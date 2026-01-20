Sesalniki
Kärcherjevi sesalniki združujejo visoko sesalno moč z manevriranjem in prilagodljivostjo. Ne glede na to, ali živite v enosobnem stanovanju, družinskem domu, ali imate domače živali oz. ste alergiki, ima Kärcher pravi sesalnik za vaše potrebe.
Baterijski sesalniki
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Inovativni senzor prahu
VC 7 Cordless yourMax naredi sesanje še učinkovitejše in lažje. Inovativni senzor prahu omogoča samodejno zaznavanje prahu in nadzor moči. Inteligentna nastavitev moči zagotavlja učinkovito uporabo baterije do 60 minut. Sesanje ne postane nič lažje ali bolj priročno kot to!
Svobodno čiščenje brez kabla z litij-ionsko baterijo
Baterijski sesalniki izstopajo iz množice s svojo maksimalno svobodo gibanja, visoko sesalno močjo in majhno težo. Zmogljive baterije z lahkoto očistijo površine vse do zadnjega kota. Poleg tega je zaradi raznolike ponudbe dodatne opreme baterijski sesalnik še bolj vsestranski.
Enostavna uporaba
Moč je mogoče hitro in enostavno prilagoditi za določeno uporabo. Priročen gumb za zaklepanje pomeni, da vam ni treba držati gumba za vklop pritisnjenega, medtem ko je način za povečano moč (boost) namenjen za koncentrirano čiščenje na mestih.
Aktivna talna šoba
Motorizirani valji in izjemno manevriranje omogočajo optimalno pobiranje umazanije in enostavno sesanje pod pohištvom.
Talna šoba sesalnikov VC 7 Cordless in VC 6 Cordless ima LED osvetlitev, ki osvetljuje umazanijo in zagotavlja zanesljivo sesanje.
Širok nabor možnosti uporabe
Pametne možnosti shranjevanja za različne dodatke, zaradi katerih so baterijski sesalniki še bolj vsestranski.
Praktično zasnovan sistem filtrov
Tristopenjski filtrirni sistem, ki obsega ciklon, dovod zraka in higienske filtre HEPA* (VC 7 Cordless in 6 Cordless), zagotavlja izjemno čist izpušni zrak.
Filtre je enostavno očistiti in zamenjati, kar podaljša življenjsko dobo sesalnika.
*EN 1822:1998.
Praznjenje posode za prah z enim klikom
Umazanija se enostavno in higienično izprazni s pritiskom na gumb, tako da se vam je ni treba dotikati.
Praktičen stenski nosilec
Z uporabo stenskega nosilca lahko napravo hitro in enostavno pospravite in je pripravljena za uporabo, kadar koli je to potrebno. Stenski nosilec za VC 7 yourMax in 6 Cordless ourFamily hkrati deluje tudi kot priročen polnilnik.
VC 7 Cordless yourMax
Spremenite sesanje v odlično izkušnjo čiščenja: VC 7 Cordless yourMax je impresiven z najsodobnejšo tehnologijo in obsežno opremo ter je priročen za uporabo. Inovativni senzor prahu zazna umazanijo, ustrezno prilagodi sesalno moč, kar zagotavlja učinkovito uporabo baterije do 60 minut. Zmogljiv 350-vatni motor BLDC in napetost baterije 25,2 V sta ključna, da je sesanje enostavno. Funkcija povečanja moči zagotavlja največjo moč sesanja s pritiskom na gumb. Druge prednosti vključujejo enostavno praznjenje posode za prah z enim klikom, ergonomsko zasnovo za čiščenje tudi težko dostopnih območij in LED luči na aktivni talni šobi, zaradi katerih je prah bolj viden. Čiščenje filtra ne bi moglo biti enostavnejše zaradi priloženega orodja in nadomestnega filtra. Zahvaljujoč različnim šobam, je čiščenje na kateri koli lokaciji preprosto: šoba za reže odstranjuje umazanijo iz kotičkov, šoba 2 v 1 je popoln pripomoček za čiščenje pohištva in oblazinjenja, mehka krtača pa je primerna tudi za čiščenje občutljivih površin. Druge priročne funkcije vključujejo indikator stanja baterije in stenski nosilec s funkcijo polnjenja.
VC 6 Cordless ourFamily
Čiščenje s sesalnikom VC 6 Cordless ourFamily je res preprosto in zabavno opravilo. Številne pametne funkcije vključujejo praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcijo povečane moči, ergonomsko zasnovo za čiščenje na težko dostopnih mestih in LED luči na aktivni talni šobi, ki naredijo prah bolj viden in zagotavljajo zanesljivo pobiranje umazanije.
Druge prednosti vključujejo impresiven čas delovanja baterije 50 minut, tiho delovanje, ločeno orodje za čiščenje filtra in lahko berljiv prikaz stanja baterije ter ustrezna sporočila.
VC 4 Cordless myHome
Največja svoboda gibanja se združuje z največjim udobjem: brezžični sesalnik VC 4 Cordless myHome z delovanjem do 30 minut. Njegove številne inteligentne funkcije naredijo sesanje zabavno: praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcija povečane moči, tiho delovanje, ergonomska oblika in aktivna talna šoba, ki zagotavlja zanesljivo pobiranje umazanije na trdih površinah in preprogah.
Sesalniki z vrečko
Sesalnik Kärcher VC 2
Kärcherjev kompaktni sesalnik VC 2 s posodo je kot nalašč za uporabo v stanovanjih ali manjših domovih. Sesalnik VC 2 navdušuje s številnimi priročnimi funkcijami, kot so samodejno navijanje kabla, ki omogoča hitro pospravljanje le-tega po uporabi, zložljiv ročaj za prenašanje, neskončno variabilno krmiljenje moči na napravi in predal za shranjevanje dodatkov. Model Premium vključuje v obsegu dobave tudi nastavek za nežno čiščenje parketa in ostalih trdih talnih oblog.
Tehnologija vrečke
Kärcherjevi sesalniki z vrečko so zelo higienski, saj se posesana umazanija in prah zanesljivo ujameta v vrečko. Ko je polna, jo lahko hitro odstranite iz naprave in zavržete, ne da bi prišli v stik z umazanijo ali prahom. To lastnost med drugim cenijo predvsem alergiki.
Samodejno navijanje kabla
Po uporabi lahko kabel hitro in enostavno navijete nazaj.
Zložljiv ročaj za prenašanje
Zložljiv ročaj omogoča enostavno prenašanje sesalnika, tudi po stopnicah gor in dol.
Nastavljiv nadzor moči na sesalniku
Prilagodljiva moč: sesalno moč sesalnika lahko nastavite na poljubno raven, ki ustreza vašim zahtevam.
Predal za shranjevanje dodatkov
Dodatke lahko shranite na samem sesalniku, tako da so vedno na dosegu.
Sesalniki brez vrečke
VC 3
Nov Kärcherjev sesalnik VC 3 z multiciklonsko tehnologijo je zaradi svoje kompaktne velikosti kot nalašč za stanovanja in manjše domove. Ne samo, da očisti trda tla in preproge, ampak zahvaljujoč šobi za reže in mehki krtači za prah daje odlične rezultate tudi v ozkih kotičkih in na občutljivih površinah.
Druge prednosti vključujejo higienski filter HEPA, ki zanesljivo filtrira najbolj drobno umazanijo, kot je cvetni prah ali drugi delci, ki sprožijo alergije, in praktično mesto za odlaganje. Model Premium vključuje v obsegu dobave tudi nastavek za nežno čiščenje parketa in drugih trdih talnih oblog.
Multiciklonska tehnologija
Kärcherjevi sesalniki z multiciklonsko tehnologijo ne zbirajo umazanije v filtrirnih vrečah, temveč v prozorni posodi za umazanijo. To ne prihrani le nevšečnosti pri nakupu in nameščanja dragih nadomestnih filtrov, ampak tudi na prvi pogled pokaže, kdaj je treba posodo izprazniti.
Odlagalno mesto
Priročno odlagalno mesto omogoča hitro in varno parkiranje sesalnika med prekinitvami dela.
