Čiščenje oken: nasveti za pogled brez lis in madežev
Čiščenje oken je eno najbolj nepriljubljenih gospodinjskih opravil. Zahteva ročno delo, zahteva čas, rezultat pa je le redko zadovoljiv, saj na oknih pogosto ostanejo proge. Uporabite te nasvete za hitro čiščenje oken brez madežev.
Kako pogosto bi morali čistiti okna?
Velika okna in veliko število njih preplavijo dom s svetlobo in naredijo občutek domačnosti. Še posebej, ko je število cvetnega prahu veliko, po slabem vremenu z veliko dežja in če so daljša sušna obdobja z veliko prahu, traja le nekaj dni, preden okna izgledajo, kot da niso bila očiščena več mesecev. Na notranji strani imajo okna tudi veliko težav; zlasti otroci in hišni ljubljenčki pogosto puščajo odtise in madeže na okenski šipi. Glede na to, kako umazana so, je torej treba okna očistiti, tako znotraj kot zunaj, približno vsaka dva meseca.
Nasvet 1: izberite pravi čas
Nikoli ne čistite oken, ko nanje sije sonce ali v vročih dneh. To je zato, ker se bo steklo prehitro posušilo in se bodo pojavile proge. Siv, a suh dan je zato najprimernejši čas za čiščenje oken.
Čiščenje oken z vodo in gospodinjskimi sredstvi
Veliko umazanije na okenskih steklih in na okenskem okvirju lahko dobro odstranite tudi s čisto vodo. Če želite to narediti, preprosto obrišite steklene površine in okvir z mokro krpo iz mikrovlaken ali bombažno krpo, ki ne pušča vlaken, in jih nato posušite. Če je trdovratna umazanija nastajala več tednov, uporabite tudi gospodinjska sredstva ali čistila. To so najboljša gospodinjska sredstva za čiščenje oken:
Kis ali kisova esenca: v 1 liter vode dodajte 1 skodelico kisove esence. Nato uporabite to za čiščenje oken kot običajno. Opomba: pred tem morate prekriti kamnite okenske police – na primer marmorne –, saj lahko v nasprotnem primeru kisova esenca poškoduje površino.
Citronska kislina: dodajte 2 do 3 žlice citronske kisline v prahu v 1 liter vode in s tem vse očistite s krpo iz mikrovlaken.
Tekočina za pomivanje posode: ddlične rezultate lahko dosežete tudi z mešanico mlačne vode in tekočine za pomivanje posode, ki ne vsebuje balzama. Količina tekočine za pomivanje posode je odvisna od tega, kako umazano je steklo.
Črni čaj z limono: 1 veliko skodelico močnega črnega čaja zmešajte s približno 3 litri vode in dodajte sok polovice limone. Nato s krpo iz mikrovlaken očistite okenska stekla. Čreslovine iz čaja rahljajo maščobo in celo nikotin, citronska kislina pa je učinkovita proti vodnemu kamnu.
Alkohol: v mlačno čistilno vodo dodajte kapljico metilnega alkohola. V 5-litrsko vedro tople vode dodajte eno kapljico metilnega alkohola. Pozor: pri čiščenju nosite rokavice, da se vaše roke ne izsušijo.
Za sušenje oken lahko uporabite strgalo z gumijastimi trakovi, čisto krpo iz mikrovlaken ali drugo krpo, ki ne pušča vlaken. To zagotavlja sijaj brez prog in lis. Če pri roki nimate vpojne krpe, lahko steklo posušite tudi s časopisnim papirjem: ohlapno zmečkajte nekaj strani iz časopisa in s tem obrišite stekleno površino.
Čiščenje oken s čistilnimi sredstvi
Če so okenska stekla zelo umazana, jih očistite s čistilnimi sredstvi. Poleg komercialno dostopnih čistil za steklo obstajajo posebni koncentrati za čiščenje oken, ki jih lahko pred uporabo zmešamo z vodo. Ti razrahljajo celo trdovratno umazanijo, kot so maščobe, žuželke, kožna olja in emisije. Dodatna prednost: za sabo puščajo zaščitno folijo na steklu, kar pomeni, da lahko dež bolje odteče in traja dlje, da se steklo spet umaže.
Nasvet 2: čistilna sredstva uporabljajte zmerno
Če v raztopini uporabite preveč čistilnega sredstva, se lahko na oknu oblikuje masten film. Čistilo za steklo ali gospodinjska sredstva torej uporabljajte le zmerno in v pravilnem odmerku – s tem preprečite lise in črte.
Vse je odvisno od prave tehnike
Očistite okna kot profesionalci – tudi ko ste doma. Pri čiščenju oken potrebujete predvsem pravo tehniko:
- 1. korak: z gobico ali razpršilno steklenico na okno obilno nanesite čistilno raztopino vode in detergenta ali gospodinjskega sredstva. Če ni dovolj vlage, strgalo ne more pravilno drseti po površini.
- 2. korak: s strgalom obrišite tekočino v obliki osmih gibov od vrha do dna in jo obrišite s krpo.
