Nasveti za čiščenje doma in vrta

Ljudje po vsem svetu vsak teden porabijo približno 3 ure in 20 minut za čiščenje – to je pokazala študija o globalnih čistilnih navadah, ki je bila izvedena po naročilu Kärcherja. Za čist dom potrebujemo marsikatero čistilno napravo ali gospodinjsko sredstvo. V zaprtih prostorih ali na prostem: nasveti o tem, kako jih pravilno uporabljati, vam lahko pomagajo, da bo vaše delo hitrejše in da boste imeli več časa za uživanje v lepših stvareh v življenju.

