Čiščenje oken: nasveti za pogled brez lis in madežev

Čiščenje oken z vodo in gospodinjskimi sredstvi

Veliko umazanije na okenskih steklih in na okenskem okvirju lahko dobro odstranite tudi s čisto vodo. Če želite to narediti, preprosto obrišite steklene površine in okvir z mokro krpo iz mikrovlaken ali bombažno krpo, ki ne pušča vlaken, in jih nato posušite. Če je trdovratna umazanija nastajala več tednov, uporabite tudi gospodinjska sredstva ali čistila. To so najboljša gospodinjska sredstva za čiščenje oken:

Kis ali kisova esenca: v 1 liter vode dodajte 1 skodelico kisove esence. Nato uporabite to za čiščenje oken kot običajno. Opomba: pred tem morate prekriti kamnite okenske police – na primer marmorne –, saj lahko v nasprotnem primeru kisova esenca poškoduje površino.

Citronska kislina: dodajte 2 do 3 žlice citronske kisline v prahu v 1 liter vode in s tem vse očistite s krpo iz mikrovlaken.

Tekočina za pomivanje posode: ddlične rezultate lahko dosežete tudi z mešanico mlačne vode in tekočine za pomivanje posode, ki ne vsebuje balzama. Količina tekočine za pomivanje posode je odvisna od tega, kako umazano je steklo.

Črni čaj z limono: 1 veliko skodelico močnega črnega čaja zmešajte s približno 3 litri vode in dodajte sok polovice limone. Nato s krpo iz mikrovlaken očistite okenska stekla. Čreslovine iz čaja rahljajo maščobo in celo nikotin, citronska kislina pa je učinkovita proti vodnemu kamnu.

Alkohol: v mlačno čistilno vodo dodajte kapljico metilnega alkohola. V 5-litrsko vedro tople vode dodajte eno kapljico metilnega alkohola. Pozor: pri čiščenju nosite rokavice, da se vaše roke ne izsušijo.