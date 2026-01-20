Sesalniki za suho/mokro sesanje
Ne glede na to, ali je mokra ali suha, groba ali fina umazanija - v avtomobilu, kleti, garaži, delavnici ali doma Kärcherjevi sesalniki za mokro in suho sesanje navdušijo s svojo večnamenskostjo. So izjemno robustni, imajo odlično sesalno moč in so energetsko učinkoviti. Številne funkcije in širok nabor dodatkov zagotavljajo enostavno uporabo in popolne rezultate čiščenja.
POVRNITE WOW NAVDUŠENJE. NE GLEDE NA TO, KAJ SE ZGODI.
Mokro ali suho – ni pomembno: zmogljiva serija Kärcherjevih WD sesalnikov posesa vsako umazanijo. Njihova izjemna sesalna moč in hitro odstranjevanje umazanije brez ostankov na vseh talnih površinah bosta vrnila WOW učinek v vaš dom in okoli njega. Ne glede na to, ali gre za mokro ali suho umazanijo, je sesalnik WD z različnimi dodatki zanesljiv zaveznik.
Različne možnosti uporabe
Večnamenskost je zasidrana v DNK naših sesalnikov za suho in mokro sesanje. Te močne večnamenske naprave opravijo čiščenje v kleti, garaži, vaši hobi delavnici ali na vrtu. Sesalnik lahko uporabite za obnovitvena dela, sesanje avtomobila, odstranjevanje drobcev ali razlite vode. Ni pomembno, ali je umazanija suha, mokra, groba ali fina – te zmogljive naprave zanesljivo ravnajo celo z velikimi količinami vode.
Vrhunska učinkovitost čiščenja in sesalna moč
Kjer imajo običajni gospodinjski sesalniki težave, se Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje zares izkažejo. Z veliko sesalno močjo v kombinaciji z izjemno energijsko učinkovitostjo, zagotavljajo idealno pobiranje umazanije zahvaljujoč popolnoma usklajeni napravi in dodatkom. Uporaba sesalnika pri žaganju, brušenju in še marsičem zmanjša izpostavljenost prahu in umazaniji ter tako ohranja vaš delovni prostor čist.
Še več udobja
Priročnost naslednje stopnje: kompaktna oblika zavzame malo prostora za shranjevanje ter omogoča shranjevanje cevi in dodatkov neposredno na napravo. Inovativna zasnova filtrov omogoča priročno uporabo sesalnikov za suho in mokro sesanje – brez stika z umazanijo. Še več, njihova življenjska doba je, zahvaljujoč visoki ravni kakovosti in robustnosti, precej dolga.
Lastnosti
Področja uporabe
Robustni Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje se ne zadržujejo. Enako učinkovito odstranjujejo tako suho kot mokro umazanijo, tudi velike količine tekočine niso problem.
Čiščenje avtomobila
Temeljito očistite avto s Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje. Njegova široka paleta dodatkov vam omogoča čiščenje med sedeži in na težko dostopnih mestih.
Prenova
Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje lahko obdelujejo tudi grobe delce. Inovativni sistem filtrov in dosledno visoka sesalna moč poenostavljata postopek čiščenja in omogočata delo z nizko porabo energije.
Delavnica
Priročno odstranjevanje prahu pri obdelavi lesa in za delo v delavnici. Pri modelih z vgrajeno vtičnico lahko električne naprave priključite neposredno na sesalnik za suho in mokro sesanje, ki sekance samodejno posesa, takoj ko začnete žagati.
Tekočine in črepinje
Že ime sesalniki za suho in mokro sesanje govori samo zase. Zahvaljujoč visoki sesalni moči, robustni posodi in možnosti sesanja brez filtrske vrečke, črepinje, majhne luže ali vlažna umazanija sploh niso problem.
Iztekla ali razlita voda
Velike luže imajo različne vzroke, vendar jih je mogoče v vsakem primeru temeljito odstraniti s Kärcherjevim sesalnikom za suho in mokro sesanje. Velika posoda omogoča dolgotrajno sesanje ter hitro in brez napora posesa precejšnje količine vode.
Vrt
Sesalnik za suho in mokro sesanje je prava pomoč, tudi na vrtu. Majhne vejice, gramoz in listje enostavno posesajte ali jih odpihnite s funkcijo pihanja.
Okolica hiše/stanovanja
Terase, garaže, hišni vhodi ter stopnice so s sesalniki za suho in mokro sesanje v trenutku spet čisti.
Notranjost hiše/stanovanja
WD sesalniki se lahko uporabljajo tudi kot običajni sesalniki za sesanje v bivalnih prostorih, saj nudijo najboljše rezultate čiščenja zahvaljujoč posebnim dodatkom, kot je šoba za preproge.
Poimenovanje
Baterijski sesalniki za suho in mokro sesanje
Baterijski, zmogljivi Kärcherjevi sesalniki za suho in mokro sesanje zagotavljajo temeljito čiščenje tam, kjer električni sesalniki ne dosežejo ali na težko dostopnih mestih – v avtomobilu, pod nadstreškom, v poletni hiši ali na vrtnih poteh. Brez kabla, brez omejitev. Sesalnik WD 3 z veliko 17-litrsko posodo in kompaktno baterijo WD 1 v kompaktni, prenosni izvedbi.
Pojdi na baterijske sesalnike za suho in mokro sesanje
Dodatki za sesalnik za suho in mokro sesanje: bolj praktični in temeljiti
Dodatki so bili posebej razviti za Kärcherjeve sesalnike za suho in mokro sesanje. Skupaj z napravami zagotavljajo zelo impresivno učinkovitost čiščenja in širijo obseg uporabe.