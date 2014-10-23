Čistilna in negovalna sredstva Home & Garden
Do čistoče z ustreznimi sredstvi. Skupaj s posebnimi čistili, namenjenimi specifičnim nalogam, so čistilni aparati Kärcher lahko kar najbolj učinkoviti. Naša ponudba zato obsega širok izbor sredstev za čiščenje v hiši in na vrtu.
Spoznajte naš obsežni program čistilnih in negovalnih sredstev
Popoln komplet: Kärcherjeva čistilna in negovalna sredstva.
Pri razvoju, izbiri surovin in proizvodnji čistilnih ter negovalnih sredstev, Kärcher že več kot 30 let namenja veliko pozornosti varovanju okolja in varčevanju z naravnimi viri. Čistila so povsem usklajena z določenimi napravami, zato ne zagotavljajo samo optimalnih rezultatov pri čiščenju, ampak poskrbijo tudi za prihranek vode, časa in energije. Samoumevno je, da so vsa biološko dobro razgradljiva. Pri novem univerzalnem čistilu eco!logic pa je šel Kärcher še korak dlje: pri izdelavi so uporabljeni izključno tenzidi na osnovi 100-odstotno obnovljivih surovin, plastenka pa je iz več kot 96-odstotnega deleža umetne mase, ki je izdelana na rastlinski osnovi. Vse to pomeni dodatno prednost na področju varstva okolja.
Čiščenje z WOW faktorjem
Nova Kärcher čistilna sredstva za čiščenje in vzdrževanje vozil
Sveže očiščen avto se zdi boljši za vožnjo. To je zato, ker izgleda kot nov in lepo diši. Zaradi umazanije je namreč vozilo videti slabo, dolgoročno pa povzroča tudi škodo. Preizkušeni Kärcherjevi detergenti in negovalna sredstva zagotavljajo bleščeč videz in dolgotrajno nego.
Trajnostna čistilna sredstva
Danes morajo čistilna sredstva izpolnjevati številne zahteve. Ekološko trajnostne procesne rešitve postajajo vse pomembnejše. Kärcher se s tem izzivom sooča v novih kemijskih in testnih laboratorijih na lokaciji v Winnendnu.
Profesionalna čistila in negovalna sredstva
Hitro in učinkovitejše čiščenje z manjšo porabo energije in manjšim onesnaženjem odpadne vode iz ostankov mineralnega olja: uporaba Kärcherjevih profesionalnih čistilnih in negovalnih sredstev ima številne prednosti.