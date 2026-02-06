Robotska kosilnica

Inteligentna. Močna. Avtonomna.

Naše robotske kosilnice iz serije RCX so pametni pomočniki za odlično vzdrževano trato. Zahvaljujoč RTK anteni jih je mogoče hitro in enostavno nastaviti. Z inteligentno navigacijo se robotske kosilnice neodvisno premikajo po vašem vrtu, natančno kosijo in se z lahkoto spopadajo s strminami, medtem ko še vedno varujejo trato. Uživajte v prostem času, medtem ko vaš RCX samodejno skrbi za brezhibno zelenico. Zahvaljujoč intuitivnemu upravljanju in praktičnemu nadzoru aplikacije imate popoln nadzor od koder koli in kadar koli.

0 Izdelkov

Poudarki

Košnja s sistemom

Kärcher RCX ne samo kosi vašo trato, temveč sledi inteligentnemu sistemu. Drsi po območju sled za sledjo in za seboj pušča enoten rez. Imate popoln nadzor: določite stopnjo prekrivanja med gosenicami in tako optimizirajte učinkovitost postopka košnje. Ali pa izberite alternativne vzorce košnje, kot so šahovnica ali diagonalne sledi, da se izognete vidnim sledim. Z robotsko kosilnico Kärcher dosežete brezhibne rezultate – povsem po vaših individualnih željah.

Kärcher robotic lawn mowers systematic mowing

Natančna navigacija

Robotska kosilnica pozna svoj položaj na vrtu natančno do centimetra, zahvaljujoč GPS-u in visoko zmogljivi anteni RTK na velike razdalje. Natančna navigacija je zagotovljena tudi na razdaljah več sto metrov ali s predmeti vmes. Nič več ne ovira popolnega rezultata košnje.

Precise navigation for perfect mowing results

Izjemen oprijem

RCX se zahvaljujoč zmogljivemu štirikolesnemu pogonu spopade s klanci do 70 %. To zagotavlja, da je vsako področje vaše trate zlahka dosegljivo in natančno pokošeno tudi na težkem terenu. Hkrati štirikolesni pogon ščiti vašo trato, saj preprečuje poškodbe trave pri zavijanju. Uživajte v osupljivo vzdrževani trati – brez kompromisov.

Kärcher robotic lawn mowers tackle the incline

Inteligentna kamera z umetno inteligenco

Robotska kosilnica RCX varno in zanesljivo krmari po vašem vrtu zahvaljujoč umetni inteligenci (AI). Kamera lahko zahvaljujoč umetni inteligenci razlikuje med različnimi ovirami in vrstami tal, kar pomeni, da sprejme pravo odločitev tudi v zapletenih vrtnih pokrajinah. AI vam pomaga celo med namestitvijo: preprosto postavite RCX na trato in pustite, da kamera zazna zunanje meje vaše pokrajine. Postavitev omejitvenega kabla ni več potrebna. Ne gre lažje kot to!

Kärcher robotic lawn mowers with intelligent camera
Kärcher robotic lawn mowers with rain sensor

Senzor za dež

Zahvaljujoč vgrajenemu senzorju za dež RCX takoj zazna, ko dežuje, in se samodejno vrne na polnilno postajo, dokler se ponovno ne posuši. To nastavitev je mogoče individualno prilagoditi ali izklopiti.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Direktno daljinsko upravljanje

Z aplikacijo imate neposreden nadzor nad RCX. Pokosite lahko posamezna območja ali pa RCX premaknete na druga območja.

Kärcher robotic lawn mowers easy operation

Intuitivno upravljanje

Z jasno strukturiranim LCD zaslonom lahko svoj RCX upravljate tudi neposredno na napravi. Z lahkoto prilagodite nastavitve in čase košnje ter prejmete vse pomembne informacije na prvi pogled.

Kärcher robotic lawn mowers with charging station

Polnilna postaja

Ko je postopek košnje končan ali je baterija skoraj prazna, se RCX samodejno vrne na polnilno postajo, da se napolni. Takoj, ko je ponovno pripravljena za uporabo, samodejno nadaljuje delo od tam, kjer se je ustavila.

