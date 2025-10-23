Mobilno čiščenje

Zakaj bi nosili umazanijo naokoli, če pa lahko v trenutku poustvariš WOW učinek? Mobilno čiščenje pomeni lahke, kompaktne srednje- in nizkotlačne mobilne čistilnike, ki vam omogočajo, da hitreje in nežneje očistite kolesa, pohištvo za kampiranje, otroške vozičke, vozičke, pohodne čevlje, pse in še marsikaj, ne da bi se morali zanašati na priključke za elektriko in vodo. Sredi ničesar ali preprosto hitro čiščenje doma. Zahvaljujoč zmogljivim litij-ionskim baterijam in rezervoarju za vodo ali sesalni cevi je mogoče vse znova očistiti tam, kjer je pogosto najbolj smiselno: na kraju samem.

Naše rešitve za mobilno čiščenje

Kateri je pravi?

Ohranjanje čistoče zunaj

Ne brez mojega Kärcherja: ne glede na to, kje ste, nikoli vam ni treba brez moči čistilnih rešitev Kärcher. Ko ste zunaj, modeli OC 3 na baterije z rezervoarjem za vodo zagotavljajo nizek tlak, ki je idealen za hitro čiščenje čevljev, otroških vozičkov, koles ali celo psov. Z našimi srednjetlačnimi čistilniki lahko potrebno vodo črpate bodisi iz pipe ali preko sesalne cevi iz alternativnih virov, kot je sod za vodo. Ena baterija zdaj zagotavlja vso prilagodljivost in moč, potrebno za obnovitev WOW faktorja skoraj povsod. Mobilno čiščenje, kot se spodobi.

OC 6-18 Premium

Čisto. Povsod. Kadarkoli.

Nikjer na vidiku ni vtičnice ali pipe, a kolesa ali vrtno pohištvo potrebujejo hiter pregled, da jim povrnete WOW izgled? S srednjetlačnimi čistilniki OC 6-18 Premium Battery Set je to zelo enostavno.

Mobilni čistilnik

Z zmogljivo izmenljivo baterijo 18 V Kärcher Battery Power in 12-litrskim vozičkom za vodo ima vse, kar potrebuje za učinkovito čiščenje s srednjim pritiskom. Zahvaljujoč zelo pametnemu priključku cevi lahko vodo črpate iz pipe doma ali celo iz alternativnih vodnih virov z opcijsko dobavljivo sesalno cevjo.

KHB 6 Battery

Čiščenje brez kabla

Naj gre za majhno površino okoli hiše, vrtno pohištvo, kolo ali pasjo uto, ki jo je treba očistiti, potrebujete srednjetlačne čistilnike iz naše serije KHB in vrtno cev.

Moč ročnega čiščenja

Ti kompaktni in lahki snopi energije z 18 V izmenljivo baterijo ne potrebujejo niti električnega priključka niti enote naprave. Preprosto jih dvignite, pritrdite cev in popolnoma uravnotežen ravni curek z natančno umerjenim srednjim tlakom začne delovati po svoje. Delo je opravljeno v trenutku!

OC 3 Foldable

WOW na poti

Modeli mobilnih zunanjih čistilnikov na baterijski pogon zagotavljajo nizek pritisk za nežno čiščenje čevljev, otroških vozičkov, koles in celo psov. Idealen za na pot, z rezervoarjem za vodo in celo vrsto dodatkov, kot sta stožčasta šoba ali sesalna cev. In seveda zmogljiva litij-ionska baterija.

Sproščena moč čiščenja

Majhna velikost, odlična učinkovitost čiščenja: z zložljivim nizkotlačnim čistilnikom OC 3 umazanije ni več treba vleči povsod naokrog – WOW faktor lahko umazanim predmetom povrnete na kraju samem. Mobilno čiščenje, ki je res mobilno. Z razširjenim prilagodljivim rezervoarjem postane kompaktni nizkotlačni čistilnik v veliko pomoč, ko gre za hitro čiščenje opreme za kampiranje, koles, hišnih ljubljenčkov in še veliko več. S prostornino do 8 litrov, zmogljivo litij-ionsko baterijo in širokim naborom dodatkov je mogoče hitro vzpostaviti red tudi v naravi.

Pressure washers

Naši visokotlačni čistilniki

Včasih je potreben malo večji pritisk – visok pritisk. Od kompaktne naprave za občasno uporabo do zmogljivega visokotlačnega čistilnika s podporo za aplikacije, ki olajša celo težko delo pri čiščenju velikih površin ali velikih predmetov, zagotovo imamo idealno rešitev.

Visokotlačni čistilniki

DODATKI

 

Z našimi srednjetlačnimi in nizkotlačnimi čistilniki bodo predmeti v hipu spet izgledali ODLIČNO, tudi na potovanju in daleč od električnih vtičnic. Še lažje je z dodatki, ki so namenjeni čiščenju na poti, s katerimi lahko delo opravite še bolj lahkotno in učinkovito.

Baterijske platforme Kärcher Battery Power

Devices from the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Izvedite več o napravah iz platforme baterij 18 V Kärcher Battery Power.

Vse nizkotlačne in srednjetlačne naprave za čiščenje na poti so del 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Power. Odkrijte celotno paleto različnih izdelkov in si oglejte, katere druge naprave lahko uporabljajo 18 V baterijo, nameščeno v nizkotlačnih in srednjetlačnih napravah Kärcher.

