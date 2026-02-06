Robotska kosilnica
Inteligentna. Močna. Avtonomna.
Naše robotske kosilnice iz serije RCX so pametni pomočniki za odlično vzdrževano trato. Zahvaljujoč RTK anteni jih je mogoče hitro in enostavno nastaviti. Z inteligentno navigacijo se robotske kosilnice neodvisno premikajo po vašem vrtu, natančno kosijo in se z lahkoto spopadajo s strminami, medtem ko še vedno varujejo trato. Uživajte v prostem času, medtem ko vaš RCX samodejno skrbi za brezhibno zelenico. Zahvaljujoč intuitivnemu upravljanju in praktičnemu nadzoru aplikacije imate popoln nadzor od koder koli in kadar koli.
Poudarki
Košnja s sistemom
Kärcher RCX ne samo kosi vašo trato, temveč sledi inteligentnemu sistemu. Drsi po območju sled za sledjo in za seboj pušča enoten rez. Imate popoln nadzor: določite stopnjo prekrivanja med gosenicami in tako optimizirajte učinkovitost postopka košnje. Ali pa izberite alternativne vzorce košnje, kot so šahovnica ali diagonalne sledi, da se izognete vidnim sledim. Z robotsko kosilnico Kärcher dosežete brezhibne rezultate – povsem po vaših individualnih željah.
Natančna navigacija
Robotska kosilnica pozna svoj položaj na vrtu natančno do centimetra, zahvaljujoč GPS-u in visoko zmogljivi anteni RTK na velike razdalje. Natančna navigacija je zagotovljena tudi na razdaljah več sto metrov ali s predmeti vmes. Nič več ne ovira popolnega rezultata košnje.
Izjemen oprijem
RCX se zahvaljujoč zmogljivemu štirikolesnemu pogonu spopade s klanci do 70 %. To zagotavlja, da je vsako področje vaše trate zlahka dosegljivo in natančno pokošeno tudi na težkem terenu. Hkrati štirikolesni pogon ščiti vašo trato, saj preprečuje poškodbe trave pri zavijanju. Uživajte v osupljivo vzdrževani trati – brez kompromisov.
Inteligentna kamera z umetno inteligenco
Robotska kosilnica RCX varno in zanesljivo krmari po vašem vrtu zahvaljujoč umetni inteligenci (AI). Kamera lahko zahvaljujoč umetni inteligenci razlikuje med različnimi ovirami in vrstami tal, kar pomeni, da sprejme pravo odločitev tudi v zapletenih vrtnih pokrajinah. AI vam pomaga celo med namestitvijo: preprosto postavite RCX na trato in pustite, da kamera zazna zunanje meje vaše pokrajine. Postavitev omejitvenega kabla ni več potrebna. Ne gre lažje kot to!
Senzor za dež
Zahvaljujoč vgrajenemu senzorju za dež RCX takoj zazna, ko dežuje, in se samodejno vrne na polnilno postajo, dokler se ponovno ne posuši. To nastavitev je mogoče individualno prilagoditi ali izklopiti.
Direktno daljinsko upravljanje
Z aplikacijo imate neposreden nadzor nad RCX. Pokosite lahko posamezna območja ali pa RCX premaknete na druga območja.
Intuitivno upravljanje
Z jasno strukturiranim LCD zaslonom lahko svoj RCX upravljate tudi neposredno na napravi. Z lahkoto prilagodite nastavitve in čase košnje ter prejmete vse pomembne informacije na prvi pogled.
Polnilna postaja
Ko je postopek košnje končan ali je baterija skoraj prazna, se RCX samodejno vrne na polnilno postajo, da se napolni. Takoj, ko je ponovno pripravljena za uporabo, samodejno nadaljuje delo od tam, kjer se je ustavila.
Individualna nastavitev višine košnje
S Kärcher RCX 6 lahko z aplikacijo priročno nastavite in prilagodite višino košnje med 2 in 10 centimetri. Tako imate samodejno optimalno višino reza za vsako področje.
Usedite se, sprostite in uživajte v popolno pokošeni trati!
Inteligentna robotska kosilnica RCX 6 opravi delo namesto vas – brez omejitvenega kabla. Opremljen z GPS, RTK anteno in AI kamero, navigira natančno in učinkovito tudi na velikih površinah do 3.000 kvadratnih metrov. Uživajte v svobodi individualnega prilagajanja višine košnje (2–10 cm) s pomočjo aplikacije. RCX 6 zaznava ovire in se jim pametno izogiba, ščiti hišne ljubljenčke in se spopade z nakloni do 70 % zahvaljujoč štirikolesnemu pogonu. V aplikaciji določite posamezne cone in območja prepovedi ter prilagodite urnik, obnašanje med vožnjo in še marsikaj glede na svoje želje in potrebe. Izkusite novo raven udobja z RCX 6!
APLIKACIJA OUTDOOR ROBOTS
Prek WLAN in Bluetooth lahko preprosto povežete svoj RCX s pametnim telefonom z aplikacijo Outdoor Robots. Izkoristite številne funkcije in nasvete naših strokovnjakov. Aplikacija Kärcher Outdoor Robots je vaš ključ do preproste in priročne nastavitve vaše robotske kosilnice RCX. Bistvenega pomena je za namestitev in vas vodi skozi postopek korak za korakom. Prenesite aplikacijo, povežite se s svojim RCX in že ste pripravljeni!
Ustvarjanje zemljevida
S Kärcher RCX v trenutku ustvarite zemljevid svojega vrta. Preprosto upravljajte RCX z aplikacijo in označite zunanje meje, medtem ko robot ustvarja zemljevid. Druga možnost je, da RCX s kamero zazna trato in neodvisno ustvari zemljevid.
Optimalno obnašanje pri košnji vaše trate
Obnašanje košnje povsem prilagodite svojim željam in potrebam. Nastavite na primer, koliko naj se kosilnice prekrivajo, določite višino in smer košnje ali aktivirate funkcijo košnje robov. Zakasnitev zaradi dežja je mogoče tudi priročno prilagoditi.
Prilagodljivost, ki ustreza vašemu urniku
Določite čas košnje Kärcher RCX glede na svoje potrebe. Določite nastavljene čase košnje ali jih individualno prilagodite. Z do 2 časovnima oknoma na dan RCX kosi vašo trato, ko vam najbolj ustreza.
Skupna uporaba naprave
V aplikaciji lahko delite robotsko kosilnico z drugimi posamezniki. Na primer, vsak družinski član lahko upravlja RCX in prilagaja nastavitve.
Ciljna košnja preko daljinskega upravljalnika
Spremenite svoj pametni telefon v daljinski upravljalnik za vašo trato! S Kärcher RCX lahko ročno upravljate robotsko kosilnico in kosite določena območja.