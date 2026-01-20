Sesalniki za suho/mokro sesanje

Mokro ali suho – ni pomembno: zmogljiva serija Kärcherjevih WD sesalnikov posesa vsako umazanijo. Njihova izjemna sesalna moč in hitro odstranjevanje umazanije brez ostankov na vseh talnih površinah bosta vrnila WOW učinek v vaš dom in okoli njega. Ne glede na to, ali gre za mokro ali suho umazanijo, je sesalnik WD z različnimi dodatki zanesljiv zaveznik.