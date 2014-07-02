Namakalne črpalke
Vrtne črpalke Kärcher so popolne za poceni zalivanje vašega vrta. Namesto uporabe pitne vode, ki postaja vse dražja, vrtne črpalke serije BP Garden omogočajo uporabo vode iz vodnjakov, podtalnice ali deževnice. Za oskrbo z vodo v vašem domu ne iščite dlje od naše serije črpalk za dom, BP Home, in naših črpalk za dom in vrt, BP Home & Garden. Za splakovanje stranišča in oskrbo pralnega stroja lahko uporabijo predelano vodo. Naša črpalka za sode BP Barrel, črpalka za cisterne BP Cistern in črpalka za globoke vodnjake BP Deep Well so idealne za uporabo neposredno v vodi.
Vrste črpalk za zalivanje
Vse naše črpalke navdušujejo zaradi velikega pretoka z energetsko učinkovito porabo, učinkovitimi varnostnimi ukrepi in uporabniku prijaznim upravljanjem. Opremljeni s filtri so primerni celo za umazano vodo in imajo zaščito pred suhim tekom, prenapetostjo in pregrevanjem, odvisno od uporabe. Črpalke za dom in vrt lahko vklopite in izklopite s priročnim nožnim stikalom, črpalke za cisterne in globoke vodnjake pa enostavno vklopite in izklopite v stoječem položaju.
Črpalke za dom in vrt
Ne glede na to, ali gre za zalivanje vrta ali dovajanje vode v pralni stroj ali stranišče – dolgotrajne, tihe in inteligentne hišne in vrtne črpalke iz serije BP Home & Garden nudijo dodatno udobje, saj se samodejno vklopijo in izklopijo, ko je voda potrebna. Imenujejo se tudi elektronske črpalke za dvig tlaka. Večstopenjske črpalke ponujajo fantastično zmogljivost, učinkovitost in tiho delovanje, odvisno od zahtev. Pri enakem pretoku potrebujejo nižjo moč motorja kot običajne črpalke – s približno 30-odstotnim prihrankom energije. Poleg tega stalen delovni tlak črpalk zagotavlja zanesljivo zalivanje vrta.
Vrtne črpalke
Kärcherjeve zmogljive črpalke BP Garden so idealne za dovajanje vode iz alternativnih vodnih virov, kot so cisterne ali rezervoarji za vodo. Praktično nožno stikalo zagotavlja dodatno udobje. Te vrtne črpalke se ponašajo z izjemno močjo, kar omogoča na primer priklop škropilnikov na vrtu.
Domače črpalke
Z dokazano Kärcherjevo kakovostjo naše visokozmogljive hišne črpalke v seriji BP Home povsem samodejno dovajajo vodo iz alternativnih virov, kot so vodnjaki in cisterne, s čimer zagotavljajo poceni predelano vodo za domačo uporabo v pralnih strojih, za splakovanje stranišč in za druge namene. Kar je izjemno praktično, je način, kako se hišne črpalke po potrebi samodejno vklapljajo in izklapljajo in imajo vgrajeno posodo za kompenzacijo tlaka.
Črpalke za sode
Zahvaljujoč vodni črpalki BP Barrel z integriranim stikalom za vklop/izklop na objemki za pritrditev soda je mogoče vrtove priročno, učinkovito in stroškovno učinkovito zalivati z deževnico. Prednosti so očitne: nič več dvigovanja težkih zalivalnikov. Brez nepotrebno visokih računov za vodo. Pri modelu, ki deluje na baterije, vtičnica sploh ni potrebna.
Črpalke za cisterne in globoke vodnjake
Do vodnih virov, kot so cisterne, globoki vodnjaki in rezervoarji za vodo, lahko dostopate zahvaljujoč dolgotrajnim črpalkam za globoke vodnjake iz nerjavečega jekla v seriji BP Deep Well. Črpalke so nameščene neposredno v vodi in zaščitene s predfiltrom. Zaradi kompaktnih dimenzij in visokega delovnega tlaka, doseženega s pomočjo večstopenjske hidravlike, so črpalke idealna rešitev za ozke, globoke vrtine. Črpalke, opremljene s tlačnim stikalom, vključno s pretokovno zaščito in izredno dolgim napajalnim kablom, se lahko uporabljajo tudi za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu.
