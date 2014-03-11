Črpalke

Če želite svojo hišo ali vrt oskrbeti z vodo iz alternativnih virov ali hitro in zlahka prečrpati neželeno vodo, vam Kärcher nudi črpalke za vse zahteve in področja uporabe. Kärcherjeve tlačne črpalke deževnico ali izvirsko vodo iz soda, cisterne ali studenca z dovolj tlaka prečrpajo tja, kjer je potrebna. Tako bosta zalivanje vrta ter oskrba hiše z vodo za stranišče in pralni stroj odgovorna do naravnih virov in varčna. Po drugi strani pa črpalke za odvodnjavanje odstranijo neželeno ali nepotrebno vodo: Zmogljive in odporne črpalke vam bodo hitro in zanesljivo pomagale pri sušenju pred spomladanskim čiščenjem bazena ali po poplavi v kleti.