Iskalnik izdelkov za naprave Kärcher Professional
Poiščite široko paleto tehnologij z bliskovito hitrostjo.
Ne glede na vašo uporabo imamo pravo profesionalno napravo za vas. Z našim iskalnikom izdelkov lahko v najkrajšem možnem času najdete natanko pravo opremo za vaše specifično opravilo čiščenja.
Profesionalni visokotlačni čistilniki
Poenostavljeno trdo delo: naši profesionalni visokotlačni čistilniki hitro in učinkovito opravijo široko paleto nalog. To vključuje vse naprave s hladno in toplo vodo ter detergente.
Profesionalni sesalniki za mokro/suho sesanje
Ne glede na to, ali gre za mokro, suho, grobo ali fino umazanijo: naši profesionalni sesalniki za mokro/suho se ujemajo z vsako vrsto umazanije in so nepogrešljivi v številnih panogah – vključno s posebnimi čistilnimi aplikacijami.
Profesionalni sesalniki za suho sesanje
Ne glede na to, ali gre za suhe sesalnike, pokončne krtačne sesalnike, baterijske sesalnike ali električne metle: naš program Professional ponuja zmogljive in uporabniku prijazne rešitve za vsako področje uporabe.
Profesionalni stroji za pometanje in stroji za pometanje s sesanjem
Ergonomsko čiščenje z nizko vsebnostjo prahu: naši profesionalni stroji za pometanje in stroji za pometanje s sesanjem očistijo vsak kotiček – na prostem ali v zaprtih prostorih, potiskani ročno ali z vlečnim pogonom.
Profesionalne industrijske rešitve za sesanje/odpraševanje
Sistem, ki naredi razliko: nudimo industrijske rešitve za sesanje/odpraševanje v vseh njihovih različicah – od prenosnih strojev do sesalnih in odpraševalnih sistemov na ključ.