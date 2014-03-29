Globinski sesalniki
Čistoča do globine vlaken
Ne glede na to, ali gre za večopravilno napravo za globinsko čiščenje velikih površin do vlaken in obsežno dodatno opremo za vse situacije, kompakten napajalnik za temeljito vmesno čiščenje ali brezžično svobodo za popolno mobilnost – naši Kärcher globinski sesalniki so popolna rešitev za vsako zahtevo. Tudi najbolj trdovratna umazanija nima možnosti z našimi globinskimi sesalniki.
POPOLNO ZA DRUŽINE IN LJUBITELJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV
Ni vam več treba skrbeti za polito pijačo ali blatne šape. Odlična učinkovitost čiščenja naših čistilnikov z razpršilno ekstrakcijo zagotavlja, da so vse tekstilne površine hitro znova čiste in da so vsi madeži odstranjeni. Z intenzivnim globinskim čiščenjem bodo vaše preproge in oblazinjeno pohištvo spet videti kot nove. Idealne so za družine, alergike in gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki. Naši čistilniki z razpršilno ekstrakcijo so posebej zasnovani za reševanje trdovratne umazanije, kar vam omogoča, da se v svojem domu počutite popolnoma sproščeno.
VAŠA NOVA ČISTOČA
Poseben reševalec težav: z našimi čistilniki z razpršilno ekstrakcijo lahko odstranite tudi najbolj trdovratno umazanijo s skoraj vseh tekstilnih površin. Od avtomobilskih sedežev in preprog, predpražnikov do vrtnega pohištva, oblazinjenja ali prevlek iz blaga – Kärcherjevi čistilniki s pršenjem nudijo široko paleto uporabe v zaprtih prostorih in na prostem. Maščoba, umazanija in vonjave? Nimajo več možnosti!
DO NAJGLOBLJEGA VLAKNA
Prepričljivo globinsko čiščenje vlaken: naši čistilniki s pršenjem zagotavljajo čiste rezultate povsod. Prav tako vam omogočajo, da v trenutku odstranite umazanijo. Za močno, a energetsko učinkovito in higiensko čiščenje. Zlasti alergiki si lahko oddahnete. Naši čistilniki s pršenjem navdušujejo tudi dolgo življenjsko dobo, visoko kakovost in robustnost.
ZA VSAK IZZIV
Razširite svoje možnosti čiščenja z našo raznoliko ponudbo pripomočkov. Ponujamo širok izbor od šobe za reže s pršenjem za težko dostopna mesta do šobe za oblazinjeno pohištvo s pršenjem za oblazinjeno pohištvo in talne šobe za pršenje za preproge in velike tekstilne površine. Podporni ročaj olajša tudi uporabo med čiščenjem tal. Poleg tega odkrijte naše obsežne pripomočke za sesanje tal, tekstilnih površin in rež. Vsi deli dodatne opreme so združljivi z našimi dodatki za mokre in suhe sesalnike.
HITRO ČIŠČENJE ČEVLJEV
Čistilo za čevlje je popoln pripomoček k Kärcher čistilnikom z razpršilno ekstrakcijo za
temeljito in priročno čiščenje športne obutve in obutve za prosti čas. Čevlji so očiščeni hitro, ergonomsko in zanesljivo. Enostavna zamenjava okrogle krtače na krtačo za reže omogoča popolno čiščenje čevljev od podplata do vrha. Zahvaljujoč inovativni samočistilni funkciji je čistilo za čevlje vedno čist in pripravljen za uporabo.
SE 6 Signature Line
Samo naši najbolj inovativni, visoko zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja.
Podpis ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja označuje izdelek kot najboljšo Kärcherjevo napravo v svoji kategoriji. Druge ekskluzivne ugodnosti vključujejo podporo za aplikacije in podaljšano garancijo.
SE 6 Signature Line je pravi vsestranski izdelek. Preizkušena Kärcherjeva tehnologija razpršilne ekstrakcije zagotavlja odlične rezultate čiščenja tekstilnih površin. Z različnimi dodatnimi deli ga je mogoče spremeniti v vsestransko napravo 3 v 1, ki jo lahko uporabljate tudi kot popoln sesalnik za mokro in suho sesanje.
Baterijski čistilnik z razpršilno ekstrakcijo
Čistoča s faktorjem WOW: v baterijskem čistilniku s pršenjem SE 3-18 Compact se preizkušena tehnologija odsesavanja s pršenjem ujema z baterijsko platformo 18 V Kärcher Battery Power. Rezultat: Učinkovito, priročno in globinsko čiščenje v samo enem koraku. To pomeni, da lahko odstranite umazanijo z avtomobilskih sedežev, vrtnega pohištva ali oblazinjenja kadarkoli in kjerkoli – tudi na težko dostopnih mestih. Naprava čisti enako močno kot naši čistilniki z razpršilno ekstrakcijo z napajalnim kablom in je izjemno prilagodljiva.
Dodatna oprema
S obsežno ponudbo dodatne opreme so naši čistilniki z razpršilno ekstrakcijo vsestranski in s pravim detergentom zagotavljajo najboljše rezultate čiščenja. Dodatke lahko hitro pritrdite in odstranite z enim klikom.