Črpalke

Če želite svojo hišo ali vrt oskrbeti z vodo iz alternativnih virov ali hitro in zlahka prečrpati neželeno vodo, vam Kärcher nudi črpalke za vse zahteve in področja uporabe. Kärcherjeve tlačne črpalke deževnico ali izvirsko vodo iz soda, cisterne ali studenca z dovolj tlaka prečrpajo tja, kjer je potrebna. Tako bosta zalivanje vrta ter oskrba hiše z vodo za stranišče in pralni stroj odgovorna do naravnih virov in varčna. Po drugi strani pa črpalke za odvodnjavanje odstranijo neželeno ali nepotrebno vodo: Zmogljive in odporne črpalke vam bodo hitro in zanesljivo pomagale pri sušenju pred spomladanskim čiščenjem bazena ali po poplavi v kleti.

Kärcher Potopne črpalke

Potopne črpalke

S Kärcherjevimi potopnimi črpalkami lahko hitro in enostavno izčrpate, črpate in prečrpate tako čisto kot tudi umazano vodo.

Kärcher Namakalne črpalke

Namakalne črpalke

Vsestranska uporaba v hiši in na vrtu. Črpalke uporabite za zalivanje ali tudi za oskrbo pralnega stroja in stranišča s porabno vodo.

Pregled uporabe izdelkov za vrt 2014

Pregled uporabe

Seznanite se s številnimi možnostmi uporabe naših črpalk.

 

Podaljšanje garancije

Tukaj lahko podaljšate garancijo izdelkov BP Garden in BP Home&Garden na 5 let!

 

Podaljšanje garancije za črpalke