Prozorna posoda za umazanijo
Ne samo, da posoda za umazanijo pokaže, kdaj jo je treba izprazniti, njeno vsebino je mogoče v kratkem času odstraniti.
Samodejno navijanje kabla
Po uporabi lahko kabel hitro in enostavno navijete nazaj.
Snemljiva talna šoba
Možnost pritrditve dodatne opreme za optimalno čiščenje v vsakem kotičku doma.
VC 5
Kompaktni Kärcherjev sesalnik VC 5 je majhen, a močan, saj združuje izjemne kompaktne dimenzije z veliko močjo. Ta ročni sesalnik je mogoče enostavno shraniti tudi v najmanjših gospodinjstvih, vendar ponuja enako čistočo kot običajni sesalnik.
Ročni sesalnik VC 5 ne navduši le s svojo izjemno kompaktno zasnovo, odličnimi zmogljivostmi čiščenja in pametnim filtrirnim sistemom, temveč tudi s številnimi lastnostmi in funkcijami, ki olajšajo sesanje površin. Odkrijte razliko sami.
Sistem filtrov brez vrečk z integriranim čiščenjem filtra
Sistem filtrov brez vrečke na kompaktnem sesalniku ne le prihrani nakup dragih nadomestnih filtrov, ampak tudi omogoča hitro in enostavno praznjenje filtra: preprosto odstranite škatlo s filtrom iz ročnega sesalnika, odprite pokrov in izpraznite umazanijo. Preden je treba filter izprazniti, je mogoče posesati površino do 150 m².
Kärcher je posebej razmišljal o čiščenju filtra na VC 5: odvijanje filtra ga že tudi samodejno očisti, nato pa se prah preprosto izprazni.
Drugi filter v filtrirni škatli, filter z dolgo življenjsko dobo, je treba le vsakih nekaj mesecev izprazniti finega prahu in ga po potrebi sprati pod tekočo vodo.
Higienski filter HEPA (EN 1822:1995) zagotavlja tretjo stopnjo filtracije. Zanesljivo ujame najfinejši prah, kot so cvetni prah in delci, ki sprožijo alergije.
Kompakten in prostorsko varčen
Ta pokončni sesalnik ima posebno kompaktno zasnovo zahvaljujoč prefinjeni razporeditvi komponent, pametnemu dizajnu in inovativni tehnologiji motorja. Poleg tega se lahko sesalnik s pritiskom na gumb zmanjša na polovico svoje običajne velikosti, kar omogoča patentirana sesalna cev s trojnim teleskopom. To omogoča enostavno shranjevanje v zelo majhnih prostorih – tudi v predalu.
Izjemno visoka zmogljivost
Nastavljiva šoba za suha tla Kärcher s fleksibilnim zgibom je bila posebej zasnovana za VC 5 in je popolnoma prilagojena napravi. Šoba je še posebej učinkovita zaradi svoje tesno zaprte zasnove in posebnega zračnega kanala, ki pridobi največ moči iz naprave, kar zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja trdih tal in preprog. Zahvaljujoč tej patentirani tehnologiji, VC 5 čisti tako temeljito kot velik sesalnik s posodo.
Visoka manevrska sposobnost
Zaradi njegovih kompaktnih dimenzij in pametno oblikovane talne šobe je VC 5 še posebej okreten, tako da lahko enostavno krmarite po ovirah in sežete daleč pod pohištvo.
Sesanje stopnic z lahkoto
Ročni sesalnik je idealna rešitev za sesanje stopnic, ne da bi morali s seboj vleči težke posode gor in dol.
Magnetno parkiranje
Z magnetnim parkirnim položajem lahko napravo hitro in varno parkirate med prekinitvami dela in naredite bolj kompaktno za transport.
Praktično shranjevanje kabla s funkcijo hitrega odklopa
Kabel je mogoče lepo shraniti na zadnji strani naprave in ga enostavno odstraniti zahvaljujoč vrtljivemu kavlju.
Štiristopenjski nadzor moči
Sesalno moč je mogoče hitro in enostavno prilagoditi za določeno uporabo.
