Brezžični čistilniki za okna

Čistoča brez madežev in lis. 3x hitreje. In ne samo za okna.

Prihranite čas in trud z brezžičnim čistilcem za okna. Sesalna funkcija brezžičnega čistilnika zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje in bleščeča okna - brez lis in madežev. Ta priročen in ergonomičen brezžični čistilnik za okna omogoča higiensko čiščenje oken, saj ni neposrednega stika z umazano vodo. Čistilec za okna je primeren za vse gladke površine kot so ogledala, kuhalne plošče, vrata, ploščice, mize itd.