Kärcher robotic lawn mowers with cutting height adjustment

Individualna nastavitev višine košnje

S Kärcher RCX 6 lahko z aplikacijo priročno nastavite in prilagodite višino košnje med 2 in 10 centimetri. Tako imate samodejno optimalno višino reza za vsako področje.

Usedite se, sprostite in uživajte v popolno pokošeni trati!

Inteligentna robotska kosilnica RCX 6 opravi delo namesto vas – brez omejitvenega kabla. Opremljen z GPS, RTK anteno in AI kamero, navigira natančno in učinkovito tudi na velikih površinah do 3.000 kvadratnih metrov. Uživajte v svobodi individualnega prilagajanja višine košnje (2–10 cm) s pomočjo aplikacije. RCX 6 zaznava ovire in se jim pametno izogiba, ščiti hišne ljubljenčke in se spopade z nakloni do 70 % zahvaljujoč štirikolesnemu pogonu. V aplikaciji določite posamezne cone in območja prepovedi ter prilagodite urnik, obnašanje med vožnjo in še marsikaj glede na svoje želje in potrebe. Izkusite novo raven udobja z RCX 6!

APLIKACIJA OUTDOOR ROBOTS

Prek WLAN in Bluetooth lahko preprosto povežete svoj RCX s pametnim telefonom z aplikacijo Outdoor Robots. Izkoristite številne funkcije in nasvete naših strokovnjakov. Aplikacija Kärcher Outdoor Robots je vaš ključ do preproste in priročne nastavitve vaše robotske kosilnice RCX. Bistvenega pomena je za namestitev in vas vodi skozi postopek korak za korakom. Prenesite aplikacijo, povežite se s svojim RCX in že ste pripravljeni!

Kärcher robotic lawn mowers creating a map

Ustvarjanje zemljevida

S Kärcher RCX v trenutku ustvarite zemljevid svojega vrta. Preprosto upravljajte RCX z aplikacijo in označite zunanje meje, medtem ko robot ustvarja zemljevid. Druga možnost je, da RCX s kamero zazna trato in neodvisno ustvari zemljevid.

Kärcher robotic lawn mowers for optimal mowing

Optimalno obnašanje pri košnji vaše trate

Obnašanje košnje povsem prilagodite svojim željam in potrebam. Nastavite na primer, koliko naj se kosilnice prekrivajo, določite višino in smer košnje ali aktivirate funkcijo košnje robov. Zakasnitev zaradi dežja je mogoče tudi priročno prilagoditi.

Kärcher robotic lawn mowers set mowing times

Prilagodljivost, ki ustreza vašemu urniku

Določite čas košnje Kärcher RCX glede na svoje potrebe. Določite nastavljene čase košnje ali jih individualno prilagodite. Z do 2 časovnima oknoma na dan RCX kosi vašo trato, ko vam najbolj ustreza.

RCX common use

Skupna uporaba naprave

V aplikaciji lahko delite robotsko kosilnico z drugimi posamezniki. Na primer, vsak družinski član lahko upravlja RCX in prilagaja nastavitve.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Ciljna košnja preko daljinskega upravljalnika

Spremenite svoj pametni telefon v daljinski upravljalnik za vašo trato! S Kärcher RCX lahko ročno upravljate robotsko kosilnico in kosite določena območja.

Dodatna oprema

Najpogostejša vprašanja o robotski kosilnice RCX

Namestitev

Robotko kosilnico lahko preprosto namestite sami. Preprosto sledite navodilom v priloženem priročniku za namestitev in v aplikaciji, kjer vas korak za korakom vodijo skozi postopek. Odvisno od velikosti in oblike trate ter izkušenj lahko postopek traja približno 1 do 3 ure.

V aplikaciji lahko ustvarite več con košnje, ki jih lahko individualno nastavljate in prilagajate. Na primer, z RCX 6 lahko pokosite trato na 2 cm na sprednji strani hiše in na 4 cm na zadnji strani hiše.

Dokler so cone košnje povezane s potjo brez ovir, kot so ravne kamnite ploščice, lahko v aplikaciji za robotsko kosilnico RCX ustvarite prehod, ki ga nato uporablja samo, ko se premika med conami.

