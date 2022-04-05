Čiščenje odtokov brez kemikalij

Čiščenje odtokov: kaj res deluje

Maščoba in ostanki hrane v kuhinji, milo, izdelki za nego in lasje v kopalnici: vsak dan skozi odtoke teče material, ki sčasoma tvori usedline v ceveh. Če teh usedlin ne odstranjujete redno, se sčasoma zamašijo in voda ne more več odtekati.

Trgovine so polne granul, gelov in močnih pen, ki trdijo, da vam pomagajo očistiti odtoke v kratkem času. Vendar pa imajo na koncu ta kemična čistila pogosto samo en učinek: odtok se trajno odmaši. Če pa je odtok v umivalniku ali umivalniku zamašen, vam ni treba takoj posegati po čistilniku odtokov – pri čiščenju zamašenih odtokov in cevi vam pomagajo tudi številna preizkušena gospodinjska sredstva.