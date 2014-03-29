Čiščenje posod

Zamisel, načrtovanje, začetek obratovanja

Naloge, ki jih mora opraviti Kärcher, so tako raznolike kot podjetja, za katere razvijamo optimalne rešitve. Spremljali vas bomo od zamisli prek načrtovanja in skozi fazo gradnje do začetka in neprekinjenega obratovanja sistema.

Odločilnega pomena za zaupanje naših strank so številni realizirani projekti na vseh področjih čiščenja notranjosti posod, ki si jih lahko zamislite. Seveda pa ste s podjetjem Kärcher kot partnerjem pridobili globalno tehnološko vodilno podjetje na področju visokotlačnega čiščenja. Podjetja iz različnih panog po vsem svetu so že izkoristila našo usposobljenost za razvijanje rešitev.