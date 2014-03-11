Brezžični čistilniki za okna
Brez madežev. Hitro. Večnamensko. Brezžični čistilci oken zagotavlja čistočo brez madežev in brez kapljanja umazane vode. Čistilnik za okna ne očisti le oken, temveč tudi vse gladke površine, kot so kuhalne plošče, ogledala, vrata in ploščice.
Kärcher čistilci oken povrnejo WOW navdušenje. Na vseh gladkih površinah.
Čistoča brez madežev in lis. 3x hitreje. In ne samo za okna.
Prihranite čas in trud z brezžičnim čistilcem za okna. Sesalna funkcija brezžičnega čistilnika zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeča okna - brez lis in madežev. Ta priročen in ergonomičen brezžični čistilnik za okna omogoča higiensko čiščenje oken, saj ni neposrednega stika z umazano vodo. Čistilec za okna je primeren za vse gladke površine kot so ogledala, kuhalne plošče, vrata, ploščice, mize itd.
3x hitreje
Čiščenje oken s Kärcher čistilcem za okna je 3x hitrejše kot ročno čiščenje.
Brez lis
Čistoča brez lis in madežev zahvaljujoč visokokakovostni in inovativni sesalni funkciji.
Brez kapljic
Čistilec oken hitro in zanesljivo sesa vodo iz površine - brez kapljanja umazane vode.
Originalna kakovost
Originalna kakovost, saj je Kärcher izumitelj brezžičnega čistilnika za okna.
Nazaj k črni barvi. WV 6 Plus Window Vac Multi Edition
Baterijski WV 6 Plus Window Vac Multi Edition navdušuje uporabnike z inovativno tehnologijo brisanja in dolgim časom delovanja baterije. Daljši brisalni rob vam omogoča, da brez prekinitve odstranite odvečno tekočino s celotnih površin. Posebna izdaja ne čisti samo učinkovito temveč tudi s stilom: vključuje tri dodatne brisalne robove različnih barv, kar čistilniku daje individualni pridih. Poleg tega ima baterijski Window Vac izjemno dolg čas delovanja baterije 100 minut.
Čistilnik oken WV 6 z izboljšanim brisalnikom.
Agilen, inovativen in zmogljiv: čistilnik oken WV 6 Plus navdušuje s prilagodljivo in priročno zasnovo, izboljšano tehnologijo in še daljšim časom delovanja baterije okoli 100 minut. Druga prednost sesalnika oken je nova podaljšana sesalna šoba, ki omogoča čiščenje celotne površine brez prekinitev.
Vibrirajoči baterijski brisalec KV 4 odstranjuje trdovratno umazanijo z vibracijami.
KV 4 z vgrajeno funkcijo vibracij in samodejnim vlaženjem v kratkem času očisti vse gladke površine. Druge prednosti vključujejo intuitivno upravljanje in hitro pritrditev krpe za brisanje.
Brezžični čistilec za okna in vse gladke površine
Večnamenska naprava: poleg oken, brezžični čistilnik za okna očisti skoraj vse gladke površine kot so vetrobranska stekla, ogledala, tuš kabine, kuhalne plošče, steklene mize, delovne plošče itd.
Čiščenje oken
Čiščenje oken še nikoli ni bilo lažje.
Higiena tuš kabin in ploščic
Čistilnik očisti tuš kabine in keramične ploščice hitro ter brez napora.
Sesanje tekočin
Čistilnik lahko uporabite tudi za sesanje razlitih tekočin.
Odstranjevanje kondenzacije
Hitro in učinkovito odstranite odvečno vlago.
Preprosta predpripava pred uporabo Kärcher čistilnika za okna
Predpriprava je ključnega pomena - za optimalen rezultat čiščenja je treba steklo ali površino predhodno namočiti in očistiti. Šele nato se uporabi brezžični čistilnik za okna WV s katerim se posesa umazana voda. Za optimalno predpripravo so na voljo 3 možnosti: standardna razpršilka, dodatna razpršilka in vibracijski baterijski brisalec KV 4.
Standardna razpršilka
Z krpo za brisanje iz mikrovlaken. Olajša brisanje gladke površine.
Dodatna razpršilka
S krpo za brisanje iz mikrovlaken in nastavljivim brisalcem za spreminjanje količine porabljene vode - idealno tudi za deljena okna.
Vibracijski baterijski brisalec KV 4
Električna različica za enostavno čiščenje umazanije. Zahvaljujoč električnemu odvajanju vode in funkcijo vibracij lahko na ročno drgnjenje preprosto pozabite.
Čiščenje v 3 korakih z razpršilko in čistilnikom za okna
1. Razpršite
Najprej razpršite čistilno sredstvo na površino.
2. Očistite
Nato počistite.
3. Posesajte
Na koncu posesajte umazano vodo. Končano.
Čiščenje v 2 korakih z vibracijskim baterijskim brisalcem in čistilnikom za okna
KV 4 navdušuje s svojo vibracijsko funkcijo in samodejnim vlaženjem krpe za brisanje. Površine lahko obrišete brez dodatnega škropljenja in odstranite trdovratno umazanijo.
1. Očistite
Površina se navlaži in obriše v enem koraku.
2. Posesajte
Nato umazano vodo posesajte z brezžičnim čistilnikom za okna. Končano!
Širok izbor brezžičnih čistilcev za okna
WV 6 - za najzahtevnejše uporabnike. Čistilnik za okna z dolgim delovanjem baterije in izboljšanim sesalnim delom.
WV 2 - vsestranska uporaba. Čistilnik za okna s posebej lahko obliko za udobno uporabo.