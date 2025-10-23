Ohranjanje čistoče zunaj

Ne brez mojega Kärcherja: ne glede na to, kje ste, nikoli vam ni treba brez moči čistilnih rešitev Kärcher. Ko ste zunaj, modeli OC 3 na baterije z rezervoarjem za vodo zagotavljajo nizek tlak, ki je idealen za hitro čiščenje čevljev, otroških vozičkov, koles ali celo psov. Z našimi srednjetlačnimi čistilniki lahko potrebno vodo črpate bodisi iz pipe ali preko sesalne cevi iz alternativnih virov, kot je sod za vodo. Ena baterija zdaj zagotavlja vso prilagodljivost in moč, potrebno za obnovitev WOW faktorja skoraj povsod. Mobilno čiščenje, kot se spodobi.