Čiščenje posod
Čiščenje notranjosti rezervoarja – rešitve po meri za posode vseh velikosti Kärcher odgovori na vsa vprašanja glede čiščenja notranjosti posod. Podpiramo vas od načrtovanja do gradnje, pa vse do zagona naprav, vključno s storitvami za stranke.
Vse za negovano notranjost.
Zanesljivi sistemi za čiščenje notranjosti posod so potrebni na področju transporta/logistike in v kemični industriji. Z naraščanjem blagovnih tokov zaradi globalizacije v enaki meri naraščajo tudi zahteve glede kakovosti čiščenja. Poleg zahtevnih standardov kakovosti, kot sta HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) in SQAS (Safety and Quality Assessment System), veljajo tudi enotni certifikati o čiščenju, kot je ECD (European Cleaning Document), ki jih je treba dosledno izpolnjevati. Pri približno 200.000 različnih materialih je to naloga, ki zahteva obsežno strokovno znanje. Vsaka naprava za čiščenje Kärcher je zasnovana posebej za zadevne materiale. Pomemben temelj so posebej zasnovana čistilna sredstva proizvajalca Kärcher. Jamstvo varnosti pri delu je bistven sestavni del čiščenja notranjosti rezervoarjev. Obsega zaščitne ukrepe pri nevarnosti eksplozije (ATEX) ter, ukrepe za prečiščevanje odpadnega zraka in obdelavo odpadnih voda. Z modularno zasnovanimi sistemskimi rešitvami Kärcher se lahko izpolnijo raznolike zahteve naprave za čiščenje z največjimi možnimi koristmi za stranke. Zahvaljujoč modularnemu sistemu so spremembe in razširitve mogoče kadar koli.
Uporaba
Kärcher ponuja številne možnosti uporabe, od čiščenja notranjosti rezervoarjev na vozilih do čiščenja polisilicija.
Komponente
Uporaba kakovostnih sestavnih delov pomeni bistvene prednosti pri čiščenju notranjosti rezervoarjev.
Referenčne priloge
Na tej strani boste našli izbor naših sistemov, od katerih smo jih po vsem svetu projektirali in namestili že več kot 250.
Ciljne skupine – vedno prava rešitev.
Logistika blaga je po vsem svetu osrednja naloga na skoraj vseh gospodarskih področjih. Prepeljane količine blaga so pri tem gromozanske. Tekoče, pastozne, praškaste ali trdne snovi. Rezervoarji, cisterne, sodi in posode vseh vrst so napolnjene z njimi za namene skladiščenja, pretovarjanja ali prevoza. Kärcher dobavlja naprave za čiščenje za podjetja vseh velikosti, iz vseh panog in za posode vseh vrst.
Kemična industrija in trgovina
Zdravila/farmacevtski izdelki, laki in barvila, kovine, les, mineralna olja, umetne mase, lepila, gradbeni materiali, beton.
Prevoz in logistika
Prevozniki, podjetja s storitvami skladiščenja in komisioniranja, prevozi s silosi, prevozi kosovnega in razsutega blaga, prevozi betona, cementa, asfalta in odpadkov ter posebni prevozi.
Prehrambna industrija
Mlekarne in pivovarne, proizvajalci surovin, proizvajalci olj in maščob, glukoze in škroba, čokolade, sladkorja, beljakovin in prehranskih dopolnil, napitkov in sokov, končanih živilskih izdelkov in krme.
Vrste kontaminacije:
- Tekoči izdelki (kot so živila, olja, kemikalije)
- blago v razsutem stanju
- plini
Čistilna sredstva
- Voda, vodne raztopine (alkalne, kisle)
- voda za osmozo
- lugi, kisline, topila
Rešitve po meri – od modularnih do rešitev na ključ.
Sistemi za čiščenje posod Kärcher so modularne sistemske rešitve, ki so po meri stranke prilagojene zadevni vrsti kontaminacije in pogostosti čiščenja. Prvi korak k optimalno načrtovanem sistemu je analiza potreb, ki se osredotoča na kakovost, obratovalno varnost in gospodarnost. Inženiring – izdelano v Nemčiji.
Zamisel, načrtovanje, začetek obratovanja
Naloge, ki jih mora opraviti Kärcher, so tako raznolike kot podjetja, za katere razvijamo optimalne rešitve. Spremljali vas bomo od zamisli prek načrtovanja in skozi fazo gradnje do začetka in neprekinjenega obratovanja sistema.
Odločilnega pomena za zaupanje naših strank so številni realizirani projekti na vseh področjih čiščenja notranjosti posod, ki si jih lahko zamislite. Seveda pa ste s podjetjem Kärcher kot partnerjem pridobili globalno tehnološko vodilno podjetje na področju visokotlačnega čiščenja. Podjetja iz različnih panog po vsem svetu so že izkoristila našo usposobljenost za razvijanje rešitev.
V skladu s standardi, na ključ in učinkovit
Večina naših strank želi celovito rešitev, torej sistem na ključ. Zato poleg sodobne, preizkušene in zmogljive sistemske tehnike nudimo tudi pridobitev obratovalnih dovoljenj v skladu z veljavnimi standardi. Na primer v obliki protieksplozijske zaščite v skladu s standardom ATEX 94/9 ali za tehnologije odpadnih voda in izpušnih plinov v skladu z zveznim Zakonom o nadzoru emisij (BImSchG).
Kärcher dobavlja vse pripadajoče sisteme, kot so sistemi za proizvodnjo tople in vroče vode, sušenje, zaščito pred padcem ter čiščenje izpušnih plinov in odpadnih voda.
Želje po znižanju stroškov energije in izpustov CO2 uresničujemo z inovativnimi in postopkovnimi tehnologijami, preskušenimi v praksi, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje. Posebna čistila Kärcher za čiščenje posod dodatno podpirajo optimizacijo rezultatov čiščenja, gospodarnost in varstvo okolja.
„Plug & Play“ – izpopolnjen koncept zabojnikov.
Koncepti zabojnikov Kärcher so mnogokrat preizkušene celovite rešitve na ključ. Posebnost zasnove je povsem integrirana zgradba zabojnikov. Nudi prostorsko neodvisnost in obenem bistveno manjši vložek ob namestitvi in vrhunski mobilnosti – po vsem svetu. Takojšnja pripravljenost na uporabo po postavitvi zabojnika. Naprave za čiščenje Kärcher v zabojniku je mogoče kadar koli modularno razširiti. V ta namen so vsi sistemi predhodno na nameščeni po načelu „Plug & Play“.
Učinkovite rešitve
Koncepti zabojnikov Kärcher so se izkazali: Vse potrebne priključke za elektriko in cevne povezave najdete na optimalno dostopnih mestih na steni posode.
Komponente od vstopnega do višjega razreda
Stacionarne visokotlačne komponente z vročo vodo za notranje in zunanje čiščenje posod in rezervoarjev so se izkazale že neštetokrat. Zaradi raznolike dodatne opreme pa so primerne za vsakršno uporabo.
Prednosti koncepta TSC:
- Zmanjšan vložek pri namestitvi
- Visoka varnost načrtovanja in stroškovna varnost
- Vrhunska prilagodljivost in mobilnost
- Modularna zgradba s preverjenimi posameznimi komponentami