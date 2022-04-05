čIŠČENJE KOPALNE KADI IN PRHE
Sčasoma se na keramiki, ploščicah in tuš kabini ter kadi nabere trdovratna umazanija. Ta "milna pena", kot je znana, nastane iz kombinacije vode, ki vsebuje apno in milo, in je pogosto ni mogoče odstraniti s komercialno dostopnimi detergenti. Toda s pravimi napravami in nekaj triki bo uspeh zagotovljen.
Kako nastanejo ostanki mila?
Ostanki mila nastanejo, ko maščobne kisline v običajnem milu reagirajo z minerali v trdi vodi. Uporaba negovalnih izdelkov, kot je šampon ali gel za prhanje, v kadi ali prhanju povzroči, da se ta usedlina postopoma nabira in na ploščicah, keramičnih, steklenih in plastičnih površinah tvori masten premaz. Voda sama po sebi ni dovolj, da bi se ga znebili in tudi po čiščenju z običajnimi detergenti na površini še vedno ostane rahlo mastna plast. Če bi se temu raje izognili, se trdovratne umazanije lahko lotite tudi s parnim čistilnikom ali gospodinjskimi pripravki.
Odstranjevanje ostankov mila s parnim čistilnikom
Ostanke mila in umazanijo v kopalni kadi in prhi lahko na zelo nežen način odstranite z vročo paro. Parni čistilnik lahko uporabljate na vseh površinah, tudi na kamnitih ploščicah, tako da celotno tuš kabino ali kad, vključno z armaturami, očistite v enem koraku.
In tako deluje:
- Za čiščenje uporabite ročno šobo s čistilno krpo iz mikrovlaken; abrazivno prevleko iz mikrovlaken lahko uporabite na površinah, ki niso občutljive.
- Med izpuščanjem pare z ročno šobo drgnite po umazanih mestih na ploščicah, steklenih površinah in keramiki.
- Krpa iz mikrovlaken raztopi milne madeže in jih vpije. Za obdelavo večjih površin lahko uporabite tudi talno šobo, da še pospešite postopek.
- Očistite okovje z majhno okroglo krtačo, medtem ko izpuščate paro, da odstranite obloge vodnega kamna.
- Odtok lahko po potrebi očistite tudi s paro.
- Ko očistite vse površine, jih posušite s krpo iz mikrovlaken ali čistilnikom za okna – in hej, vse je spet čisto in bleščeče.
Učinkovita gospodinjska sredstva za čiščenje kopalne kadi in prhe
Kis in detergent za pomivanje posode sta se prav tako izkazala za učinkovito mešanico v boju proti ostankom mila. Oboje zmešajte z nekaj vode v posodi ali pršilni steklenici. Z gobico ali pršilko izdatno nanesite mešanico kisa in pomivalnega sredstva na površine in pustite delovati nekaj minut. Nato močno skrtačite, da odstranite ostanke mila, in površine sperite s čisto vodo. Steklene površine polirajte s čistilom za steklo ali odstranite obloge s parnim čiščenjem. Premazi armatur so pogosto občutljivi na kisline, zato mešanice ne pustite delovati predolgo in jo nato sperite z zadostno količino sveže vode. Kot alternativo se lahko uporabi citronska kislina. Dodajte 3–5 žlic na 1 liter vode in s tem obdelajte površine. Prednost citronske kisline je, da je za razliko od kisa brez vonja.
Namesto pomivalnega sredstva lahko uporabite tudi pecilni prašek ali sodo bikarbono. Dodajte dovolj kisa, da nastane pasta. Nato pasto vtrite po umazanih predelih in pustite delovati 10 do 15 minut. Nato zdrgnite z gobico, dokler se ostanki mila ne raztopijo, in sperite s čisto vodo.
Pozor: kamnite ploščice so občutljive na kisline, zato nanje ne nanašajte kisa ali citronske kisline.
Odstranjevanje ostankov mila z detergentom
Umazanijo mila lahko učinkovito odstranite tudi z detergentom, vendar morate upoštevati nekaj stvari:
1. Da fuge ploščic ne bi vsrkale čistilnih sredstev, jih najprej očistite z vodo in na mokro obrišite.
2. Nato se s ploščic odstrani odvečna voda, da se prepreči razredčenje koncentracije detergenta. Za to lahko na primer uporabite čistilnik za okna.
3. Nanesite alkalni detergent (nerazredčen) na površino del za delom z uporabo mehke gobe, ki ne praska, ali čopiča in pustite delovati 3–5 minut. Nato ponovno zdrgnite površino. Druga možnost je, da čistilo za sanitarije deluje tudi proti madežem mila.
4. Nazadnje, površno očistite s svežo vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov detergenta.
Enostavno preprečiti: izogibajte se ostankom mila in vodnemu kamnu
Odstranjevanje vodnega kamna iz kopalnice ne bi smelo biti nekaj, kar bi postavili v drugi plan. Če čistite redno in imate v mislih nekaj stvari, se lahko izognete, da bi morali pozneje več ur drgniti. Ti nasveti vam bodo pomagali preprečiti, da bi se umazanija mila tako hitro nabrala v vaši tuš kabini ali kopalni kadi:
- Po vsakem tuširanju ali kopanju vse površine sperite s hladno vodo. To neposredno odstrani ostanke mila.
- Stene kabine za prhanje ali kopalne kadi po uporabi vedno osušite s krpo, otiralnikom za tuširanje z gumijastim robom ali čistilnikom za okna, da se ostanki in obloge vodnega kamna sploh ne tvorijo.
- Če imate tuš zaveso, jo po prhanju otresite in posušite.
- Da na armaturah ne bo vodnega kamna, jih je treba tudi posušiti s krpo iz mikrovlaken.
Električna podpora: baterijski brisalec
Z vibrirajočim baterijskim brisalcem lahko čistite ne le okna, temveč tudi ploščice in tuš kabine. Detergent v integrirani posodi se nato nanese neposredno s krpo za brisanje, tresljaji pa odstranijo umazanijo z gladkih površin brez potrebe po utrujajočem drgnjenju. Glede na področje uporabe so na voljo ustrezne krpe za brisanje. Posebne krpe za ploščice imajo mešanico abrazivnih in vpojnih vlaken, ki so odlične za uporabo v kopalnicah.