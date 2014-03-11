Visokotlačni čistilniki

Nova sistemska rešitev za čiščenje fasad, stekel, solarnih sistemov in tal.

Naša nova sistemska rešitev, ki jo sestavljajo krtače, teleskopski podaljški, nastavki in adapterji, zdaj omogoča prilagodljivo uporabo različnih vrst čiščenja za različna opravila čiščenja. Ne glede na to, ali gre za nizek, srednji ali visok pritisk ali tudi za sesanje: čiščenje fasad, steklenih površin, solarnih kolektorjev in tal še nikoli ni bilo tako fleksibilno, pa tudi bolj udobno in temeljito na težko dostopnih mestih.