Kot standard za robotske kosilnice je največja površina opredeljena glede na specifikacije izdelka, kot sta višina košnje in čas delovanja baterije (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). Naše robotske kosilnice zagotavljajo prilagodljivost +10 % površine, ki jo lahko preslikate v aplikaciji.

Za trate, večje od 3000 m², lahko hkrati uporabite dve ali več robotskih kosilnic. Upravljate jih lahko v aplikaciji prek istega računa.

Zahvaljujoč štirikolesnemu pogonu se RCX 6 spopade s klanci do 70 % (35°).

Garaža za robotsko kosilnico ni nujno potrebna, je pa priporočljiva, saj ščiti robotsko kosilnico pred ekstremnimi vremenskimi vplivi. Lahko podaljša življenjsko dobo in baterijo robotske kosilnice. Priporočamo uporabo naše garaže za robotsko kosilnico Kärcher (št. naročila 2.269-703.0).

Robotska kosilnica RCX lahko zazna ovire in se jim izogne ​​s pomočjo AI kamere in senzorja trka. Poleg tega lahko občutljive predmete/ovire, kot so odprte gredice ali bazeni, preslikate v aplikaciji, da jih izključite iz košnje, ali ustvarite prepovedano območje ali navidezni zid, skozi katerega robot ne gre.

Robotska kosilnica RCX je zaradi svoje velikosti, velikih koles in štirikolesnega pogona popolna za neravne trate. Težave se lahko pojavijo le pri globokih luknjah, kjer bi se robotska kosilnica lahko zagozdila.

Da, robotska kosilnica gre tudi skozi ozke prehode širine 80 cm.

Najpomembnejši vidik pri namestitvi RTK antene je neoviran pogled v nebo. Za vzpostavitev stabilne povezave s sateliti GPS mora biti zagotovljen jasen pogled nad glavo 100°. Antene zato ni mogoče namestiti pod krošnje, med visoke zidove ali pod drevesa. Za povezavo RTK antene in robotske kosilnice je priporočljiv vizualni stik, ni pa potreben; ta signal se lahko prenaša tudi skozi ovire in zgradbe.

Za večjo prilagodljivost pri postavitvi antene RTK je mogoče naročiti stenski nosilec Kärcher RCX (št. naročila 2.269-701.0), montažo s sponkami (št. naročila 2.269-701.0) ali podaljšek (št. naročila 2.269-704.0).

Brez namestitve antene RTK robotska kosilnica RCX ne more natančno navigirati. Zato je potrebna za delovanje.

Polnilno postajo lahko postavite na zelenico, lahko pa tudi ob njej, v kolikor ima robotska kosilnica dostop do trate. Z aplikacijo lahko programirate pot od polnilne postaje do travnika. Podaljšek se lahko uporablja za bolj prilagodljivo nastavitev dlje od vira napajanja (Št. naročila 2.269-704.0).

Glede na to, da polnilna postaja služi tudi kot referenčna točka robotske kosilnice za signal položaja, mora imeti robotska kosilnica v polnilni postaji tudi jasen pogled v nebo.

Varnostna razdalja med ohišjem in rezili preprečuje, da bi robotska kosilnica pokosila popolnoma do roba. Odvisno od pogojev delovnega območja in namestitve bo za obrezovanje robov morda potreben trimer za trato. Lahko pa uporabite robne kamne, po katerih se lahko robotska kosilnica premika, tako da lahko robotska kosilnica kosi do roba trate.

Da lahko robotsko kosilnico in RTK anteno povežete z WLAN usmerjevalnikom, mora WLAN usmerjevalnik podpirati pas 2,4 GHz, povezava preko 5 GHz ni možna.

Za pravilno delovanje se prepričajte, da uporabljate trenutni usmerjevalnik in izvedete potrebne posodobitve.

Delovanje

Pokošena trava robotske kosilnice ostane kot zastirka na zelenici, saj robotska kosilnica nima zbiralnika trave. Drobno pokošena trava pade med travne vlati in služi kot naravno gnojilo, ki ščiti trato pred izsušitvijo in jo ohranja bujno in zeleno. Pokošene trave zato ne smete grabiti ali odvreči.