- 3. korak: s semiš krpo, krpo iz mikrovlaken ali kuhinjsko brisačo polirajte okensko steklo in odstranite zadnjih nekaj kapljic vode, zlasti na robovih.
Pravilno čiščenje okenskih okvirjev
Pri čiščenju oken ne pozabite na okvirje, konec koncev so tudi izpostavljeni elementom tako kot okenska stekla. Najprej odstranite grobo umazanijo z ročno krtačo ali suho krpo nato okvir temeljito očistite z mokro krpo ali mehko gobo. Za zelo trdovratno umazanijo lahko uporabite detergent, vendar pa morate v tem primeru biti pozorni na material okvirja:
- Za les obstajajo sredstva za nego, ki ga ščitijo pred vremenskimi vplivi.
- Plastične okvirje lahko čistite z antistatičnimi čistili, ki so posebej zasnovana za plastiko.
Če imate priložnost, lahko hkrati odstranite tudi grobo umazanijo z okenske police in jo temeljito očistite.
Hitro in brez madežev z brezžičnim sesalnikom za okna
Z uporabo čistilnika oken je čiščenje oken izjemno enostavno:
- Velikodušno razpršite mešanico čistilnega sredstva in vode na steklo.
- Umazanijo odstranite z drgnjenjem s krpo iz mikrovlaken ali čistilno blazinico.
- Uporabite napravo za sesanje vlage. Umazana voda teče neposredno v rezervoar – in ne konča na tleh.
Ko to storite, vaša okna blestijo, in to brez lis. Če še vedno vidite lise na steklu, je to lahko posledica otiralnika naprave:
- Brisalo na čistilniku oken se po določenem času obrabi. Kot rezultat,
površina postane neenakomerna in zaradi tega na steklenih površinah nastanejo črte. Majhen trik: enkrat obrnite strgalo, da lahko uporabite obe strani.
- Drug vzrok za nastanek črt so lahko drobni delci prahu in umazanije, ki se naberejo na strgalu in ga naredijo neenakomernega. Pred sesanjem oken lahko brisalni trak otiralnika povlečete čez čistilno blazinico na razpršilki, da odstranite te delce in zagotovite, da je površina traku čim bolj gladka.
Postopek z brezžičnim čistilnikom za okna je vedno enak, ne glede na to, kje ga uporabljate. Področja uporabe so zelo raznolika:
Okna/rešetkasta okna
Ogledala
Tuš kabine
Steklene mize
Ploščice
Konservatoriji
Steklena vrata
Druge gladke površine
Nasvet 3: baterijski brisalec
Baterijski brisalec je praktična izboljšava čistilnika za okna. Z vibrirajočo blazinico lahko brez težav očistite vse gladke površine. Zahvaljujoč avtomatskemu vlaženju krpe za brisanje so okoliške površine suhe pred pršilno meglico, roke in tla pa ostanejo suhi. Prav tako je prihranjen čas, saj škropljenje ni potrebno. Poleg tega vibracije pomagajo tudi pri čiščenju, kar pomeni, da lahko površine brez napora očistite.
Čiščenje oken s parnim čistilnikom
Če imate doma parni čistilnik, ga ne nujno uporabljati samo za čiščenje ogledal in steklenih površin – lahko ga uporabite tudi za čiščenje oken:
- 1. korak: steklo očistite z ročno šobo in krpo za čiščenje iz mikrovlaken ter z drgnjenjem razmočite umazanijo. Lahko pa tudi s paro očistite umazano okensko šipo samo s šobo za podrobnosti ali dodatno okensko šobo. Paro lahko uporabite tudi za rahljanje trdovratnih sledi.
- 2. korak: ostanke vode lahko odstranite s strgalom ali sesalnikom za okna. Za sušenje robov in okenskih okvirjev lahko uporabite tudi mehko krpo.
Voda, ki uhaja kot para iz parnega čistilnika, je demineralizirana in zato deluje kot destilirana voda. To pomeni, da na steklu ne pušča nobenih črt ali prog. Če pa se po čiščenju nepričakovano pojavijo črte ali proge, je to običajno zato, ker ostanki detergenta niso bili odstranjeni. V tem primeru: bodite potrpežljivi in še nekajkrat obrišite po steklu, dokler ne odstranite vseh ostankov.
Celoten paket: zavese in žaluzije
Če želite svoja okna temeljito očistiti, ne očistite samo okvirjev in okenskih stekel, temveč tudi dobro operite zavese in očistite notranjost žaluzij.
- Ko zavese posušite v sušilnem stroju, jih obesite naravnost nazaj na tirnico – to pomeni, da vam jih ne bo treba likati, seveda je veliko odvisno tudi od materiala.
- Z vlažno krpo odstranite ves prah z žaluzij. Zelo učinkovito je tudi njihovo čiščenje s silikonskim strgalom za testo, zavitim v krpo iz mikrovlaken.
- Praktična alternativa za čiščenje žaluzij je tudi parni čistilnik, s katerim lahko enostavno odstranite prah in umazanijo iz letvic in rež.