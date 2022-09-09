Praktični nasveti za DIY navdušence
Nič vam ne daje takšnega zadovoljstva kot ustvarjanje nečesa z lastnimi rokami! Pomlad je idealen čas za DIY, ko se začne pojavljati sonce in noči postanejo daljše. Če se odločite za korak in začnete projekt hiše ali vrta, boste vedeli, da "naredi sam" projekti vključujejo veliko umazanije in prahu. S temi nasveti za DIY bo vaša delavnica videti kot nova, ko boste opravili svojo nalogo.
Priprava je ključna
Splošno znano dejstvo je, da ne morete narediti omlete, ne da bi razbili jajca. Zato je logično, da ne morete pričakovati, da boste izvajali projekte DIY, ne da bi naleteli na veliko umazanije in prahu. Naj vas ne preseneti, da vas čaka veliko čiščenja in pospravljanja po zaključku projekta prenove. To je še posebej pomembno za alergike. Mnogi domači mojstri se zatečejo k komercialnim sesalnikom, da pospravijo svojo delavnico. Zaradi grobe umazanije in velike količine prahu pa lahko ti aparati hitro dosežejo svoj limit. Za učinkovito odstranjevanje drobnega in grobega prahu ali za preprečitev nastajanja prahu je boljša izbira sesalnik za mokro in suho sesanje.
Naredi si sam: polepšajte zunanjost vrta
Ko se spomladi temperature začnejo dvigovati, se narava prebudi iz zimskega spanca, kar sporoča, da je čas za popestritev vrta in s tem čas za DIY! Terasa, gredice s cvetjem ter vrtno pohištvo morajo dobiti nekaj pozornosti, potem ko so bili pozimi zanemarjeni. Vzdrževanje vrta je zato ključno.
Potem ko so poti okoli hiše očiščene listja, ploščice na terasi čiste in trava pokošena, imate čas, da se osredotočite na majhne DIY projekte. Obstaja nešteto nasvetov in navodil, kako nadgraditi svoj vrt po svojih željah. To pogosto vključuje razširitev zunanjega dela hiše z elementi, ki jih zgradite sami. Eden od trendov, ki se je v zadnjih letih prijel, so samogradne gredice iz kamna ali lesa. Konec koncev, dvignjene gredice in dvignjene škatle za sajenje niso le praktične in lepega videza, ampak omogočajo rastlinam, da rastejo tudi na mestih, kjer talne razmere niso optimalne. Domače pohištvo za dvorišče je nedvomno eden najbolj priljubljenih projektov DIY.
Nasvet
Po uporabi žage za rezanje lesa ali kamna bodo domači mojstri ugotovili, da mokro in suho sesanje pomaga učinkovito odstraniti nastali prah. In če ste med presajanjem ali sajenjem gredic naredili kaj napak, lahko preprosto posesate mokro umazanijo z mokro-suhim sesalnikom. Ti sesalniki so na voljo kot modeli na kabel ali baterije. Brezžične enote z baterijo za ponovno polnjenje ne potrebujejo električne vtičnice in uporabnikom ponujajo več svobode in prilagodljivosti. Za večje površine so dobra izbira pometači, ki hitro in enostavno odstranijo cvetne liste, pesek, zemljo ali listje.
Delo na domu: načini za izogibanje prahu
Vendar pa DIY ni omejen samo na vrt, ampak se lahko izvaja tudi doma. Po nekaj letih je normalno, da se nekateri predmeti, kot so kuhinja, ploščice v kopalnici ali omarica v dnevni sobi, znajdejo na vašem seznamu stvari, ki jih je treba nadgraditi. Ne glede na vrsto DIY, ki se ga boste lotili, bo nedvomno sestavljen iz barvanja in vrtanja.
Če svojo hišo prenavljate ali izvajate obsežna obnovitvena dela, je normalno, da nastane veliko gradbenih odpadkov – na primer pri rušenju starih zidov ali vrtanju vanje. Da bo bivalni prostor spet primeren za bivanje, je treba večje kose smeti najprej ročno ali s smetnjakom odnesti iz prostora. Sesalnik za mokro in suho sesanje z vgrajeno filtrsko vrečko lahko nato uporabite za učinkovito in hitro odstranjevanje drobnih kosov prahu. Tako je še posebej enostavno sesanje gradbenih in obnovitvenih ostankov, kot so omet, cement ali kosi opeke. Sesalnik z lahkoto očisti tudi vlažno umazanijo, ki lahko nastane pri odstranjevanju tapet.
