje oken brez napora in več časa za druge stvari: z robotom za čiščenje oken RCW 2 to ni problem. Dva vrtljiva diska in dve razpršilni šobi z visokokakovostnim detergentom Kärcher zagotavljajo čiste rezultate. In to hitro: RCW 2 potrebuje samo tri minute na kvadratni meter – okna očistite v hipu. Zaradi svoje kompaktne zasnove je robot idealen tudi za manjša okna.
Prednosti, ki naredijo razliko
Dva senzorja:
Dva stranska senzorja zanesljivo zaznata okenske okvirje in druge ovire ter temu primerno prilagodita navigacijo.
Pršilne šobe:
Dva stranska senzorja zanesljivo zaznata okenske okvirje in druge ovire ter temu primerno prilagodita navigacijo.
Posoda za detergent:
RCW 2 ima 70 ml rezervoar. Odprtina se nahaja pod krpo za brisanje.
Krpa iz mikrovlaken:
Okrogla krpa za brisanje nudi odlično pobiranje umazanije in vpijanje vlage. Drsi po steklu in se lahko uporablja obojestransko. Po uporabi ga lahko higiensko in enostavno operete v pralnem stroju.
Stanje gumba za VKLOP/IZKLOP in LED:
Naprava izstopa po intuitivnem rokovanju. Barva LED označuje trenutno stanje delovanja.
Varnostni sistem:
Dvojna zaščita: integrirana zasilna baterija ohranja robota varno pritrjenega na okno do 40 minut, tudi v primeru izpada elektrike. Poleg tega 4 metre dolga varnostna vrv ščiti pred padci.
Glasovni izhod:
Glasovni izhod sporoča različne načine čiščenja in trenutno stanje naprave.
Izgled:
Enostavno rokovanje zahvaljujoč lahki zasnovi in ergonomsko oblikovanemu ročaju.
Dolg napajalni kabel:
Zahvaljujoč 5 m dolgemu napajalnemu kablu lahko RCW 2 doseže tudi velika in težko dostopna okna ter nudi popolno prilagodljivost.
Nedrseča kolesa:
Nedrseča kolesa zagotavljajo optimalen oprijem in omogočajo natančno krmiljenje.
Sesalna turbina:
S sesalno močjo 3.300 Pa je robot za čiščenje oken varno pritrjen na steklo.
PET NAČINOV ČIŠČENJA
Hitro čiščenje
Način hitrega čiščenja je primeren za rahlo umazana okna in za redno čiščenje.
Intenzivno čiščenje
Z intenzivnim načinom čiščenja se okna očistijo še posebej temeljito. V tem načinu robot dvakrat potuje čez okno, ga nato polira v suhem načinu in na koncu naredi polni prehod po robovih.
Točkovno čiščenje
Točkovno čiščenje je idealno za intenzivno čiščenje majhne površine. Robot s kratkimi gibi briše naprej in nazaj ter tako odstrani tudi trdovratne madeže.
Poliranje
Za popoln zaključek robot obriše okno brez dodajanja detergenta in tako odstrani morebitne ostanke.
Ročni način
Priloženi daljinski upravljalnik vam ne omogoča samo ročnega krmarjenja robota za čiščenje oken v vseh smereh, ampak tudi, da ga lahko kadar koli brez napora dvignete iz oken in težko dostopnih mest.