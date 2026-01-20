Sesalniki za suho/mokro sesanje

Ne glede na to, ali je mokra ali suha, groba ali fina umazanija - v avtomobilu, kleti, garaži, delavnici ali doma Kärcherjevi sesalniki za mokro in suho sesanje navdušijo s svojo večnamenskostjo. So izjemno robustni, imajo odlično sesalno moč in so energetsko učinkoviti. Številne funkcije in širok nabor dodatkov zagotavljajo enostavno uporabo in popolne rezultate čiščenja.

 

 

People celebrate party on terrace

People celebrate party inside house

Person works wood in workshop

People in car

POVRNITE WOW NAVDUŠENJE. NE GLEDE NA TO, KAJ SE ZGODI.

 

Mokro ali suho – ni pomembno: zmogljiva serija Kärcherjevih WD sesalnikov posesa vsako umazanijo. Njihova izjemna sesalna moč in hitro odstranjevanje umazanije brez ostankov na vseh talnih površinah bosta vrnila WOW učinek v vaš dom in okoli njega. Ne glede na to, ali gre za mokro ali suho umazanijo, je sesalnik WD z različnimi dodatki zanesljiv zaveznik.

Različne možnosti uporabe

Večnamenskost je zasidrana v DNK naših sesalnikov za suho in mokro sesanje. Te močne večnamenske naprave opravijo čiščenje v kleti, garaži, vaši hobi delavnici ali na vrtu. Sesalnik lahko uporabite za obnovitvena dela, sesanje avtomobila, odstranjevanje drobcev ali razlite vode. Ni pomembno, ali je umazanija suha, mokra, groba ali fina – te zmogljive naprave zanesljivo ravnajo celo z velikimi količinami vode.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Vrhunska učinkovitost čiščenja in sesalna moč

Kjer imajo običajni gospodinjski sesalniki težave, se Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje zares izkažejo. Z veliko sesalno močjo v kombinaciji z izjemno energijsko učinkovitostjo, zagotavljajo idealno pobiranje umazanije zahvaljujoč popolnoma usklajeni napravi in dodatkom. Uporaba sesalnika pri žaganju, brušenju in še marsičem zmanjša izpostavljenost prahu in umazaniji ter tako ohranja vaš delovni prostor čist.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Še več udobja

Priročnost naslednje stopnje: kompaktna oblika zavzame malo prostora za shranjevanje ter omogoča shranjevanje cevi in ​​dodatkov neposredno na napravo. Inovativna zasnova filtrov omogoča priročno uporabo sesalnikov za suho in mokro sesanje – brez stika z umazanijo. Še več, njihova življenjska doba je, zahvaljujoč visoki ravni kakovosti in robustnosti, precej dolga.

Compact wet and dry vacuum cleaners

Lastnosti

Področja uporabe

 

Robustni Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje se ne zadržujejo. Enako učinkovito odstranjujejo tako suho kot mokro umazanijo, tudi velike količine tekočine niso problem.

Kärcher WD 5 P S

Čiščenje avtomobila

Temeljito očistite avto s Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje. Njegova široka paleta dodatkov vam omogoča čiščenje med sedeži in na težko dostopnih mestih.

Kärcher WD 5 P S

Prenova

Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje lahko obdelujejo tudi grobe delce. Inovativni sistem filtrov in dosledno visoka sesalna moč poenostavljata postopek čiščenja in omogočata delo z nizko porabo energije. 

Kärcher WD 3 P S

Delavnica

Priročno odstranjevanje prahu pri obdelavi lesa in za delo v delavnici. Pri modelih z vgrajeno vtičnico lahko električne naprave priključite neposredno na sesalnik za suho in mokro sesanje, ki sekance samodejno posesa, takoj ko začnete žagati.

Kärcher WD 2

Tekočine in črepinje

Že ime sesalniki za suho in mokro sesanje govori samo zase. Zahvaljujoč visoki sesalni moči, robustni posodi in možnosti sesanja brez filtrske vrečke, črepinje, majhne luže ali vlažna umazanija sploh niso problem.

 

 

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Iztekla ali razlita voda

Velike luže imajo različne vzroke, vendar jih je mogoče v vsakem primeru temeljito odstraniti s Kärcherjevim sesalnikom za suho in mokro sesanje. Velika posoda omogoča dolgotrajno sesanje ter hitro in brez napora posesa precejšnje količine vode.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Vrt

Sesalnik za suho in mokro sesanje je prava pomoč, tudi na vrtu. Majhne vejice, gramoz in listje enostavno posesajte ali jih odpihnite s funkcijo pihanja.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Okolica hiše/stanovanja

Terase, garaže, hišni vhodi ter stopnice so s sesalniki za suho in mokro sesanje v trenutku spet čisti.

