Kärcherjevi sesalniki združujejo visoko sesalno moč z manevriranjem in prilagodljivostjo. Ne glede na to, ali živite v enosobnem stanovanju, družinskem domu, ali imate domače živali oz. ste alergiki, ima Kärcher pravi sesalnik za vaše potrebe.

Baterijski sesalniki

VC 7 Cordless yourMax

VC 6 Cordless ourFamily

VC 4 Cordless myHome

Inovativni senzor prahu

VC 7 Cordless yourMax naredi sesanje še učinkovitejše in lažje. Inovativni senzor prahu omogoča samodejno zaznavanje prahu in nadzor moči. Inteligentna nastavitev moči zagotavlja učinkovito uporabo baterije do 60 minut. Sesanje ne postane nič lažje ali bolj priročno kot to!

VC 7 Cordless

Svobodno čiščenje brez kabla z litij-ionsko baterijo

Baterijski sesalniki izstopajo iz množice s svojo maksimalno svobodo gibanja, visoko sesalno močjo in majhno težo. Zmogljive baterije z lahkoto očistijo površine vse do zadnjega kota. Poleg tega je zaradi raznolike ponudbe dodatne opreme baterijski sesalnik še bolj vsestranski.

Kärcher cordless vacuum cleaners

Enostavna uporaba

Moč je mogoče hitro in enostavno prilagoditi za določeno uporabo. Priročen gumb za zaklepanje pomeni, da vam ni treba držati gumba za vklop pritisnjenega, medtem ko je način za povečano moč (boost) namenjen za koncentrirano čiščenje na mestih.

Easy-to-use cordless vacuum cleaners from Kärcher

Aktivna talna šoba

Motorizirani valji in izjemno manevriranje omogočajo optimalno pobiranje umazanije in enostavno sesanje pod pohištvom.

Talna šoba sesalnikov VC 7 Cordless in VC 6 Cordless ima LED osvetlitev, ki osvetljuje umazanijo in zagotavlja zanesljivo sesanje.

 

Kärcher cordless vacuum cleaners with active floor nozzle
Kärcher battery-powered vacuum cleaners accessories

Širok nabor možnosti uporabe

Pametne možnosti shranjevanja za različne dodatke, zaradi katerih so baterijski sesalniki še bolj vsestranski.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners filter system

Praktično zasnovan sistem filtrov

Tristopenjski filtrirni sistem, ki obsega ciklon, dovod zraka in higienske filtre HEPA* (VC 7 Cordless in 6 Cordless), zagotavlja izjemno čist izpušni zrak.

Filtre je enostavno očistiti in zamenjati, kar podaljša življenjsko dobo sesalnika.
*EN 1822:1998.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners easy cleaning

Praznjenje posode za prah z enim klikom

Umazanija se enostavno in higienično izprazni s pritiskom na gumb, tako da se vam je ni treba dotikati.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners wall mount

Praktičen stenski nosilec

Z uporabo stenskega nosilca lahko napravo hitro in enostavno pospravite in je pripravljena za uporabo, kadar koli je to potrebno. Stenski nosilec za VC 7 yourMax in 6 Cordless ourFamily hkrati deluje tudi kot priročen polnilnik.

Kärcher battery-powered vacuum cleaner VC 7 Cordless

VC 7 Cordless yourMax

Spremenite sesanje v odlično izkušnjo čiščenja: VC 7 Cordless yourMax je impresiven z najsodobnejšo tehnologijo in obsežno opremo ter je priročen za uporabo. Inovativni senzor prahu zazna umazanijo, ustrezno prilagodi sesalno moč, kar zagotavlja učinkovito uporabo baterije do 60 minut. Zmogljiv 350-vatni motor BLDC in napetost baterije 25,2 V sta ključna, da je sesanje enostavno. Funkcija povečanja moči zagotavlja največjo moč sesanja s pritiskom na gumb. Druge prednosti vključujejo enostavno praznjenje posode za prah z enim klikom, ergonomsko zasnovo za čiščenje tudi težko dostopnih območij in LED luči na aktivni talni šobi, zaradi katerih je prah bolj viden. Čiščenje filtra ne bi moglo biti enostavnejše zaradi priloženega orodja in nadomestnega filtra. Zahvaljujoč različnim šobam, je čiščenje na kateri koli lokaciji preprosto: šoba za reže odstranjuje umazanijo iz kotičkov, šoba 2 v 1 je popoln pripomoček za čiščenje pohištva in oblazinjenja, mehka krtača pa je primerna tudi za čiščenje občutljivih površin. Druge priročne funkcije vključujejo indikator stanja baterije in stenski nosilec s funkcijo polnjenja.

