Filtrirni sistem za vodo
Kompakten sistem vodnega filtra WPC 120 UF iz preproste vode iz pipe naredi čisto vodo z dosledno visoko kakovostjo. Štiri stopnje filtra odstranijo viruse in bakterije ter najdrobnejše delce, izboljšajo okus vode in zadržijo pomembne minerale. Sistem ne potrebuje črpalke ali električnega priključka in ga je mogoče enostavno namestiti v vsakem gospodinjstvu. Za varno porabo vode po lastnih standardih kakovosti za vso družino.
Trije razlogi za uporabo našega vodnega filtrirnega sistema WPC 120 UF
Učinkovito filtriranje
Zmogljiv 4-stopenjski filtrirni sistem zanesljivo odstrani delce, kot je mikroplastika, zmanjša težke kovine in ostanke zdravil v vodi ter zadrži bakterije in viruse. Ob tem se ohranijo dragoceni minerali, ki so pomembni za telo in izboljšajo okus vode.
Enostavna namestitev in upravljanje
Brez črpalke, brez električnega priključka: vodni filter WPC 120 UF potrebuje le priključek za vodo in nekaj prostora; na primer v spodnji omarici pod kuhinjskim koritom. Dizajnersko armaturo za odsesavanje filtrirane vode je mogoče enostavno namestiti in upravljati kot običajno pipo in je že vključena v obseg dobave.
Enostavno vzdrževanje
Za zanesljivo delovanje zadostuje redna menjava filtra. Filter lahko preprosto odstranite z enim obratom. Filter Pre-Pure je treba zamenjati le približno vsakih 3 do 6 mesecev (ali po 2500 l); Hy-Protect in Post-Protect filtri zdržijo do 12 mesecev (ali za filtriranje 2.500 l).
Kako deluje
Pre-Pure filter
V 1. in 2. stopnji filter za delce in filter z aktivnim ogljem odstranita velike suspendirane snovi iz vode in posledično podaljšata življenjsko dobo spodnjih filtrov.
Hy-Protect filter
Ultrafiltracijska membrana 3. stopnje odstrani celo drobne delce, majhne kot 0,1 mikrometra (500-krat bolj fini od človeškega lasu) – in tako zadrži tudi viruse in več kot 99,9999 % bakterij.
Post-Protect filter
Filter z aktivnim ogljem 4. stopnje filtra zadrži klor, ostanke zdravil in težke kovine ter izboljša okus vode brez vpliva na vsebnost mineralov.
Kaj počne vodni filter Kärcher WPC 120 UF?
Vodni filter WPC 120 UF zanesljivo odstrani onesnaževala in delce iz vode iz pipe, vključno z: