Baterijske škarje za veje in žaga za obrezovanje

Režite in žagajte veje brez truda.

Rezanje vej in vejic je zdaj lažje kot kadar koli prej: z baterijskimi škarjami za drevesa Kärcher in baterijsko žago za obrezovanje, je mogoče hitro ukrotiti nenadzorovano rast. To zmogljivo orodje ni obremenjujoče za sklepe in ne zahteva uporabe sile za ustvarjanje novega prostora za rast in uspevanje grmovja in dreves. Ne glede na to, ali gre za grme vrtnic, razraščeno grmičevje ali mlada drevesa, ste zahvaljujoč zmogljivim izmenljivim baterijam Kärcher Battery Power vedno pripravljeni na akcijo, tudi ko ste daleč od električne vtičnice.

Person cutting branch with pruning saw

Baterijska žaga za obrezovanje

Kärcherjeva baterijska žaga za obrezovanje PGS 4-18 je zasnovana za rezanje vej do premera 80 milimetrov. Snemljiv ročaj za veje na sabljasti žagi omogoča varno in enostavno uporabo ter preprečuje zdrs orodja. Vrhunski žagin list nemške izdelave je mogoče zamenjati brez kakršnega koli orodja. S teleskopskim podaljškom, ki je na voljo kot dodatna oprema za sabljasto žago (ni vključen v obseg dobave), delo na višini do 3,5 metra še nikoli ni bilo lažje. Zaradi vsega tega je PGS 4-18 večnamensko orodje, ki združuje lastnosti vrtnega orodja in električnih orodij, kot so zajeralna žaga, sabljasta žaga in škarje za drevesa v enem izdelku.

Lastnosti žage za obrezovanje

Premium saw blade made in Germany

Vrhunski žagin list, izdelan v Nemčiji, zagotavlja optimalno rezalno zmogljivost.

Tool-free saw blade changes

Hitra in enostavna menjava žaginega lista brez dodatnega orodja.

Detachable branch grip for a secure hold

Snemljiv ročaj veje zagotavlja varen oprijem tudi pri enoročni uporabi.

Rubberised grip for maximum comfort

Gumijast oprijem zagotavlja maksimalno udobje, tudi pri daljšem delu.

Telescopic extensions for heights up to 3.5 metres

Teleskopski podaljšek, ki je na voljo kot dodatna oprema, omogoča uporabnikom delo na višini do 3,5 metra.

Baterijske škarje za veje

Rezanje vej je zdaj lažje kot kdaj koli prej: baterijske škarje za drevesa in njegovo visokokakovostno obvodno rezilo lahko uporabite za rezanje vej s premerom do 3 cm brez uporabe sile in ne da bi jih poškodovali, ne glede na to, kako težko so dosegljive. Zasnova bypass ima dve ostri rezili. Eno rezilo je zaobljeno, kar preprečuje zdrs vej in vejic. Ko so škarje zaprte, se rezili prekrivata, da ustvarita čist rez, zaradi česar je orodje primerno tudi za bolj občutljive rastline. Rezila so izdelana iz nerjavečega jekla in imajo prevleko Teflon®, ki preprečuje, da bi se nanje oprijel rastlinski sok. Kavelj za veje pod rezilom je namenjen za rezanje vej, ki so se zagozdile v drevesu.

Lastnosti baterijskih škarij za veje

Bypass blade for precise and gentle cutting

Natančni in nežni rezi z obvodnim rezilom.

Cut branches at the touch of a button, with no force required

Sila ni potrebna – rezanje vej je preprosto s pritiskom na gumb.

Rubberised grip for maximum comfort

Gumiran oprijem za največje udobje – še posebej pri daljšem delu.

TLO 2-18 telescope

Teleskopski podaljšek, ki je na voljo kot dodatna oprema, omogoča uporabnikom delo na višini do 3,5 metra.

Safe application thanks to the safety unlocking

Varna uporaba zahvaljujoč funkciji varnostnega odklepanja, ki preprečuje nenameren zagon.

Poudarki

Baterijska platforma Kärcher Battery Power

Baterijske škarje za veje TLO 18-32 in baterijska žaga za obrezovanje dreves PGS 4-18, sta iz 18 V Kärcher Battery Power-battery platforme. Odkrijte celotno paleto različnih izdelkov in si oglejte, s katerimi drugimi izdelki je združljiva vaša baterija 18 V Kärcher Battery Power.

18 V Battery Power

Vse naprave iz 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Power najdete tukaj
