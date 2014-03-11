Brezžične električne metle
Vrhunska zmogljivost v eni napravi: brezžična električna metla je hitrejša od sesalnika in bolj priročna kot metla. To pomeni, da lahko preprosto očistite umazanijo in prah s tal – brez nadležnega kabla ali napornega sklanjanja.
Hitrejše pri roki kot sesalnik
Le kdo se še ni soočil s takšnimi situacijami: komaj ste končali s sesanjem in že so na tleh spet drobtine. Brezžična električna metla Kärcher je idealen vsakodnevni spremljevalec za čiščenje tu in tam – ne da bi morali iti po sesalnik.
Brezžična električna metla je odlična za vsakodnevno čiščenje. Je majhna, mobilna in enostavna za uporabo – in jo je mogoče uporabljati po celem domu. Zahvaljujoč kompaktni obliki in moderni brezžični zasnovi lahko električno metlo shranite na prostorsko varčen način in je vedno pripravljena za uporabo.
Ena naprava, veliko možnosti uporabe
Ostanki hrane na tleh? Umazana preproga? Električna metla je prava vsestranska naprava in se lahko uporablja na vseh trdih tleh, kot so laminat in ploščice ter preproge. Njena zmogljivost govori sama zase: umazanija se popolnoma odstrani, ne da bi jo potisnili naokoli, in enako velja za preproge z višino dlake do 10 milimetrov. Krtača prodre globoko v vlakna in tako čisti zanesljivo in učinkovito.
Močna zmogljivost v najmanjšem prostoru
Inovativni sistem prilagodljivega čiščenja brezžične električne metle Kärcher zagotavlja prvovrstne rezultate čiščenja: fleksibilen premični pometalni rob, optimalno vodenje umazanije in posebna čistilna krtača varno prenašajo umazanijo v zabojnik za odpadke, ne da bi pustili ostanke ali razpršili prah.
Vedno pripravljena na naslednje delo
Brezžična električna metla KB 5 navduši s svojo litij-ionsko baterijo in časom delovanja baterije do 30 minut na trdih tleh. To pomeni, da lahko tla pometete v trenutku – z optimalno svobodo gibanja in brez nadležnega kabla ali iskanja električne vtičnice.
Lahka in ergonomska
Enostavno čiščenje: s priročno in zelo lahko brezžično električno metlo lahko ohranite svojo hišo brezhibno in hkrati zaščitite svoj hrbet.
Kos vsem izzivom
Električna metla zlahka doseže tudi težko dostopna mesta, na primer pod predalnikom ali kavčem.
Izjemno prilagodljiva
Zahvaljujoč okretnemu dvojnemu zglobu električne metle se je mogoče zlahka izogniti tudi predmetom, kot so noge stolov.
Vogali in robovi
Popolna čistoča po celotni površini: brezžična električna metla Kärcher pometa do skrajnega zunanjega roba.
Priročen začetek
Brezžična električna metla se samodejno zažene takoj, ko premaknete ročaj nazaj.
Parkirni položaj
Brezžična električna metla je zaradi svoje kompaktne zasnove vedno pri roki in je tudi prostostoječa – kar pomeni, da si lahko kadar koli oddahnete.
Čiščenje in nega
-
Hitra odstranitev krtače in posode za smeti
-
Enostavno praznjenje brez stika z umazanijo
-
Enostavno čiščenje univerzalne krtače
Umazanija, stran!
Življenje s hišnim ljubljenčkom pomeni tudi, da se umazanija hitreje širi po domu – tudi ko ste pravkar pometli in očistili. Majhne drobtine in dlake hišnih ljubljenčkov so še posebej trdovratne v preprogah in predpražnikih. Tradicionalna metla tukaj ne pomaga. Kaj vam lahko priskoči na pomoč? Brezžična električna metla Kärcher. Z njo lahko hitro in učinkovito očistite umazane površine ter brez napora odstranite mačji pesek, pasjo hrano in dlake hišnih ljubljenčkov.