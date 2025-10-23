Mobilno čiščenje
Zakaj bi nosili umazanijo naokoli, če pa lahko v trenutku poustvariš WOW učinek? Mobilno čiščenje pomeni lahke, kompaktne srednje- in nizkotlačne mobilne čistilnike, ki vam omogočajo, da hitreje in nežneje očistite kolesa, pohištvo za kampiranje, otroške vozičke, vozičke, pohodne čevlje, pse in še marsikaj, ne da bi se morali zanašati na priključke za elektriko in vodo. Sredi ničesar ali preprosto hitro čiščenje doma. Zahvaljujoč zmogljivim litij-ionskim baterijam in rezervoarju za vodo ali sesalni cevi je mogoče vse znova očistiti tam, kjer je pogosto najbolj smiselno: na kraju samem.
Ohranjanje čistoče zunaj
Ne brez mojega Kärcherja: ne glede na to, kje ste, nikoli vam ni treba brez moči čistilnih rešitev Kärcher. Ko ste zunaj, modeli OC 3 na baterije z rezervoarjem za vodo zagotavljajo nizek tlak, ki je idealen za hitro čiščenje čevljev, otroških vozičkov, koles ali celo psov. Z našimi srednjetlačnimi čistilniki lahko potrebno vodo črpate bodisi iz pipe ali preko sesalne cevi iz alternativnih virov, kot je sod za vodo. Ena baterija zdaj zagotavlja vso prilagodljivost in moč, potrebno za obnovitev WOW faktorja skoraj povsod. Mobilno čiščenje, kot se spodobi.
OC 6-18 Premium
Čisto. Povsod. Kadarkoli.
Nikjer na vidiku ni vtičnice ali pipe, a kolesa ali vrtno pohištvo potrebujejo hiter pregled, da jim povrnete WOW izgled? S srednjetlačnimi čistilniki OC 6-18 Premium Battery Set je to zelo enostavno.
KHB 6 Battery
Čiščenje brez kabla
Naj gre za majhno površino okoli hiše, vrtno pohištvo, kolo ali pasjo uto, ki jo je treba očistiti, potrebujete srednjetlačne čistilnike iz naše serije KHB in vrtno cev.
OC 3 Foldable
WOW na poti
Modeli mobilnih zunanjih čistilnikov na baterijski pogon zagotavljajo nizek pritisk za nežno čiščenje čevljev, otroških vozičkov, koles in celo psov. Idealen za na pot, z rezervoarjem za vodo in celo vrsto dodatkov, kot sta stožčasta šoba ali sesalna cev. In seveda zmogljiva litij-ionska baterija.
Naši visokotlačni čistilniki
Včasih je potreben malo večji pritisk – visok pritisk. Od kompaktne naprave za občasno uporabo do zmogljivega visokotlačnega čistilnika s podporo za aplikacije, ki olajša celo težko delo pri čiščenju velikih površin ali velikih predmetov, zagotovo imamo idealno rešitev.
Z našimi srednjetlačnimi in nizkotlačnimi čistilniki bodo predmeti v hipu spet izgledali ODLIČNO, tudi na potovanju in daleč od električnih vtičnic. Še lažje je z dodatki, ki so namenjeni čiščenju na poti, s katerimi lahko delo opravite še bolj lahkotno in učinkovito.
Baterijske platforme Kärcher Battery Power
Izvedite več o napravah iz platforme baterij 18 V Kärcher Battery Power.
Vse nizkotlačne in srednjetlačne naprave za čiščenje na poti so del 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Power. Odkrijte celotno paleto različnih izdelkov in si oglejte, katere druge naprave lahko uporabljajo 18 V baterijo, nameščeno v nizkotlačnih in srednjetlačnih napravah Kärcher.