VC 6 Cordless ourFamily

Čiščenje s sesalnikom VC 6 Cordless ourFamily je res preprosto in zabavno opravilo. Številne pametne funkcije vključujejo praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcijo povečane moči, ergonomsko zasnovo za čiščenje na težko dostopnih mestih in LED luči na aktivni talni šobi, ki naredijo prah bolj viden in zagotavljajo zanesljivo pobiranje umazanije.

Druge prednosti vključujejo impresiven čas delovanja baterije 50 minut, tiho delovanje, ločeno orodje za čiščenje filtra in lahko berljiv prikaz stanja baterije ter ustrezna sporočila.

Kärcher VC 6 Cordless vacuum cleaner
Kärcher VC 4 Cordless vacuum cleaner

VC 4 Cordless myHome

Največja svoboda gibanja se združuje z največjim udobjem: brezžični sesalnik VC 4 Cordless myHome z delovanjem do 30 minut. Njegove številne inteligentne funkcije naredijo sesanje zabavno: praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcija povečane moči, tiho delovanje, ergonomska oblika in aktivna talna šoba, ki zagotavlja zanesljivo pobiranje umazanije na trdih površinah in preprogah.

VEČ INFORMACIJ O BATERIJSKIH SESALNIKIH

Sesalniki z vrečko

Sesalnik Kärcher VC 2

Kärcherjev kompaktni sesalnik VC 2 s posodo je kot nalašč za uporabo v stanovanjih ali manjših domovih. Sesalnik VC 2 navdušuje s številnimi priročnimi funkcijami, kot so samodejno navijanje kabla, ki omogoča hitro pospravljanje le-tega po uporabi, zložljiv ročaj za prenašanje, neskončno variabilno krmiljenje moči na napravi in ​​predal za shranjevanje dodatkov. Model Premium vključuje v obsegu dobave tudi nastavek za nežno čiščenje parketa in ostalih trdih talnih oblog.

Kärcher vacuum cleaner with bag

Tehnologija vrečke

Kärcherjevi sesalniki z vrečko so zelo higienski, saj se posesana umazanija in prah zanesljivo ujameta v vrečko. Ko je polna, jo lahko hitro odstranite iz naprave in zavržete, ne da bi prišli v stik z umazanijo ali prahom. To lastnost med drugim cenijo predvsem alergiki.

Kärcher Vacuum cleaner with bag cable rewind

Samodejno navijanje kabla

Po uporabi lahko kabel hitro in enostavno navijete nazaj.

Kärcher Vacuum cleaner with bag handle

Zložljiv ročaj za prenašanje

Zložljiv ročaj omogoča enostavno prenašanje sesalnika, tudi po stopnicah gor in dol.

Kärcher Vacuum cleaner with bag power control

Nastavljiv nadzor moči na sesalniku

Prilagodljiva moč: sesalno moč sesalnika lahko nastavite na poljubno raven, ki ustreza vašim zahtevam.

Kärcher Vacuum cleaner with bag accessories

Predal za shranjevanje dodatkov

Dodatke lahko shranite na samem sesalniku, tako da so vedno na dosegu.

Sesalniki brez vrečke

Kärcher bagless vacuum cleaner

VC 3

Nov Kärcherjev sesalnik VC 3 z multiciklonsko tehnologijo je zaradi svoje kompaktne velikosti kot nalašč za stanovanja in manjše domove. Ne samo, da očisti trda tla in preproge, ampak zahvaljujoč šobi za reže in mehki krtači za prah daje odlične rezultate tudi v ozkih kotičkih in na občutljivih površinah.
Druge prednosti vključujejo higienski filter HEPA, ki zanesljivo filtrira najbolj drobno umazanijo, kot je cvetni prah ali drugi delci, ki sprožijo alergije, in praktično mesto za odlaganje. Model Premium vključuje v obsegu dobave tudi nastavek za nežno čiščenje parketa in drugih trdih talnih oblog.

Kärcher vacuum cleaner filter system

Multiciklonska tehnologija

Kärcherjevi sesalniki z multiciklonsko tehnologijo ne zbirajo umazanije v filtrirnih vrečah, temveč v prozorni posodi za umazanijo. To ne prihrani le nevšečnosti pri nakupu in nameščanja dragih nadomestnih filtrov, ampak tudi na prvi pogled pokaže, kdaj je treba posodo izprazniti.

Kärcher bagless vacuum cleaner with filter

Odlagalno mesto

Priročno odlagalno mesto omogoča hitro in varno parkiranje sesalnika med prekinitvami dela.

Kärcher bagless vacuum cleaner dirt collector

Prozorna posoda za umazanijo

Ne samo, da posoda za umazanijo pokaže, kdaj jo je treba izprazniti, njeno vsebino je mogoče v kratkem času odstraniti.

Kärcher bagless vacuum cleaner cable rewind

Samodejno navijanje kabla

Po uporabi lahko kabel hitro in enostavno navijete nazaj.

Kärcher bagless vacuum cleaner floor nozzle

Snemljiva talna šoba

Možnost pritrditve dodatne opreme za optimalno čiščenje v vsakem kotičku doma.

Kärcher VC 5 compact vacuum cleaner

VC 5

Kompaktni Kärcherjev sesalnik VC 5 je majhen, a močan, saj združuje izjemne kompaktne dimenzije z veliko močjo. Ta ročni sesalnik je mogoče enostavno shraniti tudi v najmanjših gospodinjstvih, vendar ponuja enako čistočo kot običajni sesalnik.
Ročni sesalnik VC 5 ne navduši le s svojo izjemno kompaktno zasnovo, odličnimi zmogljivostmi čiščenja in pametnim filtrirnim sistemom, temveč tudi s številnimi lastnostmi in funkcijami, ki olajšajo sesanje površin. Odkrijte razliko sami.

Sistem filtrov brez vrečk z integriranim čiščenjem filtra

Sistem filtrov brez vrečke na kompaktnem sesalniku ne le prihrani nakup dragih nadomestnih filtrov, ampak tudi omogoča hitro in enostavno praznjenje filtra: preprosto odstranite škatlo s filtrom iz ročnega sesalnika, odprite pokrov in izpraznite umazanijo. Preden je treba filter izprazniti, je mogoče posesati površino do 150 m².

Kärcher je posebej razmišljal o čiščenju filtra na VC 5: odvijanje filtra ga že tudi samodejno očisti, nato pa se prah preprosto izprazni.

Drugi filter v filtrirni škatli, filter z dolgo življenjsko dobo, je treba le vsakih nekaj mesecev izprazniti finega prahu in ga po potrebi sprati pod tekočo vodo.

Higienski filter HEPA (EN 1822:1995) zagotavlja tretjo stopnjo filtracije. Zanesljivo ujame najfinejši prah, kot so cvetni prah in delci, ki sprožijo alergije.

Kärcher Compact vacuum cleaner VC 5

Kompakten in prostorsko varčen

Ta pokončni sesalnik ima posebno kompaktno zasnovo zahvaljujoč prefinjeni razporeditvi komponent, pametnemu dizajnu in inovativni tehnologiji motorja. Poleg tega se lahko sesalnik s pritiskom na gumb zmanjša na polovico svoje običajne velikosti, kar omogoča patentirana sesalna cev s trojnim teleskopom. To omogoča enostavno shranjevanje v zelo majhnih prostorih – tudi v predalu. 

Kärcher compact vacuum cleaner performance

Izjemno visoka zmogljivost

Nastavljiva šoba za suha tla Kärcher s fleksibilnim zgibom je bila posebej zasnovana za VC 5 in je popolnoma prilagojena napravi. Šoba je še posebej učinkovita zaradi svoje tesno zaprte zasnove in posebnega zračnega kanala, ki pridobi največ moči iz naprave, kar zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja trdih tal in preprog. Zahvaljujoč tej patentirani tehnologiji, VC 5 čisti tako temeljito kot velik sesalnik s posodo.

Kärcher compact vacuum cleaner easy cleaning

Visoka manevrska sposobnost

Zaradi njegovih kompaktnih dimenzij in pametno oblikovane talne šobe je VC 5 še posebej okreten, tako da lahko enostavno krmarite po ovirah in sežete daleč pod pohištvo.

Kärcher compact vacuum cleaner VC 5

Sesanje stopnic z lahkoto

Ročni sesalnik je idealna rešitev za sesanje stopnic, ne da bi morali s seboj vleči težke posode gor in dol.

Kärcher compact vacuum cleaner VC 5

Magnetno parkiranje

Z magnetnim parkirnim položajem lahko napravo hitro in varno parkirate med prekinitvami dela in naredite bolj kompaktno za transport.

Kärcher compact vacuum cleaner cable storage

Praktično shranjevanje kabla s funkcijo hitrega odklopa

Kabel je mogoče lepo shraniti na zadnji strani naprave in ga enostavno odstraniti zahvaljujoč vrtljivemu kavlju.