Veje in odpadlo sadje je treba redno pobirati s trate, saj lahko povzročijo hitrejšo obrabo rezil robotske kosilnice. Listje ne poškoduje same robotske kosilnice, lahko pa vpliva na proces košnje in hitreje otopi rezila. Robotska kosilnica ne mulči listja in ga je treba vseeno pograbiti.

Zahvaljujoč kameri AI imajo naše robotske kosilnice RCX funkcijo izogibanja predmetom. Zaznava predmete na travniku in sproži robotsko kosilnico, da se obrne, da bi se jim izognila. Vendar je priporočljivo, da na trati ni predmetov, da ne poškodujete predmeta in rezil naprave. Preden zaženete robotsko kosilnico RCX, s trate odstranite vse majhne predmete.

Pogostost, s katero naj robotska kosilnica kosi, je odvisna od posameznih okoliščin, kot so vremenske razmere, lastnosti tal in vrste trate. Uporabnik lahko robotsko kosilnico prilagodi specifičnim potrebam uporabe trate, kar lahko nastavi in ​​prilagodi v aplikaciji ali na zaslonu robota.

Trato je treba pokositi vsaj enkrat na teden. Vendar je priporočljivo, da to počnete pogosteje, da ohranite kratek pokošen travo in zagotovite zdravo rast.

Robotska kosilnica lahko kosi tako v vzporednih pasovih kot v izmeničnih vzorcih. Smer, v kateri označuje trakove, lahko izračuna robot sam ali pa jo določi uporabnik v aplikaciji.

Robotska kosilnica lahko kosi v dežju, vendar to ni priporočljivo zaradi umazanije robotske kosilnice in zaradi zaščite mokre trate. Robotska kosilnica naj bo v času toče in neviht shranjena v garaži.

Če je senzor za dež aktiviran, si robotska kosilnica vzame premor in se znova zažene šele, ko je senzor za dež suh in poteče nastavljeni intervalni čas.

Nočna košnja je možna, vendar ni priporočljiva zaradi nevarnosti nočnih ljubljenčkov in motenega delovanja kamere v temi.

Ker so robotske kosilnice RCX zelo tihe, je košnja med opoldanskim odmorom praviloma dovoljena. V Nemčiji ni zakonsko predpisanega opoldanskega odmora, košnja z električnimi kosilnicami pa je praviloma dovoljena med 7. in 20. uro. Natančnejše informacije najdete v ustreznih lokalnih predpisih.

Čeprav ima robotska kosilnica varnostne naprave, kot je samodejna deaktivacija rezila med dvigovanjem ali prevračanjem, in varnostno razdaljo med ohišjem in rezili, še vedno obstaja nevarnost ureznin. Zato je priporočljivo, da robotske kosilnice ne uporabljate, če so na travniku otroci ali hišni ljubljenčki.

Čas delovanja baterije je odvisen od pogojev trate, kot so vrsta trate, gostota trate ali nakloni. Povprečne specifikacije najdete na podatkovnem listu.

Robotska kosilnica samodejno potuje do polnilne postaje, ko je baterija prazna. Ko je napolnjena, robotska kosilnica nadaljuje košnjo od tam, kjer se je ustavila.

Višino reza robotske kosilnice RCX 6 lahko nastavite med 2 in 10 cm prek aplikacije ali na zaslonu. Pri modelu RCX 4 se višina košnje nastavlja ročno na napravi in ​​znaša med 2 in 6 cm.

Kosilne nože je treba zamenjati vsakih 1 do 2 meseca, odvisno od dejavnikov, kot so površina trate, lastnosti tal, vrsta trave in vremenske razmere. Če rez ni več dober ali so rezila poškodovana, jih nemudoma zamenjajte. Rezila lahko zamenjate sami. Navodila najdete v uporabniškem priročniku. Rezervna rezila so na voljo ločeno (št. naročila 2.269-701.0).

Naše robotske kosilnice so zaščitene pred krajo z različnimi varnostnimi ukrepi. Vsaka robotska kosilnica ima poziv za PIN, ki je potreben za delovanje. Robotske kosilnice so tudi vezane na uporabniški račun in jih ni mogoče prenesti na drug račun brez odobritve prejšnjega lastnika.

Kupite lahko tudi modul Kärcher LTE/GPS (kmalu na voljo), ki vam bo omogočil lociranje robotske kosilnice s pametnim telefonom.

