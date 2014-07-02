Namakalne črpalke

Črpalke za cisterne in globoke vodnjake

Do vodnih virov, kot so cisterne, globoki vodnjaki in rezervoarji za vodo, lahko dostopate zahvaljujoč dolgotrajnim črpalkam za globoke vodnjake iz nerjavečega jekla v seriji BP Deep Well. Črpalke so nameščene neposredno v vodi in zaščitene s predfiltrom. Zaradi kompaktnih dimenzij in visokega delovnega tlaka, doseženega s pomočjo večstopenjske hidravlike, so črpalke idealna rešitev za ozke, globoke vrtine. Črpalke, opremljene s tlačnim stikalom, vključno s pretokovno zaščito in izredno dolgim ​​napajalnim kablom, se lahko uporabljajo tudi za oskrbo s sanitarno vodo v gospodinjstvu.

Črpalka BP Cistern je zasnovana za uporabo v cisternah, sodih ali širokih vodnjakih na vrtu. Uporablja se predvsem za zalivanje vrta.