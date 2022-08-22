Nasveti za čiščenje doma in vrta
Ljudje po vsem svetu vsak teden porabijo približno 3 ure in 20 minut za čiščenje – to je pokazala študija o globalnih čistilnih navadah, ki je bila izvedena po naročilu Kärcherja. Za čist dom potrebujemo marsikatero čistilno napravo ali gospodinjsko sredstvo. V zaprtih prostorih ali na prostem: nasveti o tem, kako jih pravilno uporabljati, vam lahko pomagajo, da bo vaše delo hitrejše in da boste imeli več časa za uživanje v lepših stvareh v življenju.
Notranjost
Nasveti za čiščenje umazanije znotraj doma
Čiščenje kuhinje, kopalnice in bivalnih prostorov je del vsakdana, saj med štirimi stenami nastane veliko umazanije: madeži na tleh, oblazinjenju in preprogah. Cvetni prah, prah in prstni odtisi na oknih. Ostanki hrane in maščobe v kuhinji. Vodni kamen in ostanki mila v kopalnici. Vendar pa lahko le z nekaj triki, pravimi čistilnimi napravami, čistilnimi sredstvi in gospodinjskimi pripravki hitro odstranite umazanijo in vaš dom bo spet higiensko čist.
Zunanjost
Nasveti za čiščenje in vzdrževanje zunanjosti
Okoli hiše je veliko dela. Spomladi je treba odstraniti sledi zime na terasi, v dovozu in na poteh. Poleti je treba rastline zalivati, trato redno kositi ter rezati žive meje, drevesa in grmovje. Jeseni je treba vrt pripraviti na zimo, odstraniti listje in pospraviti vrtno pohištvo. Mimogrede, tudi vaša lastna vozila potrebujejo redno vzdrževanje – pa naj bo to kolo, motor, avto ali počitniška prikolica.
S temi praktičnimi nasveti bo delo enostavno.