Kärcher compact vacuum cleaner performance

Štiristopenjski nadzor moči

Sesalno moč je mogoče hitro in enostavno prilagoditi za določeno uporabo.

Ročni sesalnik

Kärcher handheld vacuum cleaner

Zmogljiv pomočnik pri vsakodnevnih opravilih

Umazanija nima nobene možnosti proti našemu baterijskemu ročnemu sesalniku - sesalnik CVH 2 je lahek, kompakten, enostaven za rokovanje in še posebej primeren kot vaš zanesljiv pripomoček za vsakodnevno čiščenje v kuhinji, dnevni sobi, spalnici in avtomobilu.
Kosmiči pod mizo? Mačji pesek v kopalnici? Trdovratna umazanija na preprogah?
Vse to je preteklost. Ročni sesalnik združuje kompaktno zasnovo in zmogljivost, ki omogoča sesanje večjih drobtin – kjer koli, kadarkoli in z največjo mobilnostjo.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Učinkovit filtrirni sistem

Popoln lovilec umazanije: zahvaljujoč svojemu predfiltru, fini kovinski mrežici, dvostopenjski filtrirni sistem učinkovito zadrži večje prašne delce. Posebnost je higienski filter HEPA 12 (EN 1822:1998), ki zagotavlja čist izpušni zrak, uspešno lovi tudi najmanjše delce in ga je mogoče enostavno očistiti in zamenjati. Vse to še poveča življenjsko dobo ročnega sesalnika.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Čiščenje notranjosti avtomobila

Enostavna uporaba in močna sesalna moč: baterijski ročni sesalnik v kratkem času očisti površine, armaturne plošče, avtomobilske sedeže in preproge ter težko dostopna mesta.

Kärcher handheld vacuum cleaner

2-v-1 šoba za reže

Od knjižnih polic in računalniških tipkovnic do spojev in razpok: zložljiva kombinirana šoba je še posebej primerna za občutljive površine in težko dostopna mesta.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Enostavno čiščenje

Odvijte, odstranite filter in izpraznite: plastično posodo za odpadke je mogoče enostavno odstraniti in sprati v čisti vodi.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Premium funkcija: močan motor*

BLDC motor je impresiven zaradi brezkrtačne tehnologije, zaradi česar je naprava lažja, dolgotrajnejša in močnejša. To pomeni, da lahko hitro in brez ostankov odstrani umazanijo.

* Na voljo v beli premium različici.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Premium funkcija: praktična polnilna postaja*

Shranjujte elegantno in polnite učinkovito. Uporabite kompaktno, sodobno postajo za shranjevanje in polnjenje ročnega sesalnika na način, ki prihrani prostor. To pomeni, da je naprava na dosegu roke in pripravljena za uporabo kadar koli.

*Na voljo v beli premium različici.

Sesalniki z vodnim filtrom

Kärcher vacuum cleaner with water filter

DS 6

Sesalnik DS 6 z vodnim filtrom ne zagotavlja le čistih tal, temveč tudi svež izpušni zrak, ki je do 99,5 % brez prahu. To opazno izboljša zrak in s tem tudi notranjo klimo. Dobro za vse – ne samo za alergike.

Kako deluje sesalnik z vodnim filtrom

Za razliko od standardnih sesalnikov s filtrsko vrečko, DS 6 Waterfilter deluje z uporabo naravne moči vode, ki se v filtru vrti z veliko hitrostjo zaradi močne sesalne moči. Sesana umazanija se s to vrtinčeno vodo zelo učinkovito filtrira iz zraka in se takoj veže v vodno kopel. Rezultat je izjemno svež izpušni zrak, dovolj čist tudi za alergike. Ker ni več filtrirnih vrečk, v katerih bi se lahko množili alergeni, se po uporabi z vodo sperejo tudi izločki pršic. Druga prednost za alergike je, da se prah ob praznjenju vakuuma ne ustvarja več.

  1. Učinkovita glavna filtracija v prozornem vodnem filtru. Vsa groba umazanija je tu varno ujeta. Prah ne more nastajati več in sesalna moč se ohrani.
  2. Vmesni filter je pralni in zato dolgotrajen. Filtrira drobne delce iz kondenziranega vlažnega zraka.
  3. Poseben filter HEPA 12 ujame 99,5 % cvetnega prahu, gliv, bakterij in izločkov pršic.
Operating principle of vacuum cleaners with water filter
Kärcher vacuum cleaner water filter

Zmogljiv vodni filter

Vodni filter ne zagotavlja le, da je izpušni zrak posebej čist, ampak ga je zaradi svoje praktične zasnove tudi enostavno izprazniti in vzdrževati. 