Črpalka BP Cistern je zasnovana za uporabo v cisternah, sodih ali širokih vodnjakih na vrtu. Uporablja se predvsem za zalivanje vrta.
Baterijska črpalka za sod
Priročno in ekonomično zalivanje: prilagodljiva baterijska črpalka za sod omogoča preprosto uporabo zbrane deževnice, poleg tega ni potrebe po ločenem dovodu vode ali elektrike.
Pogosta vprašanja o črpalkah za dom in vrt
Naše črpalke za dvig tlaka imajo razpon moči motorja med 400 in 1150 W. Toda katero vrtno črpalko bi morali kupiti? Ne glede na to, koliko naprav želite povezati v svojem domu ali na vrtu, ima Kärcher popoln model za vsako zahtevo. Tukaj lahko najdete odgovore naših strokovnjakov Kärcher.
Dodatki
Ne glede na to, ali gre za sesalno ali tlačno stran, s pravo kombinacijo visokokakovostnih Kärcherjevih dodatkov lahko naše črpalke začnete uporabljati hitro, enostavno in varno. Načelo radialnega tesnjenja dodatkov PerfectConnect pomeni, da jih je mogoče izjemno enostavno sestaviti in nudijo zelo zanesljivo tesnjenje, da se zagotovi nemoteno delovanje.
Vsestranske in varne
Sesalne cevi BP lahko dovajajo vodo od koder koli – iz PE cevi ali naravnost iz "odprtih vodnih virov", kot so na primer vodne posode.
Enostavna povezava
Z uporabo adapterjev in priključkov Kärcher lahko varno in brez težav spojite cevi in črpalke.
Optimalna zaščita
Filtri ščitijo črpalke pred umazanijo in blokadami, hkrati pa zagotavljajo neovirano delovanje. Kärcher nudi pravi filter za vsako uporabo.
Odlično opremljene
Pravilna dodatna oprema, od zaščite pred suhim tekom do elektronskega tlačnega stikala, zagotavlja udobno in varno delovanje.
Ustrezne dodatke za vašo črpalko najdete na strani izdelka.
Izračun zmogljivosti črpalke
Izbira prave črpalke:
1. Narišite ustrezno krivuljo delovanja za uporabljeno cev (1/2" ali 3/4") na diagram s krivuljami črpalke. Začnite z želeno višino vašega področja uporabe (v primeru diagrama: 5 m).
2. Določite podatke o porabi (v našem primeru: 1.000 l/h pri 2 barih). Za določitev delovne točke vašega delovnega procesa najprej določite začetno točko za vrednost porabe na funkcijski krivulji uporabljene cevi (glejte začetne točke v primeru).
3. Zdaj pretvorite obratovalni tlak delovnega procesa v dovodno višino (1 bar = 10 m). Dodajte višino svoji začetni točki in narišite nastalo delovno točko.
Krivulja črpalke nad delovno točko vam kaže idealno črpalko za vašo uporabo. V našem primeru je BP 3 Home & Garden idealen za uporabo cevi 3/4" in BP 5 Home & Garden je idealen za uporabo cevi 1/2". Za večjo rezervo moči vedno izberite naslednjo največjo črpalko.
Vsak uporabnik/vsaka aplikacija zahteva posebno delovno točko. Za izračun naslednjih primerov orientacije (podatki se razlikujejo glede na višino, premer cevi/cevi):
Škropilniki: pribl. 1.000 l/h pri 2 barih (dostavna višina 20 m)
Šoba: pribl. 750 l/h pri 2 barih (dostavna višina 20 m)
Splakovanje stranišča: pribl. 400 l/h pri najmanjšem tlaku 0,5 bara (bolje: 1 bar [10 m višine)
Pralni stroj: pribl. 800 l/h pri najmanjšem tlaku 0,5 bara (bolje: 1 bar [10 m višine)
