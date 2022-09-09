Delo na domu: načini za izogibanje prahu

Vendar pa DIY ni omejen samo na vrt, ampak se lahko izvaja tudi doma. Po nekaj letih je normalno, da se nekateri predmeti, kot so kuhinja, ploščice v kopalnici ali omarica v dnevni sobi, znajdejo na vašem seznamu stvari, ki jih je treba nadgraditi. Ne glede na vrsto DIY, ki se ga boste lotili, bo nedvomno sestavljen iz barvanja in vrtanja.

Če svojo hišo prenavljate ali izvajate obsežna obnovitvena dela, je normalno, da nastane veliko gradbenih odpadkov – na primer pri rušenju starih zidov ali vrtanju vanje. Da bo bivalni prostor spet primeren za bivanje, je treba večje kose smeti najprej ročno ali s smetnjakom odnesti iz prostora. Sesalnik za mokro in suho sesanje z vgrajeno filtrsko vrečko lahko nato uporabite za učinkovito in hitro odstranjevanje drobnih kosov prahu. Tako je še posebej enostavno sesanje gradbenih in obnovitvenih ostankov, kot so omet, cement ali kosi opeke. Sesalnik z lahkoto očisti tudi vlažno umazanijo, ki lahko nastane pri odstranjevanju tapet.

Mokri in suhi sesalnik je koristen celo pri manjših obnovitvenih projektih, s čimer se lahko izognete dragemu osnovnemu čiščenju po opravljenih obnovitvenih delih. Prah je mogoče preprečiti zahvaljujoč obsežnemu naboru dodatkov. Pri nekaterih projektih, kot je dodajanje nove razsvetljave na strop, porabite več časa za pokrivanje pohištva in čiščenje kot za dejanski DIY. Šoba za prah pri vrtanju vam lahko zelo pomaga! Dodatek preprosto priključite na sesalno cev. Za zbiranje vrtalnega prahu se nastavek postavi na želeno mesto na steni ali stropu in vklopi sesalnik. Lovilec vrtalnega prahu bo ostal varno pritrjen, kjer koli ga postavite. Zdaj lahko vrtate, ne da bi vam bilo treba skrbeti za prah ali ostanke, saj sesalnik za mokro in suho sesanje takoj pobere prah pri vrtanju. Nasvet: najbolje je, da po vrtanju sesalnik nekaj časa pustite delovati. To preprečuje, da bi odvečni vrtalni prah pristal na tleh.