Robotska kosilnica

V aplikaciji lahko ustvarite več con košnje, ki jih lahko individualno nastavljate in prilagajate. Na primer, z RCX 6 lahko pokosite trato na 2 cm na sprednji strani hiše in na 4 cm na zadnji strani hiše.

Dokler so cone košnje povezane s potjo brez ovir, kot so ravne kamnite ploščice, lahko v aplikaciji za robotsko kosilnico RCX ustvarite prehod, ki ga nato uporablja samo, ko se premika med conami.