Učinkovita gospodinjska sredstva za čiščenje kopalne kadi in prhe

Kis in detergent za pomivanje posode sta se prav tako izkazala za učinkovito mešanico v boju proti ostankom mila. Oboje zmešajte z nekaj vode v posodi ali pršilni steklenici. Z gobico ali pršilko izdatno nanesite mešanico kisa in pomivalnega sredstva na površine in pustite delovati nekaj minut. Nato močno skrtačite, da odstranite ostanke mila, in površine sperite s čisto vodo. Steklene površine polirajte s čistilom za steklo ali odstranite obloge s parnim čiščenjem. Premazi armatur so pogosto občutljivi na kisline, zato mešanice ne pustite delovati predolgo in jo nato sperite z zadostno količino sveže vode. Kot alternativo se lahko uporabi citronska kislina. Dodajte 3–5 žlic na 1 liter vode in s tem obdelajte površine. Prednost citronske kisline je, da je za razliko od kisa brez vonja.

Namesto pomivalnega sredstva lahko uporabite tudi pecilni prašek ali sodo bikarbono. Dodajte dovolj kisa, da nastane pasta. Nato pasto vtrite po umazanih predelih in pustite delovati 10 do 15 minut. Nato zdrgnite z gobico, dokler se ostanki mila ne raztopijo, in sperite s čisto vodo.

Pozor: kamnite ploščice so občutljive na kisline, zato nanje ne nanašajte kisa ali citronske kisline.