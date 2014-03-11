Visokotlačni čistilniki
Nepremagljivo vsestransko – visokotlačno čiščenje s Kärcherjem. Kärcher, izumitelj visokotlačnega čistilnika, že od leta 1950 nenehno izboljšuje princip čiščenja z visokim tlakom. Večja zmogljivost pri manjši porabi. Daljša življenjska doba pri krajšem času čiščenja. Kärcher kot svetovno vodilno podjetje na tržišču prepriča s programom izdelkov, ki s svojo tehnično dovršenostjo in vsestranskostjo zadostijo vsaki potrebi: z ogrevanjem ali brez, z električnim motorjem ali motorjem z notranjim izgorevanjem, mobilni ali stacionarni.
Visokotlačni čistilniki z vročo vodo
Visokotlačni čistilniki z vročo vodo zaradi konstantnega tlaka čistijo še bolje. Kärcherjevi aparati prepričajo z najvišjim udobjem uporabe in moderno tehniko.
Visokotlačni čistilniki s hladno vodo
Za vsakodnevno čiščenje aparatov, vozil in stavb. Visokotlačni čistilniki s hladno vodo z visokim tlakom in visoko zmogljivostjo pretoka vode odstranijo tudi trdovratno umazanijo. Idealni so za velike površine.
Sistemi za čiščenje z visokim tlakom
Če stopnja odstranjevanja konvencionalnih visokotlačnih čistilnikov ni več zadostna, uporabite naše visokotlačne čistilnike. Zahvaljujoč ultra-visokemu tlaku (UHP) lahko zanesljivo odstranite tudi najbolj trdovratno umazanijo in premaze.
Generator za vročo vodo
Naši generatorji tople vode so prav tako preprosti, kot so ekonomični načini, da vaše obstoječe visokotlačne čistilnike s hladno vodo po potrebi pretvorite v naprave s toplo vodo z večjo učinkovitostjo čiščenja.
Stacionarni visokotlačni čistilniki
Stacionarni visokotlačni čistilniki so idealni za široko paleto uporabe. Voda pod visokim tlakom se dovaja neposredno do mest uporabe prek trajno nameščenega cevovodnega omrežja.
Iskalnik izdelkov za naše profesionalne visokotlačne čistilnike
Trdo delo postane enostavno: profesionalni visokotlačni čistilniki Kärcher hitro in učinkovito opravijo širok spekter nalog. To vključuje vse naprave s hladno in vročo vodo ter čistilna sredstva.
Poiščite široko paleto tehnologije z bliskovito hitrostjo – z iskalnikom izdelkov Kärcher Professional
V hipu vam bomo poiskali ustrezno napravo Kärcher Professional, ki najbolje ustreza vaši specifični nalogi čiščenja.
Čistila za visokotlačno čiščenje.
Sredstva za čiščenje in nego, namenjena visokotlačnim čistilnikom Kärcher, so popolna rešitev za profesionalno uporabo v npr. obrti, industriji in na področju živil. Zagotavljajo optimalne rezultate čiščenja ob minimalnem trudu in vloženem času. Poleg tega pa s posebnimi recepturami, ki omogočajo preprosto ločevanje sestavin, zmanjšujejo onesnaženost odpadnih voda zaradi ostankov mineralnih olj.
Čiščenje in zaščita za gospodarska vozila
Zmogljiva čistila za učinkovito odstranjevanje trdovratne umazanije s cestišč in gradbišč – uporaba z visokotlačnimi čistilniki s hladno in vročo vodo.
Vsestranskost za industrijsko uporabo
Hitro delujoča, materialom prijazna čistila omogočajo tudi odstranjevanje trdovratne umazanije, kot so olja, maščobe in saje.
Čistoča in higiena v prehrambnem sektorju
Učinkovita čistila in razkužila z odobritvijo za uporabo v prehrambnem sektorju v skladu s seznamom razkužil DGHM in DVG.
Naj vaši izdelki v avtomobilskem salonu zablestijo
Privlačna predstavitev izdelkov v avtomobilskem salonu in ohranjanje vrednosti vsakega avtomobila, tudi pod motornim pokrovom, s pomočjo materialom prijaznih čistil za najrazličnejše površine in materiale.
Prednosti visokotlačnih čistilnikov z vročo vodo
Visokotlačni čistilniki z vročo vodo zaradi visokih temperatur vode omogočajo znižanje delovnega tlaka, skrajšanje časa čiščenja in zmanjšanje količine uporabljenih čistil. Prednosti visokotlačnih čistilnikov z vročo vodo v primerjavi z visokotlačnimi čistilniki s hladno vodo:
- Boljši rezultat čiščenja
- Manjša raba čistilnih sredstev
- Krajši čas sušenja
- Večja higiena
- Krajši čas dela
Z uporabo vroče vode lahko prihranite veliko časa, celo do 35 odstotkov, in dosežete boljše rezultate čiščenja.
Nova sistemska rešitev za čiščenje fasad, stekel, solarnih sistemov in tal.
Naša nova sistemska rešitev, ki jo sestavljajo krtače, teleskopski podaljški, nastavki in adapterji, zdaj omogoča prilagodljivo uporabo različnih vrst čiščenja za različna opravila čiščenja. Ne glede na to, ali gre za nizek, srednji ali visok pritisk ali tudi za sesanje: čiščenje fasad, steklenih površin, solarnih kolektorjev in tal še nikoli ni bilo tako fleksibilno, pa tudi bolj udobno in temeljito na težko dostopnih mestih.
Kärcher iSolar. Sistemska rešitev za čiščenje sončnih modulov.
Naše priporočilo:
Visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 10/20-4 M ali visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/23-4 S za najboljše rezultate čiščenja.
- Zelo visoka zmogljivost čiščenja in velika moč, ki deluje na površino
- Rotacijski krtači, ki se vrtita v nasprotnih smereh
- Teleskopski drog iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken
- Doseg 1,8–14 metra (odvisno od teleskopskega droga)