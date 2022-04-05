Čiščenje odtokov brez kemikalij
Ali voda v vaši prhi ali kadi ne odteka dobro? Ali iz vašega kuhinjskega korita prihaja neprijeten vonj? Ukrepati morate hitro. Če pa je v vašem domu zamašen odtok, se vam ni treba takoj zateči k čistilu cevi. Ti nasveti in gospodinjska sredstva vam bodo pomagali očistiti zamašen odtok brez škode za okolje in preprečiti nove zamašitve.
Čiščenje odtokov: kaj res deluje
Maščoba in ostanki hrane v kuhinji, milo, izdelki za nego in lasje v kopalnici: vsak dan skozi odtoke teče material, ki sčasoma tvori usedline v ceveh. Če teh usedlin ne odstranjujete redno, se sčasoma zamašijo in voda ne more več odtekati.
Trgovine so polne granul, gelov in močnih pen, ki trdijo, da vam pomagajo očistiti odtoke v kratkem času. Vendar pa imajo na koncu ta kemična čistila pogosto samo en učinek: odtok se trajno odmaši. Če pa je odtok v umivalniku ali umivalniku zamašen, vam ni treba takoj posegati po čistilniku odtokov – pri čiščenju zamašenih odtokov in cevi vam pomagajo tudi številna preizkušena gospodinjska sredstva.
Čiščenje odtokov z gospodinjskimi sredstvi
Komercialno dostopna čistila za odtoke so pogosto agresivna in škodljiva za okolje in zdravje. Če odtočna cev ni popolnoma zamašena in lahko voda zato še vedno počasi odteka, so poleg uporabe parnega čistilnika naravna gospodinjska sredstva tudi okolju varna alternativa za odstranjevanje usedlin. To so najučinkovitejša gospodinjska zdravila:
- Kis in pecilni prašek: 4 žlice pecilnega praška nalijte v zamašeno odtočno cev in jo takoj sperite s pol skodelice (pribl. 100 ml) kisove esence. Oba sredstva sprožita kemično reakcijo in začneta peneti. Takoj, ko piskanje preneha, cev sperite z vrelo vodo, da popolnoma očistite odtok.
- Kis v kombinaciji s sodo bikarbono ali sodo bikarbono: sodo bikarbono lahko uporabite kot alternativo pecilnemu prašku. V odtok vlijemo štiri žlice sode ali sode bikarbone, nato pa vlijemo pol skodelice kisove esence in po kratkem času (ko ne slišiš več piskanja) speremo z vročo vodo.
Čiščenje odtokov s parnim čistilnikom
Parni čistilnik je še posebej primeren za čiščenje odtokov. S kombinacijo curka pare in temperature se tudi trdovratna in mastna umazanija raztopi in odstrani v nekaj sekundah. Para pride tudi v težko dostopne kote. S tem razrahljate blokade in se znebite tudi neprijetnih vonjav.
Kaj storiti:
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Držite detajlno šobo (napajalno šobo) pri odtoku in spustite paro. Pri tem držite krpo iz mikrovlaken čez odtok, da se zaščitite pred kakršno koli umazanijo, ki prši nazaj.
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Pazite, da plastičnih delov pod cedilo za umivalnik med čiščenjem ne poparite neposredno, saj jih lahko poškodujejo previsoke temperature.
Nasvet
Odtoke v kuhinjah in kopalnicah je treba redno čistiti s paro. To preprečuje nastajanje usedlin in neprijetnih vonjav. Za enostavno čiščenjena umivalnika ali korita lahko uporabite tudi detajlno šobo.
Če nič drugega ne deluje: uporabite gumo za odmaševanje odtokov
Zamašitev je pogosto locirana v sifonu, torej v U predelu pod odtokom. V primeru posebej trdovratnih zamašitev v odtoku zato priporočamo, da si v pomoč uporabite gumo za odmaševanje. Nenehno spreminjajoči se tlak, ki ga ustvari guma, razrahlja umazanijo, ki jo povzročajo lasje, maščoba ali ostanki hrane. V ta namen držite gumo na sredini nad odtokom in ga močno potisnite navzdol proti umivalniku ali kadi. Pustite, da voda teče v umivalniku, dokler ni guma popolnoma pokrita, nato pa premaknite gumo naprej in nazaj, ne da bi ga popolnoma dvignili iz vode. Ko to storite nekajkrat, preverite, ali voda spet teče skozi odtok. Če ne, ponovite postopek, dokler se odtok ponovno ne izprazni.
Druga mehanska sredstva za odstranjevanje zamašitev so čištilni kabli ali odtočne ščetke in/ali gibljivih tuljav. V mnogih primerih je tudi razmeroma enostavno odstraniti sifon in ga ločeno očistiti.
Preprečevanje zamašitve odtoka
Če svoji dnevni rutini dodate le nekaj opravil, vam lahko le-ta pomagajo preprečiti trdovratne zamašitve v kopalnici in kuhinji. Ti nasveti vam pomagajo preprečiti zamašene odtoke v vašem domu:
- Redno izpiranje z vrelo vodo: majhne usedline v odtočni cevi se sperejo in tako ostane odtok trajno čist.
- Ne odlagajte ostankov hrane v kuhinjski odtok.
- Zaščitite odtoke v umivalniku, prhi in kadi z lovilcem za lase.
- Odtoke vključite v svojo rutino čiščenja: če že uporabljate parni čistilnik v kuhinji in kopalnici, lahko odtoke hitro očistite tudi s paro. To vam prihrani, da ne boste morali pozneje izvajati dolgotrajnega čiščenja.