Mokri in suhi sesalnik je koristen celo pri manjših obnovitvenih projektih, s čimer se lahko izognete dragemu osnovnemu čiščenju po opravljenih obnovitvenih delih. Prah je mogoče preprečiti zahvaljujoč obsežnemu naboru dodatkov. Pri nekaterih projektih, kot je dodajanje nove razsvetljave na strop, porabite več časa za pokrivanje pohištva in čiščenje kot za dejanski DIY. Šoba za prah pri vrtanju vam lahko zelo pomaga! Dodatek preprosto priključite na sesalno cev. Za zbiranje vrtalnega prahu se nastavek postavi na želeno mesto na steni ali stropu in vklopi sesalnik. Lovilec vrtalnega prahu bo ostal varno pritrjen, kjer koli ga postavite. Zdaj lahko vrtate, ne da bi vam bilo treba skrbeti za prah ali ostanke, saj sesalnik za mokro in suho sesanje takoj pobere prah pri vrtanju. Nasvet: najbolje je, da po vrtanju sesalnik nekaj časa pustite delovati. To preprečuje, da bi odvečni vrtalni prah pristal na tleh.
Očistite garažo, delavnico in lopo, ko je projekt DIY končan
Primerna delavnica je bistvenega pomena za DIY navdušence. Ne samo, da lahko vanjo varno shranite vse vaše orodje, opremo ali gradbeni material, ampak jo lahko uporabljate tudi za skobljanje lesa in v miru delate. Nič čudnega, da si je veliko lastnikov stanovanj v ta namen uredilo ločen prostor v svojem domu. Po drugi strani pa je za tiste, ki imajo nekoliko manj prostora ali se le občasno ukvarjajo z DIY, garaža običajno idealen kraj za umik. Če avto parkirajo zunaj, imajo domači mojstri dovolj prostora, miru in tišine ter dovolj električnih priključkov, da se brez težav lotijo svojih projektov. Toda kaj je mogoče storiti, da preprečimo nastajanje vsega tega prahu? In kako potem garažo očistiti?
Mokro-suhi sesalnik je idealen sesalnik za vašo delavnico. Če v garaži sekate les ali kamen in se želite izogniti prahu, med delom uporabite sesalnik. Nekateri modeli so opremljeni z integrirano vtičnico za dodatno prilagodljivost. Rezkalne ali krožne žage, rezkalnike in brusilnike lahko priključite neposredno na mokre in suhe sesalnike z električno vtičnico. Sesalnik se samodejno vklopi ali izklopi z električnim orodjem in umazanija, ki nastane med skobljanjem, žaganjem ali brušenjem, se takoj posesa. Hkrati je sesalnik idealen za odstranjevanje lesnega prahu. Da bo sesalnik za mokro in suho sesanje učinkovito sesal droben prah, morate vstaviti filtrsko vrečko.
Nasvet
Če že čistite svojo garažo, lahko posesate tudi avto. Na sesalnik za mokro in suho sesanje je možno priključiti široko paleto dodatkov za čiščenje avtomobila, s katerimi lahko očistite predpražnike in manjše odlagalne površine ter poskrbite za čistočo med sedeži.
Očistite vrtno lopo
Namesto dela v garaži ima veliko navdušencev na voljo majhno delavnico v garaži ali vrtni lopi. Delovno mizo običajno brez težav namestimo tako, da lahko izvajamo manjša in večja dela na hiši in vrtu. Če imate takšno lopo, se zavedate, da je urejenost zaradi številnih DIY projektov, ki se dogajajo, velikokrat na drugem mestu. Če so v lopi naprave in orodja, ki jih ne uporabljate nenehno, se lahko na in med orodjem nabere umazanija, prah ali celo škodljivci, kot so hrošči, mravlje ali pajki. Zato je priporočljivo lopo redno čistiti – še posebej po zaključku zelo obsežnih projektov DIY v delavnici.
Prvi korak je razmisliti o organizaciji lope. Police in nosilci na stenah ne le poskrbijo za red, temveč tudi olajšajo čiščenje delavnice. Zato je za ljubiteljske mojstre najbolje, da lopo pred čiščenjem temeljito očistijo. Manjše vmesne površine v delavnici lahko očistite s sesalnikom za mokro in suho sesanje. Vse kar morate storiti je, da priključite običajno sesalno cev, vklopite aparat in posesate med nosilci, policami in orodjem.
Ne skrbite, če naletite na vijake ali žeblje, ki se skrivajo v režah. Sesalnik za mokro in suho sesanje lahko hitro in enostavno odstrani tudi grobe in ostre materiale, ne da bi se pri tem poškodoval, zahvaljujoč visoki odpornosti in posebnim sesalnim cevkam, ki so na voljo v različnih velikostih. Tudi večje površine med krožnimi žagami ali delovnimi mizami zlahka uredite s sesalnikom. Večina modelov ima namreč funkcijo izpihovanja in tako ne le posesajo umazanijo, ampak tudi iz najmanjših rež učinkovito odstranijo lesni prah in podobno umazanijo s pihanjem z močnim zračnim tokom.