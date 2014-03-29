Čiščenje s suhim ledom

Kako pomembna je kakovost suhega ledu?

Izkušnje so pokazale, da je čiščenje lahko bistveno hitrejše in učinkovitejše s sveže pripravljenimi zrnci suhega ledu. Zato je pri peskanju s suhim ledom ključnega pomena, da vedno uporabljate čim bolj svež suhi led.

Več dni star suhi led ni več tako zgoščen, s čimer se zmanjša njegova učinkovitost čiščenja. Zato boste za čiščenje določene površine potrebovali več suhega ledu. Poleg tega suhi led nenehno prehaja v plinasto agregatno stanje. To pomeni, da bo od začetnih 100 kg zrnc suhega ledu po enem dnevu ostalo samo še pribl. 92 kg.