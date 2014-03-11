Brezžične električne metle

Hitrejše pri roki kot sesalnik

Le kdo se še ni soočil s takšnimi situacijami: komaj ste končali s sesanjem in že so na tleh spet drobtine. Brezžična električna metla Kärcher je idealen vsakodnevni spremljevalec za čiščenje tu in tam – ne da bi morali iti po sesalnik.

Brezžična električna metla je odlična za vsakodnevno čiščenje. Je majhna, mobilna in enostavna za uporabo – in jo je mogoče uporabljati po celem domu. Zahvaljujoč kompaktni obliki in moderni brezžični zasnovi lahko električno metlo shranite na prostorsko varčen način in je vedno pripravljena za uporabo.