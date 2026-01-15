Baterijske škarje za veje in žaga za obrezovanje

Rezanje vej je zdaj lažje kot kdaj koli prej: baterijske škarje za drevesa in njegovo visokokakovostno obvodno rezilo lahko uporabite za rezanje vej s premerom do 3 cm brez uporabe sile in ne da bi jih poškodovali, ne glede na to, kako težko so dosegljive. Zasnova bypass ima dve ostri rezili. Eno rezilo je zaobljeno, kar preprečuje zdrs vej in vejic. Ko so škarje zaprte, se rezili prekrivata, da ustvarita čist rez, zaradi česar je orodje primerno tudi za bolj občutljive rastline. Rezila so izdelana iz nerjavečega jekla in imajo prevleko Teflon®, ki preprečuje, da bi se nanje oprijel rastlinski sok. Kavelj za veje pod rezilom je namenjen za rezanje vej, ki so se zagozdile v drevesu.