Ročni sesalnik
Zmogljiv pomočnik pri vsakodnevnih opravilih
Umazanija nima nobene možnosti proti našemu baterijskemu ročnemu sesalniku - sesalnik CVH 2 je lahek, kompakten, enostaven za rokovanje in še posebej primeren kot vaš zanesljiv pripomoček za vsakodnevno čiščenje v kuhinji, dnevni sobi, spalnici in avtomobilu.
Kosmiči pod mizo? Mačji pesek v kopalnici? Trdovratna umazanija na preprogah?
Vse to je preteklost. Ročni sesalnik združuje kompaktno zasnovo in zmogljivost, ki omogoča sesanje večjih drobtin – kjer koli, kadarkoli in z največjo mobilnostjo.
Učinkovit filtrirni sistem
Popoln lovilec umazanije: zahvaljujoč svojemu predfiltru, fini kovinski mrežici, dvostopenjski filtrirni sistem učinkovito zadrži večje prašne delce. Posebnost je higienski filter HEPA 12 (EN 1822:1998), ki zagotavlja čist izpušni zrak, uspešno lovi tudi najmanjše delce in ga je mogoče enostavno očistiti in zamenjati. Vse to še poveča življenjsko dobo ročnega sesalnika.
Čiščenje notranjosti avtomobila
Enostavna uporaba in močna sesalna moč: baterijski ročni sesalnik v kratkem času očisti površine, armaturne plošče, avtomobilske sedeže in preproge ter težko dostopna mesta.
2-v-1 šoba za reže
Od knjižnih polic in računalniških tipkovnic do spojev in razpok: zložljiva kombinirana šoba je še posebej primerna za občutljive površine in težko dostopna mesta.
Enostavno čiščenje
Odvijte, odstranite filter in izpraznite: plastično posodo za odpadke je mogoče enostavno odstraniti in sprati v čisti vodi.
Premium funkcija: močan motor*
BLDC motor je impresiven zaradi brezkrtačne tehnologije, zaradi česar je naprava lažja, dolgotrajnejša in močnejša. To pomeni, da lahko hitro in brez ostankov odstrani umazanijo.
* Na voljo v beli premium različici.
Premium funkcija: praktična polnilna postaja*
Shranjujte elegantno in polnite učinkovito. Uporabite kompaktno, sodobno postajo za shranjevanje in polnjenje ročnega sesalnika na način, ki prihrani prostor. To pomeni, da je naprava na dosegu roke in pripravljena za uporabo kadar koli.
*Na voljo v beli premium različici.
Sesalniki z vodnim filtrom
DS 6
Sesalnik DS 6 z vodnim filtrom ne zagotavlja le čistih tal, temveč tudi svež izpušni zrak, ki je do 99,5 % brez prahu. To opazno izboljša zrak in s tem tudi notranjo klimo. Dobro za vse – ne samo za alergike.
Kako deluje sesalnik z vodnim filtrom
Za razliko od standardnih sesalnikov s filtrsko vrečko, DS 6 Waterfilter deluje z uporabo naravne moči vode, ki se v filtru vrti z veliko hitrostjo zaradi močne sesalne moči. Sesana umazanija se s to vrtinčeno vodo zelo učinkovito filtrira iz zraka in se takoj veže v vodno kopel. Rezultat je izjemno svež izpušni zrak, dovolj čist tudi za alergike. Ker ni več filtrirnih vrečk, v katerih bi se lahko množili alergeni, se po uporabi z vodo sperejo tudi izločki pršic. Druga prednost za alergike je, da se prah ob praznjenju vakuuma ne ustvarja več.
- Učinkovita glavna filtracija v prozornem vodnem filtru. Vsa groba umazanija je tu varno ujeta. Prah ne more nastajati več in sesalna moč se ohrani.
- Vmesni filter je pralni in zato dolgotrajen. Filtrira drobne delce iz kondenziranega vlažnega zraka.
- Poseben filter HEPA 12 ujame 99,5 % cvetnega prahu, gliv, bakterij in izločkov pršic.
Zmogljiv vodni filter
Vodni filter ne zagotavlja le, da je izpušni zrak posebej čist, ampak ga je zaradi svoje praktične zasnove tudi enostavno izprazniti in vzdrževati.
