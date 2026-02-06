Združevanje strokovnega znanja in vrhunske tehnologije

Kärcher ima že desetletja vodilno vlogo na področju čistilne tehnologije po vsem svetu. Naši avtonomni čistilni stroji združujejo celotno širino strokovnega znanja z vrhunsko tehnologijo v obliki izjemno natančnih senzorjev, zmogljivih računalnikov in sofisticirane programske opreme za ustvarjanje novih, zelo inovativnih konceptov izdelkov z avtonomno usmerjenostjo.

Ne glede na to, ali gre za avtonomno drgnjenje ali sesanje, čistilni roboti s platforme KIRA preprosto in varno navigirajo v prostornih ali zapletenih okoljih ter zanesljivo zaznajo ljudi in fizične ovire. Podatke senzorja obdelajo v delčkih sekunde in – če je potrebno – sprožijo ustrezne manevre izogibanja. Sposobnost strojev, da ves čas izpolnjujejo visoke tehnične zahteve inteligentne in popolnoma varne navigacije, dokazujejo varnostni certifikati, ki dokazujejo, da delujejo v skladu z IEC 63327[SM1] za varno delovanje tudi na javnih površinah.