Nasveti za čiščenje doma in vrta

Ljudje po vsem svetu vsak teden porabijo približno 3 ure in 20 minut za čiščenje – to je pokazala študija o globalnih čistilnih navadah, ki je bila izvedena po naročilu Kärcherja. Za čist dom potrebujemo marsikatero čistilno napravo ali gospodinjsko sredstvo. V zaprtih prostorih ali na prostem: nasveti o tem, kako jih pravilno uporabljati, vam lahko pomagajo, da bo vaše delo hitrejše in da boste imeli več časa za uživanje v lepših stvareh v življenju.
 

Kärcher cleaning tips for a cleaner home

Notranjost

Nasveti za čiščenje umazanije znotraj doma

Čiščenje kuhinje, kopalnice in bivalnih prostorov je del vsakdana, saj med štirimi stenami nastane veliko umazanije: madeži na tleh, oblazinjenju in preprogah. Cvetni prah, prah in prstni odtisi na oknih. Ostanki hrane in maščobe v kuhinji. Vodni kamen in ostanki mila v kopalnici. Vendar pa lahko le z nekaj triki, pravimi čistilnimi napravami, čistilnimi sredstvi in ​​gospodinjskimi pripravki hitro odstranite umazanijo in vaš dom bo spet higiensko čist.

Kärcher tips for cleaning the bathroom
Kärcher tips for cleaning the kitchen
Kärcher tips for cleaning living spaces
Kärcher tips for cleaning windows
Kärcher tips for cleaning parquet and laminate
Kärcher tips for cleaning carpet
Kärcher tips for cleaning tiles
Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum
Kärcher tips for cleaning upholstery carpet

Zunanjost

Nasveti za čiščenje in vzdrževanje zunanjosti

Okoli hiše je veliko dela. Spomladi je treba odstraniti sledi zime na terasi, v dovozu in na poteh. Poleti je treba rastline zalivati, trato redno kositi ter rezati žive meje, drevesa in grmovje. Jeseni je treba vrt pripraviti na zimo, odstraniti listje in pospraviti vrtno pohištvo. Mimogrede, tudi vaša lastna vozila potrebujejo redno vzdrževanje – pa naj bo to kolo, motor, avto ali počitniška prikolica.

S temi praktičnimi nasveti bo delo enostavno.

Kärcher Tips: cleaning wooden terrace
Kärcher Tips: bin cleaning with WBS 3
Kärcher Tips: cleaning patio slabs
Kärcher Tips: Garage cleaning
Kärcher Tips: cleaning pavers
Kärcher Tips: cleaning conservatory
Kärcher Tips for DIY
Kärcher Tips: cleaning camping-equipment
Kärcher Tips: cleaning gutters
Kärcher Tips: removing moss
Kärcher Tips: cleaning a barbecue
Kärcher Tips: removing weeds

Čiščenje in vzdrževanje vozil

Kärcher Tips: Car care
Kärcher Tips: Rim cleaning
Kärcher Tips: Car washing
Kärcher Tips: Bike cleaning
Kärcher Tips: Caravan cleaning
Kärcher Tips: Motorcycle cleaning

Urejanje vrta

Kärcher tips: Maintenance tasks in the garden
Kärcher tips: Mowing the lawn
Kärcher tips: Cutting hedges
Kärcher tips: Cutting a tree
Kärcher tips: Clearing leaves
Kärcher tips: Pond cleaning
A man is watering flowers in the garden
Man is cleaning garden furniture with a Kärcher pressure washer
Man is removing moss with a Kärcher pressure washer