Travo in umazanijo je treba z robotske kosilnice redno odstranjevati s krtačo. Pri pogosti košnji v dežju je treba po košnji odstraniti tudi mokro travo, da zmanjšate obrabo. Za čiščenje se uporablja vodna cev. Uporaba točkovnega curka in visokotlačnega čistilnika je prepovedana. Kolesa in diske z rezili je treba temeljito očistiti, da preprečite blokade.

Da, robotsko kosilnico pozimi, ko ni v uporabi, hranite v zaprtih prostorih. Pred shranjevanjem ga je treba popolnoma napolniti, očistiti in posušiti. Polnilno postajo naj bo tudi pozimi shranjena v zaprtih prostorih.

Če potrebujete podporo ali pomoč, se glede zimske službe obrnite na lokalnega trgovca Kärcher.

Obrnite se na našo podporo strankam, ki vam bo pomagala ponastaviti PIN kodo robotske kosilnice.

Robotska kosilnica se lahko vklopi na dva različna načina:

  • Tako, da ga postavite v priključeno polnilno postajo.
  • S pritiskom in držanjem tipke VKLOP/IZKLOP na napravi 3 sekunde.
  • Naprava se ponovno izklopi, ko ponovno pritisnete in držite gumb VKLOP/IZKLOP 3 sekunde.

Robotska kosilnica RCX se lahko upravlja neposredno z digitalno igralno palico v aplikaciji. To omogoča kartiranje območij košnje, lahko pa se košnja izvaja tudi z neposrednim nadzorom.

Kot vsaka naprava interneta stvari potrebuje tudi robotska kosilnica RCX redne posodobitve programske opreme, da lahko prejme nove funkcije in izboljšave.

Posodobitve so na voljo brezplačno prek aplikacije in nameščene prek WLAN-a. Sledite navodilom v aplikaciji ali zahtevajte najnovejšo različico vdelane programske opreme za robotske kosilnice in anteno RTK v meniju Možnosti.

Aplikacija

Aplikacija Kärcher Outdoor Robots se uporablja za upravljanje robotske kosilnice RCX. RCX ni mogoče upravljati prek aplikacije Kärcher Indoor Robots ali aplikacije Kärcher Home & Garden.

Aplikacija je potrebna za namestitev robotske kosilnice. Za nadaljnjo uporabo je priporočljivo, ni pa nujno potrebno, saj robotska kosilnica deluje avtonomno in jo lahko upravljate preko nadzorne plošče na napravi. Vse modele robotskih kosilnic RCX je mogoče integrirati v aplikacijo Kärcher Outdoor Robots in v račun dodati več robotskih kosilnic.

Več posameznikov lahko deli račun aplikacije in ga uporablja na različnih pametnih telefonih.

Robotska kosilnica se lahko deli z drugim računom s funkcijo »Deli« v aplikaciji.

V en račun je mogoče vključiti več robotskih kosilnic RCX.

Če želite spremeniti geslo v aplikaciji, pojdite na Uporabniške nastavitve → Nastavitve aplikacije → Spremeni geslo. Vnesite staro in novo geslo ter potrdite spremembo.

Obstajata dve možnosti za brisanje/odstranjevanje povezav z robotske kosilnice RCX:

Brisanje posamezne povezave: v aplikaciji pod "Več nastavitev" lahko odstranite povezavo z vašim računom ali v "Seznamu uporabnikov" lahko izbrišete povezavo z drugim uporabniškim računom.
Brisanje vseh povezav: prek zaslona na robotski kosilnici pod "Meni" → "Nastavitve" → "Ponastavitev" lahko robota nastavite na tovarniške nastavitve in s tem izbrišete vse povezave ali pa v aplikaciji pod "Napredne nastavitve" robota nastavite na tovarniške nastavitve.
Nasvet: ob prodaji ali nakupu rabljene robotske kosilnice RCX je treba izbrisati vse obstoječe povezave.

Če ste pozabili geslo za aplikacijo, v prijavnem polju kliknite »Pozabljeno geslo« in vnesite e-poštni naslov, povezan z vašim računom. Nato boste po e-pošti prejeli povezavo za ponastavitev gesla.