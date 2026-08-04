Oprema za dela na prostem

Vse iz ene roke. Kärcher kot partner komunalnim podjetjem.

Večnamenske naprave in stroji za sesanje in pometanje so že več let v uporabi pri naših komunalnih partnerjih in storitvenih podjetjih, predvsem na področjih zimske službe, vzdrževanja zelenih površin in čiščenja. Nove akumulatorske delovne naprave so optimalen dodatek pri vseh delih in so vsakodnevna podpora uporabnikom - zlasti na mestih, ki so težko dosegljiva.

Mislimo na trajnost - za naravo in za naše stranke

Neprekinjeno razvijamo najnovejše inovacije in tehnologije. Trajnost za nas ni fraza, ampak obveznost.

Logičen korak: naše akumulatorske naprave

Varujemo okolje in uporabnike - zaradi nizkih emisij CO2, nizkih vibracij in nizke ravni hrupa.

Naša obljuba: storitev, ki navdušuje

Ob vsaki priložnosti - Vaša kontaktna oseba vam bo dala odgovore in nasvete.