Sistem filtrov brez vrečk z integriranim čiščenjem filtra

Sistem filtrov brez vrečke na kompaktnem sesalniku ne le prihrani nakup dragih nadomestnih filtrov, ampak tudi omogoča hitro in enostavno praznjenje filtra: preprosto odstranite škatlo s filtrom iz ročnega sesalnika, odprite pokrov in izpraznite umazanijo. Preden je treba filter izprazniti, je mogoče posesati površino do 150 m².

Kärcher je posebej razmišljal o čiščenju filtra na VC 5: odvijanje filtra ga že tudi samodejno očisti, nato pa se prah preprosto izprazni.

Drugi filter v filtrirni škatli, filter z dolgo življenjsko dobo, je treba le vsakih nekaj mesecev izprazniti finega prahu in ga po potrebi sprati pod tekočo vodo.

Higienski filter HEPA (EN 1822:1995) zagotavlja tretjo stopnjo filtracije. Zanesljivo ujame najfinejši prah, kot so cvetni prah in delci, ki sprožijo alergije.