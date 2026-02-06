Čistilni roboti
Optimizirajte delovne procese, sprostite ekipe, povečajte produktivnost.
V sektorju čiščenja stavb primanjkuje usposobljenih delavcev, fluktuacija delovne sile v industriji je visoka, vzporedno s tem pa postajajo naloge čiščenja vse bolj zapletene. Naš odgovor na te izzive je: Kärcher Intelligent Robotic Application ali na kratko "KIRA" – Kärcherjevi čistilni roboti.
KIRA B 200 čistilni robot
KIRA CV 50 čistilni robot
KIRA B 50 čistilni robot
Videoposnetki
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
Najboljša rešitev za vsak čistilni izziv
Svet izvajalcev čiščenja zgradb je doživel temeljno preobrazbo. Medtem ko so bili nekoč dovolj sesalniki, čistilne krpe in osnovni detergenti, danes panogo opredeljujejo najsodobnejša čistilna tehnologija, strogi higienski in okoljski standardi ter vedno zahtevnejša čistilna opravila.
Namesto pošiljanja usposobljenega in specializiranega čistilnega osebja za reševanje zamudnejših nalog, kot je čiščenje tal, sofisticirani čistilni roboti iz Kärcherjeve platforme KIRA ponujajo nove in boljše alternative. Kot dodatek čistilnim ekipam prevzamejo čiščenje tal v velikih in obsežnih prostorih ter ozkih in utesnjenih notranjih prostorih.
Namesto da bi delali kompromise glede kakovosti čiščenja z rešitvijo stroja vse v enem, smo razvili naše čistilne robote z natančnostjo posebej za zadevno uporabo. Le tako je zagotovljena najboljša kakovost čiščenja in najboljše rokovanje za uporabnike.
Kärcher Intelligent Robotic Application
KIRA predstavlja novo kategorijo izdelkov z nenehno naraščajočim številom profesionalnih čistilnih robotov, ki lahko čistilno osebje razbremenijo monotonih in dolgotrajnih nalog, kot je čiščenje tal, ter jim prepustijo, da vzporedno izvajajo zahtevnejša opravila. Naši čistilni roboti, ki so intuitivni za upravljanje, krmarijo ter čistijo varno in zanesljivo v najrazličnejših okoljih zahvaljujoč zmogljivi senzorski tehnologiji in prefinjeni programski opremi.
Združevanje strokovnega znanja in vrhunske tehnologije
Kärcher ima že desetletja vodilno vlogo na področju čistilne tehnologije po vsem svetu. Naši avtonomni čistilni stroji združujejo celotno širino strokovnega znanja z vrhunsko tehnologijo v obliki izjemno natančnih senzorjev, zmogljivih računalnikov in sofisticirane programske opreme za ustvarjanje novih, zelo inovativnih konceptov izdelkov z avtonomno usmerjenostjo.
Ne glede na to, ali gre za avtonomno drgnjenje ali sesanje, čistilni roboti s platforme KIRA preprosto in varno navigirajo v prostornih ali zapletenih okoljih ter zanesljivo zaznajo ljudi in fizične ovire. Podatke senzorja obdelajo v delčkih sekunde in – če je potrebno – sprožijo ustrezne manevre izogibanja. Sposobnost strojev, da ves čas izpolnjujejo visoke tehnične zahteve inteligentne in popolnoma varne navigacije, dokazujejo varnostni certifikati, ki dokazujejo, da delujejo v skladu z IEC 63327[SM1] za varno delovanje tudi na javnih površinah.
Intuitivno za dosledne rezultate čiščenja
Tehnologija, ki stoji za KIRA, je tako impresivna kot kakovost čiščenja in doslednost, ki jo dosega. Mimogrede, za nastavitev strojev ni potrebno strokovno znanje – nasprotno, roboti so optimizirani za preprosto in intuitivno upravljanje, tako da je kratek uvodni brifing vse potrebno usposabljanje.
Čim bolj prilagodljiv, kolikor je potrebno specializiran
Naši čistilni roboti so posebej prilagojeni potrebam strokovnjakov za čiščenje pri njihovem vsakodnevnem delu, da izpolnjujejo njihove različne zahteve. Medtem ko mora biti robotski sesalnik KIRA kar se da okreten in na voljo za uporabo v kratkem času – na primer pri čiščenju hotelskih sob in hodnikov – in je zato opremljen z dolgotrajnimi 36 V baterijami Kärcher Battery Power+, priklopne postaje zagotavljajo, da je čiščenje z robotom KIRA B 50 popolnoma avtonomno – tako da stroju omogoči dolivanje sveže vode, prazno umazano vodo, sperite rezervoar in napolnite dolgo življenjsko dobo litij-ionske baterije. Tudi zelo velika skladišča in industrijska območja je mogoče očistiti brez človekovega posredovanja.
Čiščenje povsod - od velikih dvoran do pod mizami
Od velikih površin do zaprtih in celo natrpanih prostorov. Glede na zasnovo in uporabo so naši čistilni roboti izjemno vsestranski, zaradi česar so primerni za uporabo v transportni industriji (letališča, železniške postaje, logistična skladišča), v maloprodajnem sektorju (supermarketi, hipermarketi, nakupovalna središča), v zdravstvenem sektorju (bolnišnice, zdravstvene ustanove), v javnih zgradbah (šole, univerze, muzeji, športne dvorane, konferenčni centri), v poslovnih stavbah, v gostinstvu (sobe za goste, avle, hotelski hodniki in hotelske sobe) ter seveda v industrijskih okoljih za čiščenje proizvodnih in proizvodnih hal.
Najsodobnejša povezljivost in zaščita podatkov
Za namene dokumentacije in nadzora strojev na daljavo si lahko pooblaščene osebe kadar koli in s katere koli lokacije ogledajo podrobna poročila o čiščenju, obvestila in trenutno stanje stroja na ustreznem spletnem portalu ali prek aplikacije KIRA Robots podjetja Kärcher. Iz varnostnih razlogov so vsi podatki šifrirani in strogo zaščiteni pred nepooblaščenim zunanjim dostopom. Na zahtevo lahko pooblaščene osebe prejemajo obvestila tudi neposredno na svoj telefon. V vseh primerih zagotavljamo odgovorno in namensko ravnanje z občutljivimi podatki ter seveda skladnost z GDPR.