Nastavljiva teleskopska sesalna cev
Teleskopsko sesalno cev je mogoče nastaviti glede na višino uporabnika za dodatno udobje med sesanjem.
Samodejno navijanje kabla
Po uporabi lahko kabel hitro in enostavno navijete nazaj.
Praktično odlagalno mesto
Sesalnik lahko hitro in enostavno odložite med odmorom od dela.
Enostavno čiščenje
Odstranljiv vodni filter je enostaven za polnjenje in čiščenje.
Odlagalno mesto za vertikalno shranjevanje
DS 6 lahko shranite tudi navpično in tako prihranite prostor.
Praktično shranjevanje dodatkov
Vse dodatke je mogoče shraniti na dosegu roke v predalu za pripomočke.
Ergonomski ročaj za nošenje
Ergonomski ročaj za prenašanje na DS 6 omogoča enostaven transport z enega mesta na drugega.
Pralni vmesni filter
Pralni vmesni filter za dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate čiščenja.
Prah in živalska dlaka? Imamo ravno tisto, kar potrebujete!
Pokrito s prahom
Od kod prihaja ves ta prah? Ni nikogar, ki si ne bi zastavil prav tega vprašanja, medtem ko je opazoval svoj dom. Hiša je sveže očiščena – in vendar se čez nekaj časa na pohištvo, sobne rastline, knjige in tla usede tanek sloj prahu. Dejstvo je, da se prah nenehno meša v bivalnih prostorih in se širi po velikem območju. Tega ni mogoče preprečiti – se pa lahko ta težava hitro reši. Z novimi modeli baterijskih sesalnikov lahko brez truda odstranite neprijeten hišni prah.
Iz česa je pravzaprav prah?
Iz odmrlih kožnih celic in vlaken preprog do cvetnega prahu in dlak hišnih ljubljenčkov - prah je cela mešanica različno velikih delcev, ki se mešajo in združujejo med seboj. Odvisno od velikosti in teže delcev, se bo prah s krožečim zrakom odnesel v vsak kotiček ali pa se bo nenehno vrtel, ne da bi se kamor koli usedel.
Večino umazanije v svoje domove prenašamo s čevlji. Zato je vredno imeti odprte mrežaste, kokosove ali tekstilne podloge oz. gumijaste dele, ki delujejo kot lovilci umazanije in ujamejo večino umazanije.
Pogosteje čistite s hišnimi ljubljenčki
Če živite s psi, mačkami, morskimi prašički ali zajci, eno veliko čiščenje hiše na teden ni dovolj: blatni odtisi tač na tleh, hrana okoli posode s hrano in neprijetne dlake najdejo pot po hiši. Naši brezžični sesalniki so vedno pri roki in pripravljeni premagati vsak izziv čiščenja, tudi na težko dostopnih območjih. Pomagajo vam očistiti vaš dom na hiter in prilagodljiv način, ki ustreza vašim potrebam.
Dlaka hišnih ljubljenčkov, stran!
Če imate hišnega ljubljenčka, boste težavo poznali: dlake vašega štirinožnega prijatelja se hitro razširijo po vsej hiši – tudi ko ste pravkar končali s pometanjem in čiščenjem. Dlake hišnih ljubljenčkov so še posebej trdovratne pri preprogah in predpražnikih. Običajna metla tukaj ne pomaga, saj ne odstranjuje zanesljivo drobnih dlačic. Kaj vam lahko priskoči na pomoč? Novi Kärcherjevi baterijski sesalniki. Aktivna talna šoba je zelo učinkovita pri odstranjevanju dlak hišnih ljubljenčkov s tkaninskih talnih oblog.
Mačji pesek? Ni problema!
Mačke hodijo na mačje stranišče, vendar to pomeni, da se mačji pesek pogosto nahaja tudi zunja mačjega stranišča. To je opravilo čiščenja, ki ga naš sesalnik lahko opravi v kratkem času. Majhna zrnca lahko hitro in enostavno posesate. To je zelo priporočljivo, ker lahko granulat opraska talne obloge.