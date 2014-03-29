Globinski sesalniki

POPOLNO ZA DRUŽINE IN LJUBITELJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV

Ni vam več treba skrbeti za polito pijačo ali blatne šape. Odlična učinkovitost čiščenja naših čistilnikov z razpršilno ekstrakcijo zagotavlja, da so vse tekstilne površine hitro znova čiste in da so vsi madeži odstranjeni. Z intenzivnim globinskim čiščenjem bodo vaše preproge in oblazinjeno pohištvo spet videti kot nove. Idealne so za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. Naši čistilniki z razpršilno ekstrakcijo so posebej zasnovani za reševanje trdovratne umazanije, kar vam omogoča, da se v svojem domu počutite popolnoma sproščeno.