Čistilna in negovalna sredstva Home & Garden

Popoln komplet: Kärcherjeva čistilna in negovalna sredstva.

Pri razvoju, izbiri surovin in proizvodnji čistilnih ter negovalnih sredstev, Kärcher že več kot 30 let namenja veliko pozornosti varovanju okolja in varčevanju z naravnimi viri. Čistila so povsem usklajena z določenimi napravami, zato ne zagotavljajo samo optimalnih rezultatov pri čiščenju, ampak poskrbijo tudi za prihranek vode, časa in energije. Samoumevno je, da so vsa biološko dobro razgradljiva. Pri novem univerzalnem čistilu eco!logic pa je šel Kärcher še korak dlje: pri izdelavi so uporabljeni izključno tenzidi na osnovi 100-odstotno obnovljivih surovin, plastenka pa je iz več kot 96-odstotnega deleža umetne mase, ki je izdelana na rastlinski osnovi. Vse to pomeni dodatno prednost na področju varstva okolja.