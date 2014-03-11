Parni sesalniki
Parno čiščenje, mokro in suho sesanje. Kärcherjevi parni sesalniki čistijo trojno – po želji tudi v enem samem delovnem koraku. S temi vsestranskimi aparati bo vaše gospodinjstvo vedno čisto in pod nadzorom. Enostavno, udobno, hitro in brez uporabe kemikalij.
Enostavno, udobno in hitro. Sesanje s paro brez uporabe kemikalij.
Parni sesalniki Kärcher združujejo prednosti čiščenja s paro in moč sesanja. S tal na primer posesajo drobtine, jih mokro obrišejo in nato posušijo. Vse to udobno opravijo v enem samem delovnem koraku. S temi vsestranskimi aparati in ustreznim priborom bo vaše gospodinjstvo vedno čisto – enostavno, udobno, hitro in brez uporabe kemikalij.
Higiensko čisto
Za kopalnico in stranišče ne zadošča, če sta samo videti čista. Parni sesalnik SV 7 z vročo paro poskrbi za bleščečo čistočo in higieno.
Alergiki lahko zadihajo
Sesanje s štirikratnim filtrom, a brez vrečke za prah. Prah se odstrani v vodnem filtru. Filter HEPA odstrani tudi delce, ki bi jih sicer lahko vdihnili. Izpustni zrak iz sesalnika je tako čistejši od zraka v prostoru.
Dva v enem
Parno in suho sesanje je mogoče brez menjave filtra. Posesana tekočina se shrani v vodnem filtru.