Enostavno, udobno in hitro. Sesanje s paro brez uporabe kemikalij.

Parni sesalniki Kärcher združujejo prednosti čiščenja s paro in moč sesanja. S tal na primer posesajo drobtine, jih mokro obrišejo in nato posušijo. Vse to udobno opravijo v enem samem delovnem koraku. S temi vsestranskimi aparati in ustreznim priborom bo vaše gospodinjstvo vedno čisto – enostavno, udobno, hitro in brez uporabe kemikalij.