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Notranjost hiše/stanovanja

WD sesalniki se lahko uporabljajo tudi kot običajni sesalniki za sesanje v bivalnih prostorih, saj nudijo najboljše rezultate čiščenja zahvaljujoč posebnim dodatkom, kot je šoba za preproge.

Poimenovanje

Pogosta vprašanja

Kako deluje čiščenje filtrov na Kärcher sesalniku za suho in mokro sesanje?

Kako zamenjati patronski filter (WD 2 – WD 3)?

Kako zamenjati ploščati naguban filter (WD 4 – WD 6)?

Kako vstaviti filtrsko vrečko v Kärcherjev sesalnik za suho in mokro sesanje (WD 2 – WD 6)?

Kako shraniti cev na Kärcherjevem sesalniku za suho in mokro sesanje (WD 3 – WD 6)?

 

Zahvaljujoč vgrajeni funkciji čiščenja filtrov lahko umazane filtre v vseh vrhunskih napravah iz serije WD 5 – WD 6 očistite hitro in učinkovito s pritiskom na gumb za čiščenje filtra. To pomeni, da lahko delate s konstantno visoko sesalno močjo tudi pri težjih opravilih čiščenja.

Suha, mokra, groba ali fina umazanija – ni važno! Talne šobe zagotavljajo popolno pobiranje umazanije, navdušujejo z optimalnim drsnim obnašanjem in jih je mogoče hitro in enostavno prilagoditi mokri ali suhi umazaniji. S preklopno talno šobo je preklop priročno izveden z nožnim stikalom. Posebne talne šobe zagotavljajo vsestransko zadovoljstvo pri čiščenju.

 

Suho sesanje

Za naprave s penastim filtrom (WD 2) vedno priporočamo dodatno uporabo filtrirne vrečke.

Pri napravah s patronskimi ali ploščatimi nagubanimi filtri (WD 3 – WD 6) je treba pri sesanju drobnega prahu uporabiti filtrsko vrečko. Za čiščenje druge vrste umazanije ni problem sesati brez filtrske vrečke.

 

Mokro sesanje

Pri sesanju tekočin in mokre umazanije priporočamo sesanje brez filtrske vrečke. Penasti filtri, patronski filtri in ploščati nagubani filtri se ne poškodujejo z mokrim sesanjem.

Po potrebi očistite penasti filter in patronski filter pod tekočo vodo. Ne drgnite ali krtačite. Pustite, da se filtrirni medij popolnoma posuši, preden ga ponovno uporabite.

Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje niso primerni za sesanje pepela. Hladen pepel lahko počistite s predločevalnikom pepela ali pa uporabite Kärcher sesalnik za pepel.

 

Različni Kärcherjevi modeli imajo različne kapacitete polnjenja, zato je največja zmogljivost polnjenja odvisna od modela naprave. Če je dosežena največja prostornina polnjenja, plovec zapre vakuumsko odprtino, ki ustavi sesanje. Naprava se ne izklopi samodejno, ampak deluje s povečano hitrostjo, zato jo takoj izklopite in izpraznite posodo.

 

Podrobnosti o najmanjši in največji moči električne vtičnice najdete na vtičnici naprave.

Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

Baterijski sesalniki za suho in mokro sesanje

Baterijski, zmogljivi Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje zagotavljajo temeljito čiščenje tam, kjer električni sesalniki ne dosežejo ali na težko dostopnih mestih – v avtomobilu, pod nadstreškom, v poletni hiši ali na vrtnih poteh. Brez kabla, brez omejitev. Sesalnik WD 3 z veliko 17-litrsko posodo in kompaktno baterijo WD 1 v kompaktni, prenosni izvedbi.

 

Pojdi na baterijske sesalnike za suho in mokro sesanje

 

 

 

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Dodatki za sesalnik za suho in mokro sesanje: bolj praktični in temeljiti

Dodatki so bili posebej razviti za Kärcherjeve sesalnike za suho in mokro sesanje. Skupaj z napravami zagotavljajo zelo impresivno učinkovitost čiščenja in širijo obseg uporabe.

 

Pojdi na iskalnik dodatkov

 