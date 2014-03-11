Brezžični čistilniki za okna

Brez madežev. Hitro. Večnamensko. Brezžični čistilci oken zagotavlja čistočo brez madežev in brez kapljanja umazane vode. Čistilnik za okna ne očisti le oken, temveč tudi vse gladke površine, kot so kuhalne plošče, ogledala, vrata in ploščice.

0 Izdelkov

Kärcher čistilci oken povrnejo WOW navdušenje. Na vseh gladkih površinah.

Cordless window cleaners

Čistoča brez madežev in lis. 3x hitreje. In ne samo za okna.

Prihranite čas in trud z brezžičnim čistilcem za okna. Sesalna funkcija brezžičnega čistilnika zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeča okna - brez lis in madežev. Ta priročen in ergonomičen brezžični čistilnik za okna omogoča higiensko čiščenje oken, saj ni neposrednega stika z umazano vodo. Čistilec za okna je primeren za vse gladke površine kot so ogledala, kuhalne plošče, vrata, ploščice, mize itd.

Clean windows 3 times faster

3x hitreje

Čiščenje oken s Kärcher čistilcem za okna je 3x hitrejše kot ročno čiščenje.

Clean windows streak-free

Brez lis

Čistoča brez lis in madežev zahvaljujoč visokokakovostni in inovativni sesalni funkciji.

Clean windows without any dripping dirty water

Brez kapljic

Čistilec oken hitro in zanesljivo sesa vodo iz površine - brez kapljanja umazane vode.

Original Kärcher cordless window cleaner

Originalna kakovost

Originalna kakovost, saj je Kärcher izumitelj brezžičnega čistilnika za okna.

WV 5 Plus N Black Edition

Nazaj k črni barvi. WV 6 Plus Window Vac Multi Edition

Baterijski WV 6 Plus Window Vac Multi Edition navdušuje uporabnike z inovativno tehnologijo brisanja in dolgim časom delovanja baterije. Daljši brisalni rob vam omogoča, da brez prekinitve odstranite odvečno tekočino s celotnih površin. Posebna izdaja ne čisti samo učinkovito temveč tudi s stilom: vključuje tri dodatne brisalne robove različnih barv, kar čistilniku daje individualni pridih. Poleg tega ima baterijski Window Vac izjemno dolg čas delovanja baterije 100 minut. 

 

Več o izdelku

The WV 6 window vac with improved squeegee.

Čistilnik oken WV 6 z izboljšanim brisalnikom.

Agilen, inovativen in zmogljiv: čistilnik oken WV 6 Plus navdušuje s prilagodljivo in priročno zasnovo, izboljšano tehnologijo in še daljšim časom delovanja baterije okoli 100 minut. Druga prednost sesalnika oken je nova podaljšana sesalna šoba, ki omogoča čiščenje celotne površine brez prekinitev.

Pojdi na WV 6
KV 4 cordless wiper removes stubborn dirt from smooth surfaces.

Vibrirajoči baterijski brisalec KV 4 odstranjuje trdovratno umazanijo z vibracijami.

KV 4 z vgrajeno funkcijo vibracij in samodejnim vlaženjem v kratkem času očisti vse gladke površine. Druge prednosti vključujejo intuitivno upravljanje in hitro pritrditev krpe za brisanje.

Pojdi na KV 4

Brezžični čistilec za okna in vse gladke površine

Večnamenska naprava: poleg oken, brezžični čistilnik za okna očisti skoraj vse gladke površine kot so vetrobranska stekla, ogledala, tuš kabine, kuhalne plošče, steklene mize, delovne plošče itd.

Cleaning windows

Čiščenje oken

Čiščenje oken še nikoli ni bilo lažje.

Cleaning shower cabins

Higiena tuš kabin in ploščic

Čistilnik očisti tuš kabine in keramične ploščice hitro ter brez napora.

Vacuuming liquids

Sesanje tekočin

Čistilnik lahko uporabite tudi za sesanje razlitih tekočin.

Absorbing condensation

Odstranjevanje kondenzacije

Hitro in učinkovito odstranite odvečno vlago.

Preprosta predpripava pred uporabo Kärcher čistilnika za okna

Predpriprava je ključnega pomena - za optimalen rezultat čiščenja je treba steklo ali površino predhodno namočiti in očistiti. Šele nato se uporabi brezžični čistilnik za okna WV s katerim se posesa umazana voda. Za optimalno predpripravo so na voljo 3 možnosti: standardna razpršilka, dodatna razpršilka in vibracijski baterijski brisalec KV 4.

Sprühflasche WV 2

Standardna razpršilka

Z krpo za brisanje iz mikrovlaken. Olajša brisanje gladke površine.

Sprühflasche WV 5 Extra

Dodatna razpršilka

S krpo za brisanje iz mikrovlaken in nastavljivim brisalcem za spreminjanje količine porabljene vode - idealno tudi za deljena okna.

KV 4 vibrating cordless wiper

Vibracijski baterijski brisalec KV 4

Električna različica za enostavno čiščenje umazanije. Zahvaljujoč električnemu odvajanju vode in funkcijo vibracij lahko na ročno drgnjenje preprosto pozabite.

Čiščenje v 3 korakih z razpršilko in čistilnikom za okna

Spray spray bottle onto glass pane.

1. Razpršite

Najprej razpršite čistilno sredstvo na površino.

Clean glass pane with the spray bottle attachment.

2. Očistite

Nato počistite.

Suction glass pane using Kärcher window vac.

3. Posesajte

Na koncu posesajte umazano vodo. Končano.

Čiščenje v 2 korakih z vibracijskim baterijskim brisalcem in čistilnikom za okna

KV 4 navdušuje s svojo vibracijsko funkcijo in samodejnim vlaženjem krpe za brisanje. Površine lahko obrišete brez dodatnega škropljenja in odstranite trdovratno umazanijo.

Wet and clean window with cordless wiper.

1. Očistite

Površina se navlaži in obriše v enem koraku.

Vacuum dirty water with cordless window vac.

2. Posesajte

Nato umazano vodo posesajte z brezžičnim čistilnikom za okna. Končano!

Širok izbor brezžičnih čistilcev za okna

Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

WV 6 - za najzahtevnejše uporabnike. Čistilnik za okna z dolgim ​​delovanjem baterije in izboljšanim sesalnim delom.

> WV 6 Plus 

> WV 6 Premium

Clean glass panes with the WV 2 window vac.

WV 2 - vsestranska uporaba. Čistilnik za okna s posebej lahko obliko za udobno uporabo.

> WV 2 Plus N

> WV 2 Premium