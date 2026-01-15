Baterijske škarje za veje in žaga za obrezovanje
Režite in žagajte veje brez truda.
Rezanje vej in vejic je zdaj lažje kot kadar koli prej: z baterijskimi škarjami za drevesa Kärcher in baterijsko žago za obrezovanje, je mogoče hitro ukrotiti nenadzorovano rast. To zmogljivo orodje ni obremenjujoče za sklepe in ne zahteva uporabe sile za ustvarjanje novega prostora za rast in uspevanje grmovja in dreves. Ne glede na to, ali gre za grme vrtnic, razraščeno grmičevje ali mlada drevesa, ste zahvaljujoč zmogljivim izmenljivim baterijam Kärcher Battery Power vedno pripravljeni na akcijo, tudi ko ste daleč od električne vtičnice.
Baterijska žaga za obrezovanje
Kärcherjeva baterijska žaga za obrezovanje PGS 4-18 je zasnovana za rezanje vej do premera 80 milimetrov. Snemljiv ročaj za veje na sabljasti žagi omogoča varno in enostavno uporabo ter preprečuje zdrs orodja. Vrhunski žagin list nemške izdelave je mogoče zamenjati brez kakršnega koli orodja. S teleskopskim podaljškom, ki je na voljo kot dodatna oprema za sabljasto žago (ni vključen v obseg dobave), delo na višini do 3,5 metra še nikoli ni bilo lažje. Zaradi vsega tega je PGS 4-18 večnamensko orodje, ki združuje lastnosti vrtnega orodja in električnih orodij, kot so zajeralna žaga, sabljasta žaga in škarje za drevesa v enem izdelku.
Lastnosti žage za obrezovanje
Vrhunski žagin list, izdelan v Nemčiji, zagotavlja optimalno rezalno zmogljivost.
Hitra in enostavna menjava žaginega lista brez dodatnega orodja.
Snemljiv ročaj veje zagotavlja varen oprijem tudi pri enoročni uporabi.
Gumijast oprijem zagotavlja maksimalno udobje, tudi pri daljšem delu.
Teleskopski podaljšek, ki je na voljo kot dodatna oprema, omogoča uporabnikom delo na višini do 3,5 metra.
Baterijske škarje za veje
Rezanje vej je zdaj lažje kot kdaj koli prej: baterijske škarje za drevesa in njegovo visokokakovostno obvodno rezilo lahko uporabite za rezanje vej s premerom do 3 cm brez uporabe sile in ne da bi jih poškodovali, ne glede na to, kako težko so dosegljive. Zasnova bypass ima dve ostri rezili. Eno rezilo je zaobljeno, kar preprečuje zdrs vej in vejic. Ko so škarje zaprte, se rezili prekrivata, da ustvarita čist rez, zaradi česar je orodje primerno tudi za bolj občutljive rastline. Rezila so izdelana iz nerjavečega jekla in imajo prevleko Teflon®, ki preprečuje, da bi se nanje oprijel rastlinski sok. Kavelj za veje pod rezilom je namenjen za rezanje vej, ki so se zagozdile v drevesu.
Lastnosti baterijskih škarij za veje
Natančni in nežni rezi z obvodnim rezilom.
Sila ni potrebna – rezanje vej je preprosto s pritiskom na gumb.
Gumiran oprijem za največje udobje – še posebej pri daljšem delu.
Teleskopski podaljšek, ki je na voljo kot dodatna oprema, omogoča uporabnikom delo na višini do 3,5 metra.
Varna uporaba zahvaljujoč funkciji varnostnega odklepanja, ki preprečuje nenameren zagon.
Poudarki
Baterijska platforma Kärcher Battery Power
Baterijske škarje za veje TLO 18-32 in baterijska žaga za obrezovanje dreves PGS 4-18, sta iz 18 V Kärcher Battery Power-battery platforme. Odkrijte celotno paleto različnih izdelkov in si oglejte, s katerimi drugimi izdelki je združljiva vaša baterija 18 V Kärcher Battery Power.