Vrtno orodje
Ne glede na to, ali gre za vzdrževanje trate, žive meje, dreves ali odstranjevanje plevela in listja. Z vrtnim orodjem Kärcher postanejo vrtovi še lepši. In zahvaljujoč baterijskemu delovanju brez hrupa ali motečih kablov.
Baterijske kosilnice
Okretne 18-voltne vrtne kosilnice so zelo primerne za majhne do srednje velike zelenice. Za košnjo večjih travnatih površin pa so idealna izbira močne 36-voltne vrtne kosilnice.
Baterijske kosilnice z nitjo
Kärcherjeve baterijske kosilnice z nitjo poskrbijo za natančno pokošene vogale in vzoren videz robov zelenice. Kärcherjeva ponudba, ki vsebuje vse od lahkih do zelo zmogljivih kosilnic, izpolni vsa pričakovanja.
Baterijski obrezovalniki žive meje
Idealno za oblikovanje in rezanje žive meje in grmovja. Z baterijskim pogonom deluje posebno tiho, je priročna in nima motečega kabla.
Baterijske škarje za travo in grmičevje
Baterijske škarje za travo zelo poenostavijo prirezovanje trave ob robovih zelenice. Z enostavno menjavo rezila pa se naprava spremeni v škarje za natančno oblikovanje grmičevja.
Baterijski odstranjevalniki plevela
Baterijskemu odstranjevalniku plevela ni dorasel noben plevel. Omogoča preprosto površinsko odstranjevanje suhega mahu in plevela, brez bolečin v hrbtu.
Baterijski puhalniki in sesalniki listja
Gospodarji jesenskih vrtov. Kärcherjevi baterijski puhalniki in sesalniki listja bliskovito hitro očistijo poti in vrtove.
Baterijske verižne žage
S preprostim napenjanjem verige, samodejnim mazanjem verige in velikimi zmogljivostmi rezanja, dosegajo Kärcherjeve baterijske verižne žage odlične rezultate in so udobne za upravljanje.
Baterijske škarje za veje in žaga za obrezovanje
Enostavno vzdrževanje dreves tudi v primeru težko dostopnih vej. Ni problema za Kärcher baterijske škarje za veje in žago za obrezovanje.
WOW IZGLED VAŠEGA VRTA
Ti si vladar svojega kraljestva, osvajalec divjine. Kraljuješ nad svojim vrtom in s pomočjo zmogljivih Kärcher baterijskih vrtnih orodij lahko svojemu vrtu prineseš nov sijaj: naj bo to nega trate, žive meje, dreves ali odstranjevanje listja in plevela – povrnite WOW izgled s Kärcherjem.