Kärcher vacuum cleaner water filter accessories

Nastavljiva teleskopska sesalna cev

Teleskopsko sesalno cev je mogoče nastaviti glede na višino uporabnika za dodatno udobje med sesanjem.

Kärcher vacuum cleaner water filter cable rewind

Samodejno navijanje kabla

Po uporabi lahko kabel hitro in enostavno navijete nazaj.

Kärcher vacuum cleaner water filter parking position

Praktično odlagalno mesto

Sesalnik lahko hitro in enostavno odložite med odmorom od dela.

Kärcher vacuum cleaner with water filter

Enostavno čiščenje

Odstranljiv vodni filter je enostaven za polnjenje in čiščenje.

Kärcher vacuum cleaner with water filter parking position

Odlagalno mesto za vertikalno shranjevanje

DS 6 lahko shranite tudi navpično in tako prihranite prostor.

Kärcher vacuum cleaner with water filter accessories

Praktično shranjevanje dodatkov

Vse dodatke je mogoče shraniti na dosegu roke v predalu za pripomočke.

Kärcher vacuum cleaner with water filter handle

Ergonomski ročaj za nošenje

Ergonomski ročaj za prenašanje na DS 6 omogoča enostaven transport z enega mesta na drugega.

Kärcher vacuum cleaner with water filter

Pralni vmesni filter

Pralni vmesni filter za dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate čiščenja.

Prah in živalska dlaka? Imamo ravno tisto, kar potrebujete!

Motorised floor nozzle

Pokrito s prahom

Od kod prihaja ves ta prah? Ni nikogar, ki si ne bi zastavil prav tega vprašanja, medtem ko je opazoval svoj dom. Hiša je sveže očiščena – in vendar se čez nekaj časa na pohištvo, sobne rastline, knjige in tla usede tanek sloj prahu. Dejstvo je, da se prah nenehno meša v bivalnih prostorih in se širi po velikem območju. Tega ni mogoče preprečiti – se pa lahko ta težava hitro reši. Z novimi modeli baterijskih sesalnikov lahko brez truda odstranite neprijeten hišni prah.

Iz česa je pravzaprav prah?

Iz odmrlih kožnih celic in vlaken preprog do cvetnega prahu in dlak hišnih ljubljenčkov - prah je cela mešanica različno velikih delcev, ki se mešajo in združujejo med seboj. Odvisno od velikosti in teže delcev, se bo prah s krožečim zrakom odnesel v vsak kotiček ali pa se bo nenehno vrtel, ne da bi se kamor koli usedel.
Večino umazanije v svoje domove prenašamo s čevlji. Zato je vredno imeti odprte mrežaste, kokosove ali tekstilne podloge oz. gumijaste dele, ki delujejo kot lovilci umazanije in ujamejo večino umazanije.

Emptying the waste container
Removing dog hair

Pogosteje čistite s hišnimi ljubljenčki

Če živite s psi, mačkami, morskimi prašički ali zajci, eno veliko čiščenje hiše na teden ni dovolj: blatni odtisi tač na tleh, hrana okoli posode s hrano in neprijetne dlake najdejo pot po hiši. Naši brezžični sesalniki so vedno pri roki in pripravljeni premagati vsak izziv čiščenja, tudi na težko dostopnih območjih. Pomagajo vam očistiti vaš dom na hiter in prilagodljiv način, ki ustreza vašim potrebam.


Dlaka hišnih ljubljenčkov, stran!

Če imate hišnega ljubljenčka, boste težavo poznali: dlake vašega štirinožnega prijatelja se hitro razširijo po vsej hiši – tudi ko ste pravkar končali s pometanjem in čiščenjem. Dlake hišnih ljubljenčkov so še posebej trdovratne pri preprogah in predpražnikih. Običajna metla tukaj ne pomaga, saj ne odstranjuje zanesljivo drobnih dlačic. Kaj vam lahko priskoči na pomoč? Novi Kärcherjevi baterijski sesalniki. Aktivna talna šoba je zelo učinkovita pri odstranjevanju dlak hišnih ljubljenčkov s tkaninskih talnih oblog.


Mačji pesek? Ni problema!

Mačke hodijo na mačje stranišče, vendar to pomeni, da se mačji pesek pogosto nahaja tudi zunja mačjega stranišča. To je opravilo čiščenja, ki ga naš sesalnik lahko opravi v kratkem času. Majhna zrnca lahko hitro in enostavno posesate. To je zelo priporočljivo, ker lahko granulat opraska talne obloge.