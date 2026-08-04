Oprema za dela na prostem
Oprema in tehnika, s katerima na prostem opravite več Nova serija aparatov z baterijskim napajanjem iz linije Kärcher Park & City Solutions s 50-V tehnologijo sedaj ponuja enako močno alternativo za bencinske stroje. To je alternativa ki po eni strani, brez škodljivih emisij (nič emisij) s čemer se varuje uporabnik, ki upravlja s strojem in okolje, po drugi strani pa ponuja pomembne prednosti v področjih, ki so občutljiva na hrup, kot so stanovanjska področja okrog šol in bolnišnic, zahvaljujoč precej nižjim emisijam hrupa. Naprave zaradi tega predstavljajo brezhibno dopolnilo komunalnim vozilom pri vsakdanjem čiščenju in vzdrževanju cest, pločnikov in zelenic. Pihalniki za listje in žaga sta le dva iz vrste baterijskih aparatov v asortimanu Park & City Solutions
Vse iz ene roke. Kärcher kot partner komunalnim podjetjem.
Večnamenske naprave in stroji za sesanje in pometanje so že več let v uporabi pri naših komunalnih partnerjih in storitvenih podjetjih, predvsem na področjih zimske službe, vzdrževanja zelenih površin in čiščenja. Nove akumulatorske delovne naprave so optimalen dodatek pri vseh delih in so vsakodnevna podpora uporabnikom - zlasti na mestih, ki so težko dosegljiva.
Mislimo na trajnost - za naravo in za naše stranke
Neprekinjeno razvijamo najnovejše inovacije in tehnologije. Trajnost za nas ni fraza, ampak obveznost.
Logičen korak: naše akumulatorske naprave
Varujemo okolje in uporabnike - zaradi nizkih emisij CO2, nizkih vibracij in nizke ravni hrupa.
Naša obljuba: storitev, ki navdušuje
Ob vsaki priložnosti - Vaša kontaktna oseba vam bo dala odgovore in nasvete.
Močna ekipa za vse komunalne naloge.
Puhalnik listja
Usklajen tim: akumulatorske ročne naprave so popolnoma prilagojene za Kärcher večnamenske komunalne stroje. Puhalnik listja piha umazanijo, smeti in listje s težko dostopnih mest do pometalnega stroja, ki jih takoj vsesava. Fleksibilna skladnost omogoča nešteto možnosti uporabe, kot tudi varno in učinkovito delo. Zahvaljujoč komori z dvojnim sedežem v modelu MC 130 se delavci lahko udobno popeljejo do naslednjega delovnega mesta.
Stalna regulacija števila vrtljajev zelo natančno uravnava hitrost puhalnika, ki se popolnoma prilagaja vsaki delovni nalogi. Pri trdovratni umazaniji pomaga gumb Turbo. Le z enim pritiskom na gumb puhalnik listja doseže največjo moč.
Uporaba
- Odstranitev listja, umazanije in smeti
- Podpora Kärcher strojem za sesanje in pometanje na težko dostopnih mestih, kot so vogali in pod klopmi v parku
- Delo v območjih, ki so občutljiva na hrup, kot so šole, bolnišnice in stanovanjska območja
Verižna žaga
Kompaktna velikost, ogromna moč: praktične naprave so vedno tukaj in zmagujejo tudi na težko dostopnih mestih - za prilagodljivo uporabo pri vseh nalogah.
Zaradi sodobne tehnologije akumulatorja in brezkrtačnega motorja, ki deluje brez obrabnih delov, naprava ni zelo zahtevna za vzdrževanje. Poleg tega zmaguje tudi v smislu zmogljivosti in materiala - zato je izjemno robustna. Posebno varstvo pri delu zagotavlja električna zavora za verigo, ki v primeru nevarnosti takoj ustavi verigo, in tako omogoča uporabniku dodatno zaščito. Samodejno mazanje verige trajno neguje izdelek in zagotavlja nemoteno uporabo. Poleg tega zagotavlja dolgotrajnost in ni potrebe po zahtevnem vzdrževanju. To prihrani čas in denar.
Uporaba
- Odstranitev zlomljenih vej in podrtih dreves
- Vzdrževalna dela na drevesih in živih mejah
- Podiranje malih in srednje velikih dreves
Ena naložba. Tisoč možnosti.
Litij-ionske baterije z novo 50 voltno tehnologijo zmagujejo zaradi številnih prednosti: so združljive z vsemi akumulatorskimi delovnimi napravami, so preproste in se hitro zamenjajo, so zelo tihe in se napolnijo do 50 odstotkov hitrejše od običajnih litij-ionskih baterij. Uporabnik ima koristi zaradi ogromne moči, komunalno podjetje pa zaradi nižjih skupnih stroškov in velike ekonomičnosti izdelka.
Akumulatorske baterije v primerjavi z bencinom - prednosti baterij na kratko:
- 0,0 % emisija CO2
Delo, ki ne škoduje okolju, ni porabe goriva in ni izpušnih plinov.
- Do 50% manj motenj zaradi hrupa
Najboljši predpogoji za uporabo na območjih, ki so občutljiva na hrup, kot so šole, parki in stanovanjske stavbe, kot tudi ponoči.
- Do 80% nižje vrednosti vibracij
Nizke vibracije ne povzročajo utrujenost pri uporabniku in zagotavljajo učinkovito delo.
- Do 90% nižji stroški
Naprave z nizko stopnjo vzdrževanja, neuporabo bencina in z dolgotrajno akumulatorsko baterijo zagotavljajo visoko stroškovno učinkovitost
- Pripravljena za zagon v nekaj sekundah
Ni ročnega zagona bencinskega motorja in ni potrebe po polnjenju z mešanico goriv.
Primerjava emisij CO2*
Do 100% manjša obremenitev s CO2 (pri energiji iz obnovljivih virov)
Primerjava stroškovne učinkovitosti akumulatorske baterije*
Amortizacija v prvem letu
* Osnova za izračun: 3,5 h/dan (delovnih ur na dan), 250 dni/leto (delovnih dni na leto), 1,5 l/h pri ceni 1,5 €/l (poraba in stroški goriva), 0,29 €/kWh (stroški električne energije), 2,38 kg/l (emisija CO2 pri procesu zgorevanja)
Video
Ogromna moč pri vsaki uporabi.
Zahvaljujoč inovativnemu sistemu 50 voltnih akumulatorskih baterij nove delovne naprave Kärcher omogočajo neomejeno in prilagodljivo delo. Baterije različnih razredov moči so optimalno prilagojene potrebam uporabnikov.
Poleg ogromne moči in vzdržljivosti naprave v prvi vrsti odlikujeta ekološka sprejemljivost in nizka raven hrupa. Zato so najbolj primerne za profesionalno uporabo predvsem na območjih, ki so